Koguduse hooldajaõpetajaks on määratud Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja URMAS NAGEL.

Peapiiskop Urmas Viilma peatas 18. juunil kolmeks kuuks EELK kirikuseadustiku alusel Kuusalu koguduse õpetaja Jaanus Jalaka volitused vaimulikuna, et selgitada Kuusalu kirikus 16. juunil aset leidud ning jumalateenistuse ärajäämisega päädinud isikutevahelise konfliktiga seonduvaid asjaolusid. Nii vastas Sõnumitooja küsimusele Kuusalus koguduses toimuva kohta EELK konsistooriumi suhtekorraldaja, assessor Toomas Nigola.

Ta kirjutas veel, et õpetaja Jaanus Jalakas esitas kirikuvalitusele omapoolse seletuskirja ning andis selgitusi ka konsistooriumi 2. juuli korralisel istungil. Seetõttu otsustas kirikuvalitsus vabastada ta Kuusalu koguduse õpetaja ametist ning arvata alates 2. juulist EELK vaimulike reservi. See tähendab, et õpetaja Jalakale jääb alles õigus teenida EELK vaimulikuna, kui näiteks mõne koguduse õpetaja teda palub endale appi jumalateenistust pidama või ametitalitust läbi viima. Kuid ta ei ole vaimulikuna vastutav ühegi koguduse, ka mitte Kuusalu koguduse juhtimise eest.

Kuusalu koguduse hooldajaõpetajaks on määratud kuni 1. oktoobrini Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Urmas Nagel. Selleks ajaks loodetakse kogudusele valida uus korraline õpetaja, kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks on määratud 15. september.

Kuusalu koguduse õpetaja vahetumisega seonduva sujuvamaks korraldamiseks on kirikuvalitsus moodustanud komisjoni, kuhu kuuluvad Põhja-Eesti piiskop Ove Sander, kes on komisjoni esimees, ning kantsler Andrus Mõttus, Ida-Harju praostkonna praosti kt Tauno Toompuu ja Kuusalu koguduse hooldajaõpetaja Urmas Nagel. Komisjoni ülesanne on hinnata Kuusalu koguduse majandustegevust, dokumendihaldust ja vaimulikku teenimist.

Kuusalu kirikus 16. juunil aset leidnud intsidenti on kohalikud inimesed Sõnumitoojale kirjeldanud sõnadega: „Kirikuõpetaja ajas rahva kirikust välja ja jättis jumalateenistuse ära.“

Mis täpselt kirikus juhtus ja Jaanus Jalaka kommentaari leiab selle nädala Sõnumitoojast.