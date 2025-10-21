Õp­pe­töö al­gab uues juur­dee­hi­tu­ses tei­si­päe­val, 28. ok­toob­ril, lu­bab Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor MAIA ALU­MAA.

„Kui kuus aas­tat ta­ga­si oleks val­la­vo­li­ko­gu us­ku­nud hoia­tu­si, et ar­vu­tu­sed ei või­mal­da val­lal Kuu­sa­lu koo­li­le uu­si ruu­me ehi­ta­da, po­leks prae­gu se­da uut hoo­net ega ka kolm ja pool aas­tat ta­ga­si val­mi­nud Tä­pi­tii­ba. Pea­le jul­gu­se meil ka ve­das ja nii-öel­da põ­hi­süüd­la­ne, õi­ge­mi­ni abi­li­ne oli Co­vid – riik tõs­tis oma­va­lit­sus­te lae­nu­koor­mu­se piir­mää­ra ja ko­roo­na­paa­ni­ka lan­ge­tas ehi­tus­vald­kon­na hin­du,“ kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ur­mas Kirt­si pä­rast li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne pi­du­li­ku üleand­mi­se tse­re­moo­niat. Ta oli Kuu­sa­lu val­la­va­nem, kui val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 2019. aas­ta ke­va­del kor­ral­da­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­si.

„Det­semb­ris lõ­pe­tab ehi­ta­ja al­les­jää­nud koo­li­tii­va re­konst­ruee­ri­mis­tööd ja saa­me kor­ras koo­li­komp­lek­si, mil­le­le kok­ku on ku­lu­nud li­gi küm­me mil­jo­nit eu­rot. Kool on ko­gu­kon­na aren­gu võ­ti. Olen veen­du­nud, et hea vorm loob ka hea si­su, siin õpe­ta­vad head õpe­ta­jad ja lap­sed saa­vad hea ha­ri­du­se,“ li­sas Ur­mas Kirt­si.

Li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne pi­du­li­ku üleand­mi­se ak­tus toi­mus nel­ja­päe­va, 16. ok­toob­ri lõu­na ajal Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja si­se­hoo­vis, mis on moo­dus­tu­nud tä­nu juur­dee­hi­tu­se­le. Koo­li­pe­rest olid ko­hal pea­le juht­kon­na veel osad õpe­ta­jad, koo­li las­te­koor ja 2. klas­si õpi­las­te an­sam­bel.

Kut­su­tud kü­la­lis­test osa­le­sid ava­mi­sel Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se, ehi­tus­fir­ma Tes­ron Ehi­tus OÜ, ehi­tus­jä­re­le­val­ve, ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ ja Kuu­sa­lu ko­gu­du­se esin­da­jad. Las­te­koor lau­lis Taa­vi Es­ko ju­hen­da­mi­sel es­malt Kuu­sa­lu koo­li hüm­ni, mil­le au­tor on Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­nik, ku­na­gi­ne koo­li­juht Lai­ne Ka­da­jas.

Sõ­na võt­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son, Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Maia Alu­maa ja Tes­ron Ehi­tus OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Kas­par Viks, kes an­dis val­la­va­ne­ma­le üle süm­bool­se võt­me.

„Kuu­sa­lu koo­lis on lõp­pe­mas me töö­de esi­me­ne etapp, mis lü­hi­ke­se ajag­raa­fi­ku tõt­tu oli al­gu­sest pea­le väl­ja­kut­suv. Aga hoo­ne on ke­nas­ti val­mis. Ar­hi­tek­tid on tei­nud ilu­sa as­ja, mis mei­le on val­mis­ta­nud pa­ra­ja pea­va­lu, jät­ka­me tei­se eta­pi­ga ja koh­tu­me jäl­le, kui ka sel­le an­na­me üle,“ lau­sus Kas­par Viks võ­tit kin­ki­des.

Ta li­sas hil­jem Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mit­me­su­gu­sed puit­de­tai­lid, nur­ga­ta­gu­sed ja pui­dust ri­bis­tik ehi­ti­se vä­lis­ku­jun­du­ses on nõud­nud eri­la­hen­dus­te leid­mist: „Kauss Ar­hi­tek­tuur on lu­gu­pee­tud fir­ma ega tee liht­said as­ju.“

Ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke võit­nud Tes­ron Ehi­tus alus­tas li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ra­ja­mist mul­lu no­vemb­ris, ma­ja val­mi­mi­se täh­taeg oli 11 kuud ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest – ok­toob­ri lõpp 2025. Val­la­va­lit­su­se ja koo­li soov on, et õp­pe­töö saaks uues hoo­nes ala­ta pä­rast käe­so­le­va õp­peaas­ta esi­mest koo­li­va­heae­ga – ok­toob­ri vii­ma­sel nä­da­lal. Pik­ka ae­ga ol­di ehi­tus­töö­de­ga graa­fi­kust ees, kuid va­he­le tu­li su­vi­ne vih­ma­pe­riood. Kas­par Viks rää­kis, et ka­tust ei saa­nud vett pi­da­ma, see oli teh­ni­li­selt kee­ru­li­ne ja võt­tis ae­ga.

