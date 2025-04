Möö­du­nud nä­da­lal alus­tas OÜ Kat­ke­ra, kes või­tis Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud liht­han­ke, koer­te­par­gi ra­ja­mi­se­ga Aru­kül­la Tal­lin­na maan­tee ja Sü­gi­se tä­na­va va­he­li­se­le hal­ja­s­a­la­le. Uu­te kor­ter­ma­ja­de vas­tas asu­va­le tüh­ja­le hal­ja­s­ala­le te­hak­se li­gi 900 ruut­meet­ri suu­ru­ne aia­ga pii­ra­tud ala, ku­hu pai­gal­da­tak­se mõ­ned at­rakt­sioo­nid koer­te tree­ni­mi­seks ning pin­gid ja prü­gi­kas­tid. Koer­te­park val­mib hil­je­malt juu­ni lõ­puks.

Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann üt­les, et Tal­lin­na maan­tee äär­se kerg­tee ja tu­le­va­se koer­te­par­gi alal on alus­ta­tud võ­sa ja puu­de ma­ha võt­mist. See­jä­rel ta­san­da­tak­se nii koer­te­par­giks ka­van­da­tud ala kui ka sel­le ümb­rus ning pai­gal­da­tak­se piir­deaed. Aia sis­se pannakse koer­te jaoks kaks val­mis at­rakt­sioo­ni – rõn­gas ja kaa­lu­kiik ning loo­dus­li­kest ma­ter­ja­li­dest va­hen­did koer­te tree­ni­mi­seks – poom ja hüp­pe­tõk­ked.

„Pal­jud koer­te­par­gid on si­sus­ta­tud sel­li­sel moel, et ka­su­ta­tak­se loo­dus­lik­ke ma­ter­ja­le tree­ning­va­hen­di­te te­ge­mi­seks. Ka meie nä­gi­me han­ke­tin­gi­mus­tes et­te, et tel­li­tak­se kaks kee­ru­li­se­mat ele­men­ti, mi­da ei saa ise te­ha, kõik muu tu­leb koer­te­par­gi ehi­ta­jal en­dal val­mis­ta­da loo­dus­li­kest ma­ter­ja­li­dest, ki­vi­dest, pal­ki­dest, pak­ku­dest,“ lau­sus Jo­han­na Sep­mann.

Ta sel­gi­tas, et Aru­kül­la ra­ja­ta­va koer­te­par­gi äär­de ja par­gi­ala­le jäe­ti suu­red puud al­les, et need pa­kuk­sid su­vel koer­te­le var­ju ere­da päi­ke­se käest. Ma­ha võe­ti võ­sa ja hai­ged puud. Koer­te­par­gi ja maan­tee­pool­se kerg­liik­lus­tee va­he­le is­tu­ta­tak­se nen­de ase­me­le Si­be­ri kont­puud ja ene­la põõ­sad.

Koer­te­par­ki hak­kab pää­se­ma Sü­gi­se tä­na­va pool­sest kül­jest, vä­ra­va juur­de tu­le­vad iste­pin­gid ja prü­gi­kas­tid nii se­gaol­me­jäät­me­te kui koer­te väl­ja­hei­de­te jaoks. Koer­te­par­gi vä­ra­va ta­ha ehi­ta­tak­se pa­ral­leel­selt Sü­gi­se tä­na­va­ga nel­ja au­to­ko­ha­ga park­la. Aia­le pai­gal­da­tak­se in­fo­tah­vel koer­te­par­gi ka­su­ta­mi­se reeg­li­te­ga.

„Koer­te­par­gis või­vad koe­rad ol­la il­ma ja­lu­tus­rih­ma­ta. See on ühi­ne ala suur­te­le ja väi­kes­te­le koer­te­le. Nii pal­ju meil ruu­mi ei ol­nud, et olek­si­me saa­nud kaks eral­di ae­da te­ha,“ lau­sus kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Ta li­sas, et koer­te­par­gi asu­koht va­li­ti sel­le jär­gi, et oleks kor­ter­ma­ja­de­le lä­he­dal: „Era­ma­ja­de hoo­vi­des saa­vad koe­rad lah­ti­selt rin­gi joos­ta, kor­ter­ma­ja­de koer­tel se­da või­ma­lust ei ole. Sü­gi­se tä­na­va äär­ses­se koer­te­par­ki on kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kel oma koer­te­ga kõi­ge mu­ga­vam min­na.“

Koos koer­te­par­gi­ga ra­ja­tak­se um­bes 1,5 meet­ri laiu­ne kõn­ni­tee Aru­kü­la hiid­rah­nu juur­de.

„Aru­kü­la hiid­rahn on üks Ees­ti suu­ri­maid ränd­rah­ne, ol­les ma­hult kuues maa­peal­ne hiid­rahn rii­gis. Soo­vi­me se­da pa­re­mi­ni esi­le tuua ja näh­ta­va­maks muu­ta. Ar­van, et ise­gi osa Aru­kü­la ela­nik­ke ei tea sel­le ole­ma­s­olust, sest prae­gu po­le sin­na eri­ti hea li­gi­pääs ning rahn on tä­his­ta­ma­ta. Ku­na­gi on seal ol­nud pui­dust viit, kuid see on ka­du­ma läi­nud,“ rää­kis Jo­han­na Sep­mann.

Aru­kü­la koer­te­par­gi ra­ja­mi­ne koos tree­ning­va­hen­di­te­ga ja kõn­ni­tee te­ge­mi­ne kaits­ta­va hiid­rah­nu­ni lä­he­vad vas­ta­valt han­ke tu­le­mu­se­le maks­ma 32 732,60 eu­rot.

Raa­si­ku­le Mist­ra-Au­te­xi toot­mis­hoo­ne kõr­va­le ra­ja­ti koer­te­park viis aas­tat ta­ga­si ko­ha­li­ke koe­rao­ma­ni­ke al­ga­tu­sel. Sel­le te­ge­mi­seks ko­gu­ti an­ne­tu­si ning kir­ju­ta­ti ra­ha­taot­lus Lea­der-prog­ram­mi. Kesk­kon­na­spet­sia­lis­ti sõ­nul on too­na Raa­si­ku koer­te­par­ki pan­dud tree­ning­va­hen­did nüüd­seks mä­da­ne­nud ning val­la hea­kor­ra­töö­ta­ja val­mis­tab uu­si, et en­ne niit­mis­hooa­ja al­gust va­nad at­rakt­sioo­nid väl­ja va­he­ta­da.