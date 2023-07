Soodla harjutusvälja laienedes uuendatakse ka Härmakosu tee

Möö­du­nud nä­da­la al­gu­ses koh­tus Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor Kõr­ve­maal Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (RKIK) ta­ris­tup­ro­jek­ti­de koos­töö koor­di­naa­to­ri Kau­po Kaa­si­ku­ga.

„Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­le ka­van­da­tud kol­mest teest lõu­na­pool­ne ris­tub ka­hes ko­has Kõr­ve­maa suu­sa­ra­da­de­ga. Käi­si­me ko­ha­peal vaa­ta­mas, kui­das oleks või­ma­lik see la­hen­da­da nii, et mat­ka- ja suu­sa­ra­jad jää­vad al­les,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Ta li­sas, tu­le­va­se tee ja suu­sa­ra­da­de ris­tu­mi­seks lei­ti so­bi­va­mad ko­had, et te­ha tee­de üle­ta­mi­seks suu­sa­ta­ja­te ja mat­ka­ja­te jaoks sil­lad: „Nen­des koh­ta­des on tee ja suu­sa­ra­da­de kõr­gus­te va­he ju­ba loo­dus­li­kult vä­ga eri­nev. See muu­dab sil­da­de ehi­ta­mi­se liht­saks ning sil­lad loo­du­ses­se so­bi­vaks.“

Esialg­se kok­ku­lep­pe ko­ha­selt on kait­se­mi­nis­tee­rium ja RKIK val­mis sil­lad pro­jek­tee­ri­ma ja ehi­ta­ma ning ka ra­has­ta­ma koos Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kesk­po­lü­goo­ni va­he­lis­te tee­de ra­ja­mi­se­ga.

Rii­vo Noor ja Kau­po Kaa­sik kõ­ne­le­sid ka Sood­last ku­ni Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­sest, sa­mu­ti Här­ma­ko­su tee um­bes 1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se lõi­gu re­konst­ruee­ri­mi­sest ja tee äär­de kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­sest.

Val­la­va­nem sel­gi­tas: „Ani­ja val­la­le kuu­lu­vast Här­ma­ko­su teest re­konst­ruee­rib kait­se­mi­nis­tee­rium ala­tes Pii­be maan­teest ­lõi­gu, mi­da neil on va­ja ras­ke­teh­ni­ka­ga Sood­la har­ju­tus­väl­ja Põh­ja har­ju­tu­sa­la­le pää­se­mi­seks. Tee on mus­ta kat­te all, kuid tee­ mul­d-keha ei kan­na­taks seal suur­te trei­le­ri­te­ga lii­ku­mist ning ko­gu tee on va­ja täie­li­kult re­konst­ruee­ri­da. Sin­na tu­leb ehi­ta­da ka uus sild.“

Ku­na Här­ma­ko­su teel hak­ka­vad sel­lel lõi­gul lii­ku­ma sõ­ja­väe­ma­si­nad, ra­ja­vad mi­nis­tee­rium ja RKIK sin­na rii­gi ku­lul sa­mas pik­ku­ses ka kerg­liik­lus­tee. Le­pi­ti kok­ku, et Anija vald tegeleb nii Här­ma­ko­su sõi­du- ja kerg­liik­lus­tee kui Sood­last Kõr­ve­maa kes­ku­se­ni vii­va kerg­tee ra­ja­mi­se hal­dus­poo­le­ga, mis tä­hen­dab ka pro­jek­ti­de han­ge­te lä­bi­vii­mist ja pro­jek­tee­ri­ja va­li­mist, ra­has­ta­vad pea­mi­selt mi­nis­tee­rium ja RKIK.

„Ole­ne­valt han­ke mak­su­mu­sest peab Ani­ja vald või­bol­la vei­di ka fi­nant­see­ri­mi­ses osa­le­ma, kuid saa­me se­da te­ha ai­nult sel­le sum­ma eest, mis ole­me kait­se­mi­nis­tee­riu­milt saa­nud Sood­la har­ju­tus­väl­ja­ga seo­tud häi­rin­gu­te tõt­tu sih­tots­tar­be­list kom­pen­sat­sioo­ni. Lõ­vio­sa tu­leb ik­ka mi­nis­tee­riu­mi ja RKI­Ki ee­lar­vest,“ ütles Rii­vo Noor.

Ta rää­kis, et Sood­la-Kõr­ve­maa kes­ku­se va­he­li­se­le kerg­tee­le ei tu­le as­falt­, pi­gem sta­bi­li­see­ri­tud kruu­sa­ka­te: „See tee tu­leb sa­mu­ti suu­res osas maan­tee äär­de. Här­ma­ko­su tee ot­sast on üks või­ma­lus viia kerg­tee maan­teest kau­ge­ma­le, möö­da tee­ko­ri­do­ri, kus oli va­na Pii­be maan­tee, kuid ko­ha­li­kud ini­me­sed on sel­le­le vä­ga vas­tu.“

Kõi­ge kee­ru­li­sem kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­sel on­gi val­la­va­ne­ma sõ­nul jõu­da kok­ku­lep­pe­le maao­ma­ni­ke­ga. Ka­van­da­ta­va­te kerg­tee­de pu­hul on maao­ma­nik­ke pä­ris pal­ju ning osa­de­ga neist on Rii­vo Noo­re kin­ni­tu­sel ju­ba rää­gi­tud, kuid pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te koos­ta­mi­seks on va­ja sõl­mi­da kõi­gi maao­ma­ni­ke­ga kok­ku­lep­ped. See on te­ma hin­nan­gul pikk prot­sess.

Här­ma­ko­su tee re­konst­ruee­ri­mi­se ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se ning Sood­la ja Kõr­ve­maa kes­ku­se va­he­li­se kerg­tee pro­jek­tee­ri­ja on plaa­nis lei­da ühe han­ke­ga.