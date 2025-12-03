Kose valla Virla külas asuvas Siidrifarmis neljapäeval, 27. novembril toimunud tunnustusüritusel tänasid Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL), Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK), MTÜ Kodukant Harjumaa ning maakonna Leader-tegevusgrupid Harjumaa aasta tegijate konkursi tänavusi laureaate.
Aasta tegija tiitleid anti välja 12 kategoorias. Tunnustamispeole olid lisaks laureaatidele kutsutud kõik nominendid, keda oli kokku 120, ning nende esitajad.
Kodukant Harjumaa ja HOLi esindajad andsid auhinnad ka Harjumaa Kauni Kodu konkursi võitjatele, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras esindajad täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursi parimatele.
Õhtujuht oli Siidrifarmi omanik Aivar Kuusk, laureaatide auks mängis tušši Kose pasunakoor, õnnitlesid Harjumaa aasta tegijate tunnustusi jaganud organisatsioonide esindajad.
HOLi tegevdirektor Andre Sepp tänas kõiki tunnustuspeole kutsutuid ning eraldi veel HEAKi vabaühenduste konsultanti Külli Vollmerit, kes korraldas maakonna tunnustusüritust 10. korda.
Aasta tegijate tiitlid Anija ja Kuusalu valda.
Aasta õpitegu, õppijasõbralik tööandja ja kaunim maakodu on Kuusalu vallas.
