Arukülas esitleti luuleraamatut „100 luuletajat Harjumaalt“

„Luuletusi kodumaast ei ole kunagi liiga palju,“ sõnas luuletaja LEELO TUNGAL Harjumaa luulekogu esitlusel.

Leelo Tungal oli ainus professionaalne poeet, kes esitas laupäeval, 14. septembril Aruküla mõisas oma loomingut. Peale tema lugesid enda, sugulaste, tuttavate või sõprade kirjapandut harrastusluuletajad kogu maakonnast. Killuke nende loomingust on äsjailmunud luulekogus „100 luuletajat Harjumaalt“.

Maakonna hobiluuletajate loo­mingut koondava kogumiku koostamise algatas Aruküla Kultuuriseltsi tegevjuht Garina Toomingas, kes ka ise armastab riime seada. Suvel kutsus ta hobiluuletajaid kogu maakonnast looma ühise luu­leraamatu jaoks Eestimaa- ja koduteemalisi luuletusi. Eesmärk oli saada luulet sa­jalt autorilt. See ei õnnes­tu­nud, kokku 50 päris- ja harrastusluuletajat. Neilt valis koos­taja koos Aruküla kooli õpetaja Karin Aanjaga, kes on samuti hobipoeet, kogumikku kokku 100 luuletust.

Esitlusel esimesena oma loomingut lugenud Leelo Tungal vabandas, et sai asjast natuke valesti aru, arvas, et koostatakse lasteluuletuste raamatut ning saatis seetõttu avaldamiseks lastele mõeldud luulet: „Aga arvan, et sellest pole midagi. Ma ise toimetasin kaua aega ajakirja Hea Laps ning siis avastasin, et parimad isamaast kirjutajad on just lapsed, neil tuleb see kõige siiramalt välja. Kuigi rasketel perioodidel muutume me kõik natuke lasteks – meie tunded lähevad tugevamaks ja kujundid võibolla lapsemeelsemaks, aga nad on siirad.“

Leelo Tungla kaks luuletust on Garina Toomingase riimi seatud eessõnade järel ühis­kogumikus esimesed. Ülejäänud luuletused on järjekorda pandud autori kodukoha järgi. Peale Saue vallas Ruilas elava Leelo Tungla on kogumikku oma luuletusi andnud veel kolm niiöelda pärisluuletajat – Helvi Jürisson, Sulev Oll ja Tarmo Tuule. Ülejäänud on harrastuspoeetidelt, kellest mõned on ilmutanud ka oma luulekogusid. Hobiluuletajaist tuntuim, kuigi oma igapäevatöö tõttu, on peapiiskop Urmas Viilma. Koos tema värssidega on kogus 5 tallinlase loomingut. Kõige rohkem, 18, on hobiluuletajaid Raasiku vallast.

Kuusalu vallast on oma loomingut trükkimiseks andnud 8 ja Anija vallast 7 harrastuspoeeti. Noorim autor on 8aastane Valdo Valner Kuusalu vallast, vanim 90aastane tallinlane Linda Katerina Ratas. Kolm luuletajat on siit ilmast lahkunud – Arukülas elanud Peep Iher jõudis oma luuletused ise koostajale saa­ta, Ants Tosina ja Maila Loidi luuletused andsid avalda­mi­seks nende lähedased.

Luulekogu väljaandmist toetas Harjumaa Omavalitsuste Liit. Esialgne trükiarv on 170. Raamatuid saab Garina Toomingase ja HOLi kultuurinõuniku Ruth Jürisalu käest, müüma neid ei hakata.

Koostaja sõnas, et harrastusluuletajate leidmine osutus palju raskemaks, kui ta esialgu arvas – neid oli vaid kümmekond, kes talle ise oma luuletusi saatsid. Enamiku autoreist leidis ta sõprade ja tuttavate kaudu ning pidi ise kutsuma osalema: „Põhiliselt kuulsin vastuväidet, et mis luuletaja nüüd tema.“

Leelo Tungal märkis, et te­ma meelest võib luuletada küll meist igaüks: „Tänapäeval saab igaüks neid ka avaldada, kuigi oma kulu ja kirjadega. Luuletamine ei ole päris päevikