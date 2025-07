HELI KARU viis peamiselt Raasikult ja ka Anija vallast laulupeole üle 200 laulja

Lauluõpetaja ja koorijuht Heli Karu alustas laulu- ja tantsupeo rongkäiku Vabaduse väljakult Anija valla kolonnis, lauluväljakule sammus koos Raasiku valla kooridega. Anija vallas on ta kodu ning valla kultuurikeskuse tiiva all tegutseb Heli laulustuudio naiskoor. Raasikul on ta kooli muusikaõpetaja ning juhendaja laulupeole jõudnud neljale koorile – Raasiku kooli mudilas-, laste- ja poistekoorile ning Harju-Jaani noorte meeskoorile. Tema viies kooris kokku laulis end eelproovidest peole 204 lauljat, noorimad 7-8 aastased, vanimad üle 50.

„Kokku oli mu kooridel kümme ettelaulmist. Nelja koori kohta tuli pärast teist eelproovi kiiresti vastus, et saavad laulupeole, meeskoor jäi ootele, sest tõmbasime endale loosiga ettelaulmiseks väga rasked laulud. Lõpuks tuli ka neile positiivne vastus,“ rääkis Heli Karu.

Meeskoori üle on ta eriti rõõmus, sest see kooriliik on tema hinnangul kõige õrnem – nende puhul võib peole mittepääsemine tähendada seda, et järgmiseks peoks koori pole. Heli Karu põhjendas, et mehi on vaja rohkem motiveerida, kuid kes korra on laulukaare all koos teistega laulnud, tahavad seda uuesti kogeda ja jätkavad: „Meeskooridest ju laulupeod alguse saidki. Kahjuks on neid praegu vähe, laulupeol oli nende lauljaid veidi üle 1300.

Samas on meeskoor niivõrd äge kooriliik, et neid võiks olla palju rohkem.“

Heli Karu on Raasiku koolis muusikaõpetajana töötanud 20 aastat, sama kaua on tegutsenud ka kooli koorid, keda ta juhendab: „Koolikoori omapära on, et liikmeskond pidevalt vahetub. Aga järjepidevus on loodud ja laulda tahetakse – seda näitab seegi, et Raasiku kooli õpilastest rohkem kui pooled laulavad kooris.“

Koolis on üle 220 õpilase, äsjasele üldlaulupeole pääses neid Heli Karu kooride koosseisus 132, lisaks 30 vilistlast, samuti mitu õpetajat ja lapsevanemat.

Peamiselt Raasiku ja Anija valla lauluhuvilistest koosnev Harju-Jaani noorte meeskoor, mille noorim laulja on 7. klassi noormees ja vanimad üle 50aastased mehed, tegutseb aastast 2016. Heli laulustuudio naiskoor loodi 2018. aastal vilistlaste algatusel, neil oli soov minna 2019. aasta laulupeole. Kaks aastat tagasi käidi neidudekoorina ka noorte laulupeol.

„Mees- ja naiskoori koosseisud on kõigil kolmel peol olnud erinevad, sest elu on teinud korrektiive – mõned on läinud mujale õppima või elama, mõned saanud lapsi. Nende asemele on tulnud uued lauljad. Naiskoori üks järelkasvulava on kooli lastekoor, kuid sõprade kaudu on lauljaid ka Tallinnast ja Harjumaa teisest servast. Tänavusel peol oli kooris naisi, kes viimati laulsid koolieas ja mõned on nüüd mitme lapse emana taas kooris. Laulupeol laulsid neist ka mõnegi lapsed minu koorides,“ jutustas Heli Karu.

Kuna tema viiel kooril oli laulupeol palju saatjaid, sai ta ise tänavu olla eelkõige kuulaja: „Nautisin seda, mille nimel oleme vaeva näinud ja mis mulle nüüd lavalt kingiti.“