„Ma po­le sees­pi­di­selt roh­kem naer­nud kui tä­na. Kus ik­ka tä­di tea­dis as­ju,“ üt­les „Mi­na, nai­ne!“ au­tor Ka­ti S.V. Mu­ru­tar lau­päe­va, 30. juu­li õh­tul Kõn­nu Vii­na­köö­gis pä­rast esi-

e­ten­dust näi­den­di koh­ta, kui tä­nas nai­se osa­täit­jat ja mo­no­näi­den­di la­vas­ta­jat Pil­le Smir­no­vat.

Au­tor sel­gi­tas, et kir­ju­tas näi­den­di 20 aas­tat ta­ga­si. Sel­le tel­lis teat­rip­ro­dut­sent Han­nes Vil­lem­son vas­tu­kaa­luks too­kord Jan Uus­põl­lu män­gi­tud la­vas­tu­se­le „Ürg­mees“. Näi­den­di võt­tis män­gu­ka­vas­se Rak­ve­re Tea­ter, la­vas­tas Too­mas Suu­man, män­gis Ül­le Lich­tfeldt.

„Kut­su­sin nüüd Pil­le Smir­no­va sel­le tü­ki­ga Nuia­mäe rat­sa­tal­lu, kus alus­ta­me üri­tus­te sar­ja­ga. Ja lä­he­me ka tuu­ri­le,“ lu­bas au­tor.

Har­ras­tus­näit­le­ja Pil­le Smir­no­va on Kuu­sa­lus val­las Kem­ba kü­las ela­nud oma pe­re­ga paar­küm­mend aas­tat. Ne­li aas­tat ta­ga­si asu­tas ta Tei­se Kü­la Teat­ri, sest lap­sed olid kas­va­nud suu­reks ja iga­päe­va­töö kõr­val Tal­lin­nas trü­ki­ko­jas jäi ae­ga hu­vi­te­ge­vu­seks.

„Mi­na, nai­ne!“ on Tei­se Kü­la Teat­ri nel­jas la­vas­tus, sa­mas tei­ne mo­no­näi­dend. Au­gus­tis 2019 esie­ten­dus Kõn­nu kü­la­ma­jas And­rus Ki­vi­räh­ki „Ka­hek­sa var­ba­ga ku­nin­gas“, juu­lis ja sep­temb­ris 2020 män­gis Pil­le Smir­no­va ko­roo­na tõt­tu vaid nel­jal kor­ral Väi­no Ui­bo mo­no­näi­den­dit „Hõ­be­pulm“, sa­ma aas­ta no­vemb­ris esie­ten­dus tru­pil Kõn­nu kü­la­ma­jas Mar­tin Mc­do­nagh draa­ma „Mä­ge­de ku­nin­gan­na“.

Mo­no­näi­den­di „Mi­na, nai­ne!“ va­lis Pil­le Smir­no­va, sest kõ­ne­tas teis­test na­tu­ke roh­kem, rää­kis ta Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Loen pal­ju näi­den­deid, et lei­da män­gi­mi­seks so­bi­vaid. Kui ot­sus teh­tud, sain Ees­ti Teat­ria­gen­tuu­rist tea­da, et Ka­ti Mu­ru­ta­ri­ üks tin­gi­mus oli, ta tu­leb kut­su­da esie­ten­du­se­le. Mul en­dal po­le õn­nes­tu­nud Rak­ve­re Teat­ri la­vas­tust nä­ha. Teks­ti põh­jal tu­li ise mõel­da, kui­das la­va ku­jun­da­da ja me­he rep­lii­gid väl­ja män­gi­da. Rak­ve­re Teat­ri la­vas­tu­ses kost­sid me­he sõ­nad kuul­da­vas­ti lin­dilt, mi­na üt­len ise. He­li­me­he­na ai­tab Ül­lar Pärn.“

Ka­va­le­he­le on Pil­le Smir­no­va kir­ju­ta­nud, et Ka­ti Mu­ru­tar on oma teks­tis ko­ha­ti nii va­lu­salt täp­ne ja hu­moo­ri­kas, oleks ol­nud patt se­da näi­den­dit ai­nult ük­si lu­ge­da ja it­sis­ta­da.

„Ma ei pea en­nast la­vas­ta­jaks, aga võt­sin en­da kan­da, et te­ha ot­sast lõ­pu­ni ise. Kat­se­tan tun­ne­tu­se pealt, ent mi­da sü­ga­va­ma­le teks­ti­ga lä­hed, se­da roh­kem sealt leiad. Vii­na­köö­gi saa­lil on hea au­ra, ko­gu see koht on ar­mas ja õdus, siin on ol­nud hea toi­me­ta­da. Kõn­nu kü­la­ma­jas käib re­mont, vii­na­köök tun­dus teat­riks so­biv ja loo­dan, et me koos­töö jät­kub edas­pi­di.“

Kõn­nu Vii­na­köö­gis eten­dub „Mi­na, nai­ne!“ veel tu­le­val pü­ha­päe­val, 7. au­gus­til. Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las on eten­dus 19. au­gus­til, Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas 4. sep­temb­ril. Plaan on min­na män­gi­ma Võh­ma rah­va­maj­ja ning mu­ja­le­gi, kui kut­su­tak­se.

