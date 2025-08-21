OÜ Raven juhataja ERIK JÜRIÖÖ, kuidas läheb Raasiku ja Aruküla alevikes ning Aegviidus Nikerjärve piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine?
„Kuna möödunud talv soosis ehitajaid, on suurem osa projektidest lõppfaasis. Kõige kaugemale on jõutud Raasiku keskasulas. Seal töötasid kolm ettevõtet. Esimese osa, mida ehitas AS Terrat, ehk Tallinna maantee, Nurme, Võidu, Aia, Koidu ja Saare tänava ÜVK kohta esitab ettevõtte lähiajal kasutusloa taotluse. Tegime seal eelmisel nädalal ülevaatuse, mõned väikesed märkused olid, aga uue torustikuga on nii seal kui mujal keskasulas kõik korras. Torud on maas, pumplad paigas, neist viimaseid testitakse ja ühendatakse, veeproovid on võetud ja need on samuti korras. AS Viimsi Keevitus, kes rajas ÜVK-d Tallinna maanteest kuni raudteeni, testib pumplat ja taastab haljastust. Wesico Projekt OÜ, kes ehitas Jägala maantee äärsetel tänavatel, on muud tööd lõpetanud ja taastab teid. Kõigil tuleb teha veel haljastustööd, neid on seganud paduvihmad. Kuigi projektide valmimistähtaeg on aasta lõpus, esitavad kõik kolm ettevõtet kasutusloa taotluse ilmselt hiljemalt septembris.
Raasiku kirdeosas, Pae tänava piirkonnas, paigaldatakse torusid. Selle projekti tähtaeg on mais, kuid Viimsi Keevituse projektijuhi sõnul tahavad nad juba oktoobri lõpuks ka seal valmis jõuda.
Arukülas-Kurgla piirkonnas on Viimsi Keevitusel samuti aega kevadeni, kuid plaanivad tänavu valmis saada. Männiku piirkonnas on torutööd lõpetatud, teekatendid taastatud, teha on veel haljastus. Eelmisel nädalal tegime ka seal objekti ülevaatuse, mõnes kohas oli teedel parandamist vajavaid kohti. Kurglas paigaldatakse veel torusid, toimetatakse pumplaga.
Nikerjärvel on Altos Teed OÜ-l aega aasta lõpuni. Seal on tööd kohati üsna keerulised, sest järve äärde tuleb torud paigaldada avakaevikuga. Puurimistööd on tehtud, praegu käivadki tööd avakaevikutega. Augusti alguse seisuga oli torutöödest juba 65 protsenti valmis. Viimase info kohaselt alustatakse katendite taastamist, asfalteerimist ja haljastustöid septembri keskel ning lõpetatakse oktoobri lõpuks. Ka seal jõutakse detsembriks valmis.
Kõikide projektidega tuli kaevetööde käigus välja ettenägematuid asju. Raasikul ja Arukülas oli suuri probleeme paekiviga – kohati oli paekivi kohe pinnase all. Nikerjärve
ääres on vastupidiselt väga liivane pinnas, kuid meeletult kõrge põhjaveetase. Ka sadu aitas kaasa, et sügavamad kaevikud on vett täis ja selle väljapumpamine võtab ehitajalt kõvasti aega.“
