Pal­ju­de rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la osa­les Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol „Mi­nu vä­gi“ tant­si­ja, ju­hen­da­ja, ühe tant­su au­to­ri ja mit­me tant­su la­vas­ta­ja as­sis­ten­di­na.

Jan­ne Kuusk­la las­te­rüh­mi osa­les maa­kon­na peol 4, neist kolm Keh­ra güm­naa­siu­mist, üks Aeg­vii­du koo­list. Keh­ra koo­list plaa­nis ta peo­le viia veel kolm rüh­ma, kuid nen­de jaoks ei jät­ku­nud rah­va­rii­deid. Ta tõdes, et rahvariided on kal­lid ja koo­lil ega val­lal ei ole prae­gu ra­ha, et neid veel vä­he­malt ühe rüh­ma jaoks juur­de os­ta.

Ju­hen­da­ja kii­tis, et lap­sed pi­da­sid proo­vid, ku­hu Keh­ra lap­sed sõit­sid ron­gi­ga, vä­ga häs­ti vas­tu ning olid ka peol vä­ga tub­lid. Ka kõi­gi oma teis­te rüh­ma­de esi­ne­mi­se­ha jäi ta vä­ga ra­hu­le.

„Kui­gi proo­vi­des sai­me vih­ma, tu­li peo ajaks päi­ke väl­ja ja kõik su­jus ke­nas­ti. Eri­ti uh­ke olen Raa­si­ku mem­me­de üle, ehkki meil oli iga­su­gu ta­kis­tu­si ja küm­ne ase­mel tant­sis neid peol ka­hek­sa, te­gid nad se­da vä­ge­valt,“ lau­sus ta.

Ani­ja ja Raa­si­ku val­la tant­su­õ­pe­ta­ja kaks rüh­ma esi­ne­sid nii suu­rel peol es­ma­kord­selt. Raa­si­ku pe­re­de­rüh­ma Õn­ne­li­sed, kus tant­si­vad emad-isad koos väi­ke­las­te­ga, idee sai­gi Jan­ne Kuusk­la sel­lest, et Har­ju­maa tant­su­peo kav­va võe­ti saat­ja­te­ga väi­ke­las­te­le tants, mi­da esi­ta­tak­se koos se­ga­rüh­ma­de­ga. Esial­gu oli Õn­ne­li­sed mõel­dud pro­jek­ti­rüh­ma­na, kuid nüüd ar­vab ju­hen­da­ja, et ehk ta­suks püüel­da tu­le­va aas­ta võim­le­mis­peo­le.

Ka Aeg­vii­du nais­rühm, kes käib koos ala­tes möö­du­nud aas­ta al­gu­sest, esi­nes sedavõrd suu­rel peol es­ma­kord­selt. Nii nen­de kui Raa­si­ku nais­rüh­ma­ga Rõõ­mu­li­sed soo­vib Jan­ne Kuusk­la pür­gi­da tu­le­val aas­tal üld­lau­lu- ja tant­su­peo­le.

Ani­ja se­ga­rüh­ma koos­sei­sus osales Jan­ne Kuusk­la Har­ju peol tant­si­jana. Soov tant­si­da oli ka põh­jus, miks ta ei taht­nud ol­la ühe­gi tant­su la­vas­ta­ja, küll aga oli kol­me tant­su la­vas­ta­ja as­sis­tent.

Rah­va­tant­su- ja Rah­va­muu­si­ka­juh­ti­de Har­ju­maa Ühen­du­se ju­ha­tu­se liik­me­na oli ta ka tant­su­peo et­te­val­mis­ta­mi­se juu­res: „Möö­du­nud ke­va­del kor­ral­da­ti re­per­tuaa­ri­kor­je, ku­hu said oma tant­se esi­ta­da Har­ju­maa kõik tant­su­loo­jad. See­jä­rel hak­ka­si­me vaa­ta­ma, mil­li­seid lii­ke me peo­le ta­ha­me ja mil­li­sed tant­sud võik­sid peo­ka­vas ol­la.“

Peo­le va­li­tud tant­su­de hul­gas oli ka Jan­ne Kuusk­la „Me läh­me ru­kist lõi­ka­ma“, mi­da esi­ta­sid 1.-2. klas­si las­te­rüh­mad ja mem­me-taa­di rüh­mad. Ta sea­dis sel­le eel­mi­se aas­ta Har­ju põlv­kon­da­de peo jaoks, Rae rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja Lin­da Pi­hu te­gi et­te­pa­ne­ku võt­ta nüüd ka maa­kon­na suu­re peo kav­va.

See, et Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­pi­du ei toi­muks enam ühi­se kont­ser­di­na na­gu va­rem, oli Jan­ne Kuusk­la sõ­nul rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja­te soov: „Esi­teks on Har­ju­maal vä­ga ras­ke lei­da koh­ta, kus nii laul­jad kui tant­si­jad saa­vad koos esi­ne­da, li­saks ha­kib koo­se­si­ne­mi­ne tant­su­­lavas­tu­se ja kont­sert lä­heb lii­ga pi­kaks. Meie soo­vi­si­me ise­gi, et peod olek­sid eral­di nä­da­la­va­he­tus­tel.“

Se­ni 5-7 aas­ta ta­gant toi­mu­nud maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­peod võik­sid Ani­ja ja Raa­si­ku tant­su­ju­hi ar­va­tes toi­mu­da ti­he­mi­ni, vä­he­malt iga kol­me aas­ta ta­gant, ku­na sin­na pää­se­vad Har­ju­maa kõik rah­va­tant­su­rüh­mad ja sel­li­sed esi­ne­mis­või­ma­lu­sed on te­ma sõ­nul nen­de elus­pü­si­mi­seks olu­li­sed.