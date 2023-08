Eesti Leaderi Liit andis esmaspäeval, 7. augustil Leaderi suveseminaril Raplamaal MTÜ Arenduskoda tegevjuhile Heiki Vuntusele Leaderi elutöö preemia aastatepikkuse pühendunud tegevuse eest Leaderi põhmõtete edendamisele Eestis. Heiki Vuntus on olnud Arenduskoja tegevjuht 2006. aastast, kui Eesti liitus Euroopa Liidu Leaderi programmiga. Tema kandidatuuri esitas preemiale Arenduskoja juhatus. Ettepanekus on öeldud, et Heiki Vuntus on motiveerinud ja julgustanud oma isiksuse ja tegevusega Arenduskoja liikmeid tegema projektialgatusi, koondanud ja hoidnud ühtse meeskonnana parimaid spetsialiste, liitnud Arenduskojaga koostöösse palju väikeettevõtjaid. Ta on juht, kelle poole võib Arenduskoja iga liige pöörduda oma murede, ettepanekute ja soovidega.