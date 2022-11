Es­mas­päe­va, 7. no­vemb­ri õh­tul hak­kas Ha­ra la­he ran­na­kü­la­des­se üle me­re paist­ma Pä­ris­pea met­sa ko­hal kõr­guv val­gus­ke­ra. Te­gu on Hol­ly­woo­di õu­dus­fil­mi „Az­rael“ öis­te võ­te­te­ga.

Fil­mi­tak­se Kuu­sa­lu val­las Pä­ris­pea kü­las met­sa­tu­kas, mis asub kü­la­tee ja me­re lä­he­dal. Kunst­lik­ku kuu­val­gust te­ki­tav ühen­da­tud prožek­to­ri­te­ga süs­teem on kin­ni­ta­tud kõr­ge kraa­na ot­sa. Öi­sed võt­ted jät­ku­vad käe­so­le­va nä­da­la lõ­pu­ni. Kunst­lik kuu süt­tib kel­la 16 pai­ku, kui õues hak­kab hä­mar­du­ma, ja põ­leb ku­ni kel­la 3 öö­sel.

Õu­dus­fil­mi „Az­rael“ põ­hi­te­gi­jad on USAst Hol­ly­woo­dist – peap­ro­dut­sent on Dan Ka­gan, režis­söör Evan Katz, st­se­na­rist Si­mon Bar­rett.

Ope­raa­to­riks on va­li­tud eest­la­ne Mart Ta­niel, kes oli ka Kol­ga mõi­sas osa­li­selt fil­mi­tud „No­vemb­ri“ ope­raa­tor.

Näit­le­jaid on mit­mest rii­gist, peao­sas män­gib Sa­ma­ra Wea­ving, kaa­sa tee­vad Ees­ti näit­le­jad ee­sot­sas Ka­ta­rii­na Un­di­ga.

Ees­ti­ kaasp­ro­dut­sent Kat­rin Kis­sa, kes oli fil­mi „No­vem­ber“ peap­ro­dut­sent, rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et so­bi­vaid võt­te­koh­ti ot­si­ti mit­melt poolt, olu­li­ne oli, et asuks Tal­lin­na­le lä­he­dal: „Pä­ris­pea met­sa­maas­tik on va­hel­dus­ri­kas, väi­ke­se ala peal on eri­list ja ilu­sat met­sa uh­ke­te ja va­na­de puu­de­ga. Alus­ta­si­me fil­mi­võ­te­te­ga 10. ok­toob­ril, siis olid ööd veel hi­li­se­mad, esial­gu töö­ta­si­me val­gel ajal.“

Loe pikemalt 16. novembri Sõnumitoojast.