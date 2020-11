„Me ei tee tööd tun­nus­tu­se või au­kir­ja­de saa­mi­seks, aga mui­du­gi on hea meel, et meid on mär­ga­tud,“ üt­leb OÜ Ala­ve­re Pood ju­ha­tu­se lii­ge JAA­NUS KA­LEV.

Eel­mi­sel nä­da­lal sel­gu­sid Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du, Ko­du­kant Har­ju­maa ning Har­ju­maa Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de koos­töös toi­mu­va kon­kur­si „Har­ju­maa aas­ta te­gi­jad 2020“ pa­ri­mad. Aas­ta pa­nus­ta­ja ka­te­goo­rias või­tis OÜ Ala­ve­re Pood.

Ala­ve­res poo­di pi­da­va et­te­võt­te esi­tas aas­ta pa­nus­ta­jaks Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja. Ta mär­kis, et li­saks koo­li­le, las­teaia­le ja rah­va­ma­ja­le on Ala­ve­re pood 600 ela­ni­ku­ga piir­kon­na üks tõm­be­kes­kus ning et­te­võ­te, kes hoo­lib oma piir­kon­na ini­mes­test, või­mal­dab sood­sat toi­du­kor­vi ning on aas­taid toe­ta­nud ko­gu­kon­na et­te­võt­mi­si ja mit­te­tu­lun­du­sü­hin­guid, tei­nud kin­gi­tu­si ko­ha­li­ke­le ha­ri­du­sa­su­tus­te­le.

„Ole­me osa­ke sel­lest ko­gu­kon­nast, kus äri tee­me. Siin on kõik oma­va­hel seo­tud ning loo­da­me, et kaud­selt toob see pa­nus­ta­mi­ne meie et­te­võt­te­le ta­ga­si,“ põh­jen­dab ko­ha­li­ke et­te­võt­mi­si spon­so­ree­ri­nud osa­ühin­gu Ala­ve­re Pood ju­ha­tu­se lii­ge Jaa­nus Ka­lev.

Ta li­sab, et toe­ta­tak­se pea­mi­selt oma kü­la­selt­si ning ko­ha­lik­ke üri­tu­si – spor­di­päe­vi, jaa­ni­tuld, kü­la­pi­du­sid: „Ai­ta­me vas­ta­valt enda või­ma­lus­te­le, ala­ti ei ole see ra­ha­li­ne toe­tus.“

1980nda­te aas­ta­te esi­me­ses poo­les ehi­tas Ala­ve­re kol­hoos ma­jan­di kes­ku­ses­se oma töö­ta­ja­te tar­beks kaup­lus-söök­la, kaup­lu­se ruu­mid an­ti ren­di­le Har­ju Tar­bi­ja­te Koo­pe­ra­tii­vi­le. Kui ma­jan­did 1990nda­te al­gu­ses la­gu­ne­sid ja loo­di ühis­tud, os­tis tu­lun­du­sü­his­tu Al­var MÜ hoo­ne kol­hoo­si tööo­sa­ku­te eest ära.

Alavere poe põhjalikku tutvustust ja kes olid Harjumaa aasta tegija 2020 nominendid loe 18. novembri Sõnumitoojast.