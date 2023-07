Koo­ri­juht He­li Ka­ru osa­les noor­te lau­lu­peol „Pü­ha on maa“ 5 koo­ri­ga, kok­ku 156 koo­ri­laul­ja­ga. Te­ma koo­ri­des on laul­jaid Ani­ja ja Raa­si­ku val­last ning ka kau­ge­malt. Raa­si­ku koo­li mu­di­las­koo­ris on 26, pois­te­koo­ris 34 ja las­te­koo­ris 33 laul­jat. Har­ju-Jaa­ni Noor­te Mees­koo­ri kuu­lu­vad 27 ja He­li Lau­lus­tuu­dio nais­koo­ri 37 laul­jat.

Ta ju­tus­tas, et kui­gi proo­vid al­ga­sid Tal­lin­nas lau­lu­väl­ja­kul ree­del, oli koo­ri­ju­hil ko­gu vii­ma­se nä­da­la jook­sul pä­ris pal­ju te­ge­mist. Te­ma üle­san­ne oli en­ne proo­ve ja pi­du saat­ja­te­le laul­ja­te käe­pael­te ja toi­du­ta­lon­gi­de ja­ga­mi­ne ning in­fo edas­ta­mi­ne bus­sig­raa­fi­ku­te, ka rong­käi­ku ja lau­lu­pi­du en­nast puu­du­ta­va koh­ta. In­fot tu­li pi­de­valt juur­de, pi­di kõi­ke sü­ve­ne­nult üle lu­ge­ma ja täp­selt eda­si and­ma.

He­li Ka­ru on Keh­ras töö­ta­nud muu­si­ka­pe­da­goo­gi­na 35 aas­tat, Raa­si­ku koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja on ol­nud 2004. aas­tast. Va­rem on õpe­ta­ja­na töö­ta­nud ka Ala­ve­re põ­hi­koo­lis. Ala­tes 2007. aas­tast ju­hib en­da­ni­me­list lau­lus­tuu­diot, mis te­gut­seb Keh­ra Kuns­ti­de­koo­lis ja ka Raa­si­kul. Aas­tal 2016 va­li­ti He­li Ka­ru Ees­ti aas­ta emaks.

Ta mee­nu­tas, et see­kord­ne lau­lu­pi­du, kui kok­ku ar­ves­ta­da nii üld­lau­lu­peod kui ka noor­te­peod, on tal küm­nes või ühek­sas, kus osa­leb juhendajana. Ise on koo­ri­laul­ja­na laul­nud kol­mel-nel­jal peol.

He­li Ka­ru kii­tis, et tä­na­vu­ne re­per­tuaar oli vä­ga ilus ja sü­dam­lik ning kau­nid olid ka noo­ti­de kaa­ne­ku­jun­du­sed: „Lau­lu­pi­du­de re­per­tuaar on läi­nud aas­ta-aas­talt kee­ru­li­se­maks, sest iga uus kuns­ti­li­ne toim­kond soo­vib ai­na kõr­ge­mat muu­si­ka­list ta­set. Kõi­ge ras­kem on ol­nud väi­kes­te koo­li­de koo­ri­del. Uu­ri­sin se­da tee­mat oma 2012. aas­ta ma­gist­ri­töös Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mias. See­kord oli mu­di­las- ja pois­te­koo­ri­del või­ma­lus ühend­koo­ri­de lau­le mit­te va­li­da, see te­gi nen­de koo­ri­de et­te­val­mis­tusp­rot­ses­si pal­ju liht­sa­maks.“

Noor­te mees­koo­ri ja nais­koo­ri koh­ta rää­kis ta, et see­kord võis koo­ri­liik­me­te lu­ba­tud kesk­mi­ne va­nus ol­la 29 aas­tat. See an­dis või­ma­lu­se nais­koo­ri­ga noor­te­peol laul­da koos 9.-12. klas­si nei­du­de­ga ka ema­del, osa­le­ja­te seas oli mit­me lap­se ema­sid ja kaks bee­bioo­tel laul­jat. Noor­te mees­koo­ri kõik laul­jad on noo­re­mad kui 30aas­ta­sed.

„Mõ­le­ma koo­ri eri­pä­ra on, et liik­mes­kond min­gil mää­ral va­he­tub ka­he peo va­hel, sest laul­jad on va­nu­ses, kus on toi­mu­mas suu­red elu­muu­tu­sed. Ar­ves­ta­tav osa laul­ja­test aga jääb ja ka mi­na jään,“ üt­les He­li Ka­ru.