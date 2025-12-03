Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­tus­pi­du oli Siid­ri­far­mis

Aas­ta te­gi­ja kon­kur­si lau­reaa­did koos teis­te no­mi­nee­ri­tu­te ja esi­ta­ja­te­ga Ani­ja val­last: ALO LAHT­VEE, VEI­KO VEIERT, AN­NE ORUAAS, JAA­NUS KA­LEV, RII­VO NOOR, REET PUR­RE ja te­ma lap­se­laps KEN­NET KÄPP, SIL­VER NURM­SA­LU, MEE­LI KUUL, TA­NEL TAL­VE, KAT­RIN ROO­ME­RE, TII­NA VIIR­NA, BRIT TAM­ME­JÕE ja SIL­LE NOOR.

Ko­se val­la Vir­la kü­las asu­vas Siid­ri­far­mis nel­ja­päe­val, 27. no­vemb­ril toi­mu­nud tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel tä­na­sid Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL), Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus (HEAK), MTÜ Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­na Lea­der-te­ge­vusg­ru­pid Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si tä­na­vu­si lau­reaa­te.

Kon­kur­si lau­reaa­did koos teis­te no­mi­nen­ti­de­ga Kuu­sa­lu val­last: LI­LIANN OJA, Helerin TIIK, PEEP EVART, PIA EVART, UL­VE MÄRT­SON, UL­VI RAND, MAA­RI­KA MAE, ELII­SA HE­LE­NE MÄE­VÄ­LI, VE­RO­NI­KA LAEN­DE, ANU KIRS­MAN, MA­DIS PRAKS, KAL­LI-MA­RION SASS, AL­VI KARP ja KES­TI TUN­GER.

Aas­ta te­gi­ja tiit­leid an­ti väl­ja 12 ka­te­goo­rias. Tun­nus­ta­mis­peo­le olid li­saks lau­reaa­ti­de­le kut­su­tud kõik no­mi­nen­did, ke­da oli kok­ku 120, ning nen­de esi­ta­jad.

Ko­du­kant Har­ju­maa ja HO­Li esin­da­jad and­sid au­hin­nad ka Har­ju­maa Kau­ni Ko­du kon­kur­si võit­ja­te­le, Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni And­ras esin­da­jad täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se tun­nus­ta­mi­se kon­kur­si pa­ri­ma­te­le.

Õh­tu­juht oli Siid­ri­far­mi oma­nik Ai­var Kuusk, lau­reaa­ti­de auks män­gis tuš­ši Ko­se pa­su­na­koor, õn­nit­le­sid Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­tu­si ja­ga­nud or­ga­ni­sat­sioo­ni­de esin­da­jad.
HO­Li te­gev­di­rek­tor And­re Sepp tä­nas kõi­ki tun­nus­tus­peo­le kut­su­tuid ning eral­di veel HEA­Ki va­baü­hen­dus­te kon­sul­tan­ti Kül­li Voll­me­rit, kes kor­ral­das maa­kon­na tun­nus­tu­sü­ri­tust 10. kor­da.

Aas­ta te­gi­ja­te tiit­lid Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da.
Aas­ta õpi­te­gu, õp­pi­ja­sõb­ra­li­k tööand­ja ja kau­ni­m maa­ko­du on Kuu­sa­lu val­las.

