OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja ERIK JÜ­RIÖÖ, kui­das lä­heb Raa­si­ku ja Aru­kü­la ale­vi­kes ning Aeg­vii­dus Ni­ker­jär­ve piir­kon­nas ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­ne?

„Ku­na möö­du­nud talv soo­sis ehi­ta­jaid, on suu­rem osa pro­jek­ti­dest lõpp­faa­sis. Kõi­ge kau­ge­ma­le on jõu­tud Raa­si­ku kesk­a­su­las. Seal töö­ta­sid kolm et­te­võ­tet. Esi­me­se osa, mi­da ehi­tas AS Ter­rat, ehk Tal­lin­na maan­tee, Nur­me, Või­du, Aia, Koi­du ja Saa­re tä­na­va ÜVK koh­ta esi­tab et­te­võt­te lä­hia­jal ka­su­tus­loa taot­lu­se. Te­gi­me seal eel­mi­sel nä­da­lal üle­vaa­tu­se, mõ­ned väi­ke­sed mär­ku­sed olid, aga uue to­rus­ti­ku­ga on nii seal kui mu­jal kes­ka­su­las kõik kor­ras. To­rud on maas, pump­lad pai­gas, neist vii­ma­seid tes­ti­tak­se ja ühen­da­tak­se, veep­roo­vid on võe­tud ja need on sa­mu­ti kor­ras. AS Viim­si Kee­vi­tus, kes ra­jas ÜVK-d Tal­lin­na maan­teest ku­ni raud­tee­ni, tes­tib pump­lat ja taas­tab hal­jas­tust. We­si­co Pro­jekt OÜ, kes ehi­tas Jä­ga­la maan­tee äär­se­tel tä­na­va­tel, on muud tööd lõ­pe­ta­nud ja taas­tab teid. Kõi­gil tu­leb te­ha veel hal­jas­tus­tööd, neid on se­ga­nud pa­du­vih­mad. Kui­gi pro­jek­ti­de val­mi­mis­täht­aeg on aas­ta lõ­pus, esi­ta­vad kõik kolm et­te­võ­tet ka­su­tus­loa taot­lu­se ilm­selt hil­je­malt sep­temb­ris.

Raa­si­ku kir­deo­sas, Pae tä­na­va piir­kon­nas, pai­gal­da­tak­se to­ru­sid. Sel­le pro­jek­ti täh­taeg on mais, kuid Viim­si Kee­vi­tu­se pro­jek­ti­ju­hi sõ­nul ta­ha­vad nad ju­ba ok­toob­ri lõ­puks ka seal val­mis jõu­da.

Aru­kü­las-Kurg­la piir­kon­nas on Viim­si Kee­vi­tu­sel sa­mu­ti ae­ga ke­va­de­ni, kuid plaa­ni­vad tä­na­vu valmis saada. Män­ni­ku piir­kon­nas on to­ru­tööd lõ­pe­ta­tud, tee­ka­ten­did taas­ta­tud, te­ha on veel hal­jas­tus. Eel­mi­sel nä­da­lal te­gi­me ka seal ob­jek­ti üle­vaa­tu­se, mõ­nes ko­has oli tee­del pa­ran­da­mist va­ja­vaid koh­ti. Kurg­las pai­gal­da­tak­se veel to­ru­sid, toi­me­ta­tak­se pump­la­ga.

Ni­ker­jär­vel on Al­tos Teed OÜ-l ae­ga aas­ta lõ­pu­ni. Seal on tööd ko­ha­ti üs­na kee­ru­li­sed, sest jär­ve äär­de tu­leb to­rud pai­gal­da­da ava­kae­vi­ku­ga. Puu­ri­mis­tööd on teh­tud, prae­gu käi­vad­ki tööd ava­kae­vi­ku­te­ga. Au­gus­ti al­gu­se sei­su­ga oli to­ru­töö­dest ju­ba 65 prot­sen­ti valmis. Vii­ma­se in­fo ko­ha­selt alus­ta­tak­se ka­ten­di­te taas­ta­mist, as­fal­tee­ri­mist ja hal­jas­tus­töid sep­temb­ri kes­kel ning lõ­pe­ta­tak­se ok­toob­ri lõ­puks. Ka seal jõu­tak­se det­semb­riks val­mis.

Kõi­ki­de pro­jek­ti­de­ga tu­li kae­ve­töö­de käi­gus väl­ja et­te­nä­ge­ma­tuid asju. Raa­si­kul ja Aru­kü­las oli suuri prob­leeme pae­ki­vi­ga – ko­ha­ti oli pae­ki­vi ko­he pin­na­se all. Ni­ker­jär­ve

ää­res on vas­tu­pi­di­selt vä­ga lii­va­ne pin­nas, kuid mee­le­tult kõr­ge põh­ja­vee­ta­se. Ka sa­du ai­tas kaa­sa, et sü­ga­va­mad kae­vi­kud on vett täis ja sel­le väl­ja­pum­pa­mi­ne võ­tab ehi­ta­jalt kõ­vas­ti ae­ga.“

