Tam­mis­tu kü­las Ju­min­da pool­saa­rel avas­tas MTÜ Tam­mis­tu Lam­mas pe­re­rah­vas 19. mail, et met­sas asu­vas kar­jaaias oli ma­ha mur­tud tõu­jäär ja kolm jää­ra­tal­le. Ko­hal käis kesk­kon­naa­me­ti esin­da­ja, kes ar­vas, et murd­jad või­sid ol­la kaks hun­ti, sest söö­dud oli kah­te lam­mast. Pe­re­nai­ne Kaie Us­tav üt­les, et ühe ko­ha­li­ku elaniku ra­ja­kaa­me­ra on sal­ves­ta­nud poo­lsaa­rel hun­di lii­ku­mi­se, kuid murd­ja­na kaht­lus­ta­tak­se ka il­vest, ke­da oli kaamerast mõ­ni päev hil­jem näh­tud karjamaal, kus toimus murdmine. Hun­di ega il­ve­se jäl­gi ei lei­tud. Tam­mis­tu lam­ba­kas­va­ta­ja­te uted koos tal­le­de­ga olid tei­ses kar­jaaias, mi­da val­vas kar­ja­koer, seal on loo­mad jää­nud ter­veks. Jää­ra­ka­ri on nüüd too­dud pe­re­rah­va ko­du lä­he­da­le. Ju­min­da pool­saa­rel po­le aas­taid hun­ti näh­tud ning mets­loo­mad ei ole lam­baid murd­nud. Kaie Us­tav: „Me­rii­no tõu­jää­ra tõi­me hil­ju­ti Lõu­na-Ees­tist, seal­ne pe­re­rah­vas rõ­hu­tas, et se­da tõu­liini jää­ra­sid on Ees­tis kaks ja hoid­ku me loo­ma häs­ti. Ot­se­ne ra­ha­li­ne kah­ju on murd­mi­se tõt­tu um­bes 700 eu­rot, kuid tõu­jää­ra pu­hul on kah­ju laiem kui ai­nult meie pe­rel.“ Ta li­sas, et pe­res on ha­ka­tud aru­ta­ma, kas tu­leb võt­ta ka tei­ne kar­ja­koer. Sel­li­sed koe­rad on suu­red ja pee­tak­se kar­jaae­da­des lah­ti­selt, et saak­sid lam­baid kar­jas hoi­da.