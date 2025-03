Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon jät­tis ra­hul­da­ma­ta EK­RE ni­me­kir­jas Raa­si­ku val­la­vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud Ivar Pae­nur­me kae­bu­se, kuid ot­sus­tas al­ga­ta­da jä­re­le­val­ve Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­se üle.

Ivar Paenurm esi­tas kae­bu­se sel­le koh­ta, et Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis vo­li­ko­gu liik­me, sa­mu­ti EK­RE ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Priit Peb­se­ni­ga möö­du­nud aas­ta 25. no­vemb­ril kä­sun­dus­le­pin­gu, mis võib si­sult ol­la töö­le­ping. Ivar Pae­nurm, kes on EK­RE ni­me­kir­jas asen­dus­lii­ge, lei­dis, et see ri­kub te­ma õi­gu­si saa­da val­la­vo­li­ko­gu liik­meks – töö­le­pin­gu­ga sa­mas val­la­va­lit­su­ses töö­ta­mi­se kor­ral tu­leb vo­li­ko­gu liik­mel oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gus pea­ta­da, kä­sun­dus- või töö­võ­tu­le­pin­gu pu­hul se­da nõuet ei ole. Ivar Pae­nurm lei­dis, et val­la­va­lit­sus püü­dis töö­le­pin­gu ase­mel kä­sun­dus­le­pin­gut sõl­mi­des väl­ti­da olu­kor­da, kus vo­li­ko­gu lii­ge peaks oma vo­li­tu­sed pea­ta­ma.

Ivar Pae­nurm üt­les, et sai sel­lest tea­da, sest vo­li­ko­gu lii­ge Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo oli esi­ta­nud Raa­si­ku val­la­va­ne­ma­le aru­pä­ri­mi­se. 14. jaa­nua­ril esi­ta­tud aru­pä­ri­mi­ses soo­vis vo­li­ko­gu lii­ge tea­da, kui­das va­li­ti val­la IT-spet­sia­lis­tiks Priit Peb­sen – kui­das ja mil­lal vii­di lä­bi kon­kurss, mil­lis­te­le tin­gi­mus­te­le pi­did kan­di­daa­did vas­ta­ma, mil­le alu­sel ot­sus­tas val­la­va­lit­sus va­li­da IT-spet­sia­lis­tiks Priit Peb­se­ni, mil­lis­tel kaa­lut­lus­tel ot­sus­ta­ti sõl­mi­da töö­le­pin­gu ase­mel kä­sun­dus­le­ping ning kas sel­le­ga püü­ti väl­ti­da olu­kor­da, et vo­li­ko­gu lii­ge peaks oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gus pea­ta­ma. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li vas­tas aru­pä­ri­mi­se­le muu­hul­gas, et IT-spet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha­le kon­kurs­si ei ole kor­ral­da­tud ning ame­ti­koht on täit­ma­ta, val­la ko­du­le­hel kir­jas ol­nud in­fo, et Priit Peb­sen on IT-spet­sia­list, oli eks­lik, val­la­va­lit­sus sõl­mis te­ma­ga kä­sun­dus­le­pin­gu Rii­gi In­fo­süs­tee­mi Ame­ti (RIA) et­te­kir­ju­tu­se täit­mi­se al­ga­ta­mi­seks. Val­la­va­nem sel­gi­tas vas­tu­ses, et RIA al­ga­tas eel­mi­sel su­vel Raa­si­ku val­la vas­tu jä­re­le­val­ve­me­net­lu­se kü­ber­tur­va­li­su­se sea­du­ses sä­tes­ta­tud ko­hus­tus­te täit­ma­ta jät­mi­se eest, tehtud on hoiatus sunniraha rakendamiseks. Et­te­kir­ju­tu­sed tu­leb täi­ta hil­je­malt tä­na­vu 31. juu­liks. 20. jaa­nua­ril esi­tas Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo val­la­va­ne­ma­le sa­mal tee­mal uue aru­pä­ri­mi­se, val­la­va­nem vas­tas ka sel­le­le.

Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon kü­sis Ivar Pae­nur­me kae­bu­se la­hen­da­mi­seks ka val­la­va­ne­ma ja val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni sei­su­koh­ta. Mõ­le­mad vas­ta­sid, et val­la­va­lit­su­se ja Priit Peb­se­ni va­hel sõl­mi­tud le­ping on nii si­sult kui vor­milt kä­sun­dus-, mit­te töö­le­ping, on sõl­mi­tud konk­reet­se­te üle­san­ne­te täit­mi­seks ja kind­la täh­ta­ja­ga, töö­le­pin­gu­ga töö­tab Priit Peb­sen mu­jal. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon pa­lus jät­ta Ivar Pae­nur­me kae­bus ra­hul­da­ma­ta ka see­tõt­tu, et on esi­ta­tud hi­li­ne­mi­se­ga.

Va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon ot­sus­tas jät­ta kae­bu­se ra­hul­da­ma­ta, sest on esi­ta­tud pä­rast kae­be­täh­ta­ja möö­du­mist ning Ivar Pae­nurm ei esi­ta­nud taot­lust täh­ta­ja en­nis­ta­mi­seks ega põh­jen­da­nud täh­ta­ja möö­da­lask­mist. Va­li­mis­ko­mis­jon mär­kis, et õi­gus­li­ku hin­nan­gu­ga te­ge­leb va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon sõl­tu­ma­ta kae­bu­se lä­bi vaa­ta­ma­ta jät­mi­sest. Ku­na ko­mis­jo­nil on kaht­lus, et kä­sun­dus­le­pin­gu­na peal­kir­jas­ta­tud le­ping võib ol­la si­su poo­lest töö­le­ping, mis­tõt­tu tul­nuks Priit Peb­se­ni vo­li­tu­sed Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na pea­ta­da, ot­sus­tas va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jon al­ga­ta­da jä­re­le­val­ve val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni te­ge­vu­se üle.

Ivar Pae­nurm üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ei ka­vat­se va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­sust eda­si kae­va­ta, sest sü­gi­sel on na­gu­nii tu­le­mas va­li­mi­sed ja va­li­tak­se uus val­la­vo­li­ko­gu. Ta sel­gi­tas, et soo­vis vo­li­kok­ku min­na esin­da­ma EK­RE hu­ve, sest Priit Peb­sen enam era­kon­da ei kuu­lu.

Priit Peb­sen lau­sus, et pa­lus en­ne val­la­va­lit­su­se­ga le­pin­gu sõl­mi­mist ju­ris­ti­del hin­na­ta, kas sa­mal ajal vo­li­ko­gu liik­me­na jät­ka­mi­ne on sea­du­se­vas­ta­ne: „Sain vas­tu­se, et se­ni, kui ma ot­se­selt või­mu ei teos­ta ega sõl­mi töö­le­pin­gut, olen kä­sun­dus­le­pin­gu alu­sel tee­nu­se pak­ku­ja ning võin vo­li­ko­gus jät­ka­ta.“

Val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma kin­ni­tas, et on jät­ku­valt sei­su­ko­hal, et Priit Peb­se­ni­ga sõl­mi­tud le­ping on ka si­sult kä­sun­dus­le­ping – see on sõl­mi­tud RIA konk­reet­se­te kü­ber­tur­va­li­sust puu­du­ta­va­te et­te­kir­ju­tus­te täit­mi­seks.