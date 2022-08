Hara lahel purjetati Eesti karikale

INGRID RANDLAHT

MARIS MATSI

Läinud nädalavahetusel tõi Garmin Eesti karikasari Eesti purjetamise paremiku Hara lahele. Olenemata pikast merepiirist ei teki uusi purjetamise võistluspaiku Eestis niisama lihtsalt. Kuusalu vallas Lahemaa rahvuspargi keskmes asuv Hara laht on purjetajatele maiuspala. Väga sügav ja avamerele avatud laht loob eeldused headeks sõidutingimusteks, eelkõige põnevad laineolud.

Eesti parimad Haras

Haras võistlesid Eesti parimad purjetajad olümpiaklassis ILCA7 ning sama klassi ettevalmsitusklassis ILCA4. Lisaks said uusi põnevaid olusid proovida noorte kahepaadi RS Feva purjetajad. Kahel päeval puhunud küllalt jõuline läänekaare tuul oli meeltmööda tugevat tuult ja lainesõitu eelistavatele sportlastele. ILCA 7 klassis koos noorte pealekasvuga võistlev olümpiapurjetaja Karl Martin Rammo Rein Ottossoni purjespordikoolist ei andud käest ühtegi sõiduvõitu. Tema sõnul on uus võistluspaik põnev just eriliste laineolude poolest ning seetõttu ka oluline harjutuskoht noortele. Tuulesuunast erinevalt liikuv laine on mujal maailmas tihti tavaline, meil aga leiab selliseid olusid harva.

Karl Martin Rammo leidis, et noorte pealekasv on lootustandev ja ehk täidab peagi ka vahepeal tekkinud tühimiku.

ILCA4 klassis viis üsna kindla võidu koju Kalevi Jahtklubi neiu Romi Safin. Talle sobisid tugevamapoolse tuule ja suurte lainete olud hästi ning võit tuli tihedast esiotsa konkurentsist olenemata üsna kindlalt. ILCA4 klassis osalesid rekordilised 57 paati.

RS Feva on põnev ja kiire noortepaat, millel harjutavad ja võistlevad enemasti noored. Vanusepiiri selle paadiklassi avatud arvestuses siiski ei ole. Nii oli ka Haras noorte võistluspaare ja ka põlvkondi läbivaid paatkondi. Mitmekülgne, kiire ja põnev paat on atraktiivne ja karikasarjas kindlalt kanda kinnitanud. Võidu noppisid Uku Kuuse purjespordikooli/Kuusalu Jahtklubi noored purjetajad Kaito Haamer ja Pärtel Orusalu. Mõlemad noored sõidavad Eesti esindusvõistkondades ühepaatidel. Teise koha ja U18 klassi tüdrukute esikoha viis koju samuti Uku Kuuse purjespordikooli/Kuusalu jahtklubi võistluspaar, Kuusalu keskkooli õpilane Mia Maria Lipsmäe ja tema klubikaaslane Sandra Sinivee.

Kuusalu valla meistrid ILCA4 klassis

ILCA4 klassi purjetajate hulgas anti välja ka Kuusalu valla meistritiitel. Valla meistriks kuulutati Hara Seilamise Seltsi purjetaja Siim Oskar Hääl, kes klassi üldarvestuses saavutas kõrge 16. koha. Teise koha sai Joonatan Palgi ning kolmandaks tuli Ott Richard Hääl.

Regatt tõi piirkonda palju külastajaid

Eesti karikavõistlused purjetamises toimuvad kolmel järjestikusel päeval. Võistluspaika sõidetakse kogu vajamineva varustuse ja treenerite ning tugikaatritega. Tihti rändab iga klubiga kaasas ka hulk toetajaid ja tugimeeskondade liikmeid. Seekordse Hara regatiga tuli veele 97 purjetajat ja koos nendega nädalavahetuseks piirkonda paarsada külastajat.

Põnevust ja tegusa nädalalõpu tõi suure spordisündmuse jõudmine nii endisesse nõukogude allveelaevade baasi valmivale Hara sadamale kui kogu piirkonna turismitaristule.

Korraldajate sõnul läks üritus hästi korda ja purjetamise tippsündmusi loodetakse tuua valda edaspidigi.