Lõ­pus läks eri­ti kii­reks, ka te­ma oli paa­ril vii­ma­sel päe­val ise abis: „Kui ees­märk on pai­gas, siis tu­leb te­gut­se­da. Kok­ku oli siin vii­mas­tel nä­da­la­tel tööl 50-60 ini­mest – tu­li lei­da maal­reid, ül­de­hi­ta­jaid.“

Ka pi­du­li­kul üleand­mis­päe­val käi­sid veel ehi­tus­tööd li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne vii­ma­ses osas, mis ra­ja­ti va­na võim­la ase­me­le tä­na­vu ke­va­del. Klas­si­ruu­mid olid val­mis, seal mon­tee­ri­ti mööb­lit ja teh­ni­kat.

Kü­si­mu­se­le, miks teh­ti pi­du­lik üleand­mi­ne ju­ba nüüd, mit­te koos koo­li­pe­re­ga pä­rast va­heae­ga, vas­tas Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, et ajas­tu­se tin­gis le­pin­gus kok­ku le­pi­tud täh­taeg.

Val­la­va­nem tõ­des oma kõ­nes, et töö­de tem­po on ol­nud pin­ge­li­ne, ning tä­nas ko­gu koo­li­pe­ret koos­töö­val­mi­du­se ja mõist­va suh­tu­mi­se eest, ja ka kõi­ki Kuu­sa­lu val­la ela­nik­ke, tä­nu nei­le saa­vad sel­li­sed pro­jek­tid teoks: „Tä­na­päe­va­ne ha­ri­dus­ta­ris­tu on kaht­le­ma­ta üks olu­li­ne mo­ti­vaa­tor, et ela­da meie val­las. See on po­si­tiiv­ne sõ­num noor­te­le pe­re­de­le tu­le­vi­kuot­sus­te te­ge­mi­seks ja märk ko­gu­kon­na jät­ku­suut­lik­ku­sest.“

Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son üt­les oma sõ­na­võ­tus, et unis­tus on saa­nud teoks, ja tä­nas sa­mu­ti nii omaaeg­seid vo­li­ko­gu­liik­meid, kel­lel oli vi­sioon ja ko­da­ni­ku­jul­gus sel­les­se pro­jek­ti us­ku­da, ning koo­li­pe­ret, kes sai väl­ja­kut­se­te­ga hak­ka­ma: „Õp­pi­mi­se kor­ral­dus tin­gi­mus­tes, kus üks ja siis ka tei­ne ma­ja on lam­mu­ta­tud, on pa­ras kat­su­mus. Mul on hea meel, et õn­nes­tub te­ha kor­ra­ga val­mis nii li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne kui ka re­konst­ruee­ri­tav osa. Ei ku­ju­ta et­te, et olek­si­me tei­nud siia aju­ti­si la­hen­du­si ning alus­ta­nud ke­va­del jäl­le ehi­tus­töö­de­ga.“

Di­rek­tor Maia Alu­maa tä­nas ka koos­töö­part­ne­reid, kel­le kaa­sa­bil said algk­las­sid õp­pi­da asen­dus­pin­da­del val­la­ma­jas, rah­va­ma­jas, kuns­ti­de koo­lis ja ei­nes­ta­da pas­to­raa­dis.

Ta rää­kis le­he­le, et koo­li­va­hea­jal jät­ku­vad mööb­li pai­gal­dus­tööd ning õpe­ta­jad hak­ka­vad klas­se si­sus­ta­ma. Uues hoo­nes on 16 klas­si­ruu­mi ning ava­tud raa­ma­tu­ko­gu. Es­mas­päev, 27. ok­too­ber on õpi­las­te­le ise­õp­pe päev. Tei­si­päe­vast, 28. ok­toob­rist alus­ta­tak­se tun­di­de­ga ka li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­nes. Alg­las­sid on siis ko­li­nud oma Tä­pi­tii­ba ta­ga­si. Ku­ni re­konst­ruee­ri­mis­töö­de lõ­pu­ni ehk li­gi kaks kuud on Tä­pi­tii­vas ka aju­ti­sed klas­si­ruu­mid. Di­rek­to­ri sõ­nul saa­vad suu­re­ma koor­mu­se­ga õpe­ta­jad stat­sio­naar­se­mad klas­sid, tei­sed õpe­ta­jad on lii­ku­va­mad ja ka­su­ta­vad eda­si ka Tä­pi­tii­va aju­ti­si klas­se.

Kuu­sa­lu vald sai li­gi­nul­l­ener­gia­hoo­ne ehi­ta­mi­seks rii­gilt toe­tust 2,16 mil­jo­nit eu­rot, ehi­tus läks maks­ma koos käi­be­mak­su­ga 3 387 798,86 eu­rot.

Re­konst­ruee­ri­ta­vas osas te­hak­se juur­de veel 18 klas­si­ruu­mi. Riik toe­tab re­konst­ruee­ri­mis­töid 1,18 mil­jo­ni eu­ro­ga, ko­gu­mak­su­mus on 3 084 097,76 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on võt­nud mõ­le­ma pro­jek­ti omao­sa­lu­seks lae­nu.