Raa­si­ku val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe va­li­ti MTÜ Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus (HEAK) nõu­ko­gu liik­meks. HEAK te­ge­leb nõus­ta­mi­se, koo­li­tus­te ja aren­dusp­ro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­se­ga, nõu­ko­gu ku­jun­dab pea­mi­selt kes­ku­se st­ra­tee­gi­li­si suun­di. HEA­Ki nõu­ko­gu liik­med va­li­tak­se nel­jaks aas­taks. Ku­na ka­hel liik­mel sai see täis, va­li­ti nen­de ase­me­le uued. Nõu­ko­gu liik­med olid ka se­ni Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, Kei­la lin­na­pea Keiu Val­ge ja Rae en­di­ne val­la­va­nem Ma­dis Sa­rik, uued liik­med on Bär­bel Sa­lu­mäe ja Rae abi­val­la­va­nem Ain Böck­ler. „Raa­si­ku val­la jaoks tä­hen­dab minu kuulumine HEAKi nõukogusse eel­kõi­ge pa­re­mat li­gi­pää­su in­fo­le ja koos­töö­või­ma­lus­te­le ning või­ma­lust ol­la aren­dusp­rot­ses­si­des ak­tiiv­ne part­ner,“ sõ­nas Bär­bel Sa­lu­mäe.