Eel­mi­se nä­da­la nel­ja­päe­val koh­tu­sid Sõit­me kü­la Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se kaks ela­nik­ku ja kin­nis­tuo­ma­ni­ke esin­da­jad ad­vo­kaa­di­bü­roost val­la­ma­jas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti, hal­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li ja kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Mar­gus Kir­si­ga. Kõ­ne all oli Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se de­tailp­la­nee­rin­gust tu­le­ne­va­te ko­hus­tus­te täit­mi­ne, pea­mi­selt mit­te­töö­tav ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­teem ning seal­se­test ma­ja­dest reo­vee ära­juh­ti­mi­ne ja pur­gi­mi­se kor­ral­da­mi­ne. Koh­tu­mist soo­vis ad­vo­kaa­di­bü­roo.

Lee­gi­ran­na aren­da­ja AP Kin­nis­va­ra an­dis seo­ses et­te­võt­te lik­vi­dee­ri­mi­se­ga möö­du­nud sügisel Kuu­sa­lu val­la­le üle mit­te­töö­ta­vad vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mid. Joo­gi­vett pum­pab, pu­has­tab ja müüb ala­tes käe­so­le­vast aas­tast Lee­gi­ran­na ela­ni­ke­le OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus.

Bio­pu­has­tit Lee­gi­ran­na aren­dus­se ehi­ta­tud ei ole. Ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku oma­nik on en­di­selt val­la­va­lit­sus, kes tel­lis ku­ni aas­ta­va­he­tu­se­ni reo­vee pur­gi­mis­tee­nust val­la ku­lul, see läks maks­ma kok­ku 19 000 eu­rot. Ala­tes tä­na­vu jaa­nua­rist val­la­va­lit­sus enam pur­gi­mis­tee­nust ei tel­li ning tea­tas kin­nis­tuo­ma­ni­ke­le, et nad pea­vad ise reo­vett ko­gu­ma ja kor­ral­da­ma ära­veo pur­gi­mis­sõl­me. Kor­dus­tea­tis sel­le koh­ta saa­de­ti Lee­gi­ran­na aren­du­se veek­lien­ti­de­le märt­si al­gu­ses põh­jen­du­se­ga, et reo­vee suu­na­mi­ne loo­du­ses­se on ran­gelt kee­la­tud. Tea­ti­ses oli öel­dud, et ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik on su­le­tud.

To­rus­tik su­le­ti val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel, sest on lii­ku­va­te lii­va­de tõt­tu mõ­nes ko­has pai­gast nih­ku­nud ning reo­ve­si voo­lab loo­du­ses­se, kui se­da iga­nä­da­la­selt ära ei vee­ta. Val­la­va­lit­sus on sei­su­ko­hal, et ku­ni töö­ta­va ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi val­mi­mi­se­ni pea­vad kin­nis­tuo­ma­ni­kud ko­gu­ma reo­vee lo­kaal­se­tes­se ma­hu­ti­tes­se. Mul­lu oli maao­ma­ni­kel või­ma­lus lasta paigaldada AP Kin­nis­va­ra ra­has­tu­sel en­da­le ta­su­ta reo­vee­ma­hu­ti, se­da ka­su­ta­sid ük­si­kud. Joo­gi­vee pi­de­vaid tar­bi­jaid on aren­du­ses paa­ri­küm­nel kin­nis­tul, lo­kaal­sed reo­vee­ma­hu­tid neist li­gi pool­tel. Hoo­ned on ehi­ta­tud 40 kin­nis­tu­le, kok­ku on Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­ses krun­te 160.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gu Kirss üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Sel­gi­ta­si­me Lee­gi­ran­na esin­da­ja­te­le, et ole­me tel­li­nud ehi­tu­seks­per­dilt uu­rin­gu Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi olu­kor­ra ja re­mon­di­või­ma­lus­te koh­ta. Eks­pert Ur­mas Valg­ma an­nab hin­nan­gu, kui pal­ju võib to­rus­ti­ku re­mont ja töötava kanalisatsiooni lahenduse ehi­tus maks­ma min­na. Kui saa­me ap­ril­li al­gu­ses tea­da, mi­da ja mis hin­na­ga tu­leks reo­veep­rob­lee­mi la­hen­da­mi­seks te­ha, on ap­ril­li tei­ses poo­les ka­vas kor­ral­da­da Lee­gi­ran­na ela­ni­ke­ga koo­so­lek, kus tut­vus­ta­me uu­rin­gu tu­le­mu­si ja rää­gi­me eda­sis­test te­ge­vus­test. Sel­gi­ta­si­me koh­tu­mi­sel ka se­da, et Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves uue ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ja bio­pu­has­ti ehi­ta­mi­seks ra­ha prae­gu ei ole. Uu­rin­gust sel­gub, kas ja mi­da on või­ma­lik prob­lee­mi la­hen­da­mi­seks lä­hia­jal et­te võt­ta. Ühiskanalisatsiooni maksumuse selgumisel tuleb otsustada, kuidas edasi tegutseda ja planeerida raha olukorra lahendamiseks. Valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni aren­gu­ka­vas on Lee­gi­ran­na bio­pu­has­ti ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku ehi­tus ka­van­da­tud 2032. aas­taks. Ku­ni töö­ta­va ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi val­mi­mi­se­ni pea­vad ela­ni­kud ise te­ge­le­ma reo­vee pur­gi­mi­se tel­li­mi­se ja tee­nu­se eest ta­su­mi­se­ga ning sel­le kor­ral­da­mi­seks võik­sid asu­ta­da MTÜ.“

