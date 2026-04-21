Raasiku vallavanem Bärbel Salumäe valiti MTÜ Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) nõukogu liikmeks. HEAK tegeleb nõustamise, koolituste ja arendusprojektide elluviimisega, nõukogu kujundab peamiselt keskuse strateegilisi suundi. HEAKi nõukogu liikmed valitakse neljaks aastaks. Kuna kahel liikmel sai see täis, valiti nende asemele uued. Nõukogu liikmed olid ka seni Anija vallavanem Riivo Noor, Keila linnapea Keiu Valge ja Rae endine vallavanem Madis Sarik, uued liikmed on Bärbel Salumäe ja Rae abivallavanem Ain Böckler. „Raasiku valla jaoks tähendab minu kuulumine HEAKi nõukogusse eelkõige paremat ligipääsu infole ja koostöövõimalustele ning võimalust olla arendusprotsessides aktiivne partner,“ sõnas Bärbel Salumäe.