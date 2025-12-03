Ko­se val­la Vir­la kü­las asu­vas Siid­ri­far­mis nel­ja­päe­val, 27. no­vemb­ril toi­mu­nud tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel tä­na­sid Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL), Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus (HEAK), MTÜ Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­na Lea­der-te­ge­vusg­ru­pid Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si tä­na­vu­si lau­reaa­te.

Aas­ta te­gi­ja tiit­leid an­ti väl­ja 12 ka­te­goo­rias. Tun­nus­ta­mis­peo­le olid li­saks lau­reaa­ti­de­le kut­su­tud kõik no­mi­nen­did, ke­da oli kok­ku 120, ning nen­de esi­ta­jad.

Ko­du­kant Har­ju­maa ja HO­Li esin­da­jad and­sid au­hin­nad ka Har­ju­maa Kau­ni Ko­du kon­kur­si võit­ja­te­le, Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni And­ras esin­da­jad täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se tun­nus­ta­mi­se kon­kur­si pa­ri­ma­te­le.

Õh­tu­juht oli Siid­ri­far­mi oma­nik Ai­var Kuusk, lau­reaa­ti­de auks män­gis tuš­ši Ko­se pa­su­na­koor, õn­nit­le­sid Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­tu­si ja­ga­nud or­ga­ni­sat­sioo­ni­de esin­da­jad.

HO­Li te­gev­di­rek­tor And­re Sepp tä­nas kõi­ki tun­nus­tus­peo­le kut­su­tuid ning eral­di veel HEA­Ki va­baü­hen­dus­te kon­sul­tan­ti Kül­li Voll­me­rit, kes kor­ral­das maa­kon­na tun­nus­tu­sü­ri­tust 10. kor­da.

Aas­ta te­gi­ja­te tiit­lid Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da.

Aas­ta õpi­te­gu, õp­pi­ja­sõb­ra­li­k tööand­ja ja kau­ni­m maa­ko­du on Kuu­sa­lu val­las.