Koh­tu­mi­sel heit­sid Lee­gi­ran­na aren­du­se esin­da­jad val­la­va­lit­su­se­le et­te se­nist keh­va ja pii­ra­tud kom­mu­ni­kat­sioo­ni – seal­se­te ela­ni­ke koh­tu­mist val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga taot­le­ti eel­mi­se aas­ta lõ­pus, kuid po­le se­ni toi­mu­nud. Ka kri­ti­see­ri­ti, et ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku sul­ge­mi­se koh­ta saa­de­ti in­fo ela­ni­ke­le nä­dal pä­rast to­rus­ti­ku kin­ni­pa­ne­kut. See põh­jus­tas po­tent­siaal­set loo­dus­reos­tust ja reo­vee upu­tu­so­hu osa­de­le ma­ja­de­le. Esin­da­jad tut­vus­ta­sid sea­du­si ja rii­gi­koh­tu la­hen­deid, kus on öel­dud, et oma­va­lit­sus peab ta­ga­ma de­tailp­la­nee­rin­gu­ga mää­ra­tud ko­hus­tus­te täit­mi­se, seal­hul­gas ti­hea­sus­tu­ses ela­ni­ke joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­se ja ka­na­li­sat­sioo­ni. Nad on sei­su­ko­hal, et val­la­va­lit­sus oleks pi­da­nud aren­da­jalt nõud­ma ja kont­rol­li­ma mõ­le­ma süs­tee­mi nõue­te­ko­hast väl­jae­hi­ta­mist. Aren­da­ja müüs kin­nis­tud nen­de sõ­nul koos lii­tu­mis­te­ga – ve­si, ka­na­li­sat­sioon, elek­ter. Li­saks on de­tailp­la­nee­rin­gu­ga et­te näh­tud, et ra­ja­tak­se as­fal­tee­ri­tud pro­me­naad, kõn­ni­teed, tä­na­va­val­gus­tus ja ro­hea­lad. Veel pol­nud Lee­gi­ran­na esin­da­jad ra­hul, et in­fo reo­vee­ma­hu­ti­te ta­su­ta soe­ta­mi­se koh­ta ei jõud­nud kõi­gi kin­nis­tuo­ma­ni­ke­ni, kes on sin­na prae­gu­seks ela­mu või su­vi­la ra­ja­nud.

Mar­gus Kirss: „Lee­gi­ran­na prob­leem on kee­ru­li­ne, see ela­mua­ren­dus al­ga­ta­ti 15 aas­tat ta­ga­si. Tagantjärele tarkus praegu ei aita, meilt oodatakse probleemi lahendamist. Lee­gi­ran­na esin­da­ja­d soo­vi­sid nel­ja­päe­va­sel koh­tu­mi­sel veel, et vald jät­kaks reo­vee pur­gi­mis­tee­nu­se tel­li­mist ja võiks esi­ta­da ela­ni­ke­le veear­ves­tipõ­hi­seid ar­veid vas­ta­valt Kuu­sa­lu Soo­ju­se hin­na­kir­ja­le, kuid sel­les osas me kok­ku­lep­pe­le ei jõud­nud. Va­he­ta­me in­fot e-kir­ja­de­ga ja koh­tu­me Lee­gi­ran­na rah­va­ga ap­ril­li tei­ses poo­les.“

Lee­gi­ran­na ela­ni­ke esin­da­ja­te sõ­nul ei too­nud koh­tu­mi­ne min­geid muu­da­tu­si, kuid nei­le sai sel­geks val­la­pool­ne sei­su­koht ja vas­ta­valt sel­le­le saa­vad oma eda­si­si sam­me pla­nee­ri­da. Ela­ni­kud tel­li­vad nüüd ise reo­vee pur­gi­mist ning üt­le­vad, et oo­ta­vad ära uu­rin­gu tulemused, siis sel­gub, kas lei­tak­se la­hen­dus või pöör­du­vad koh­tu poo­le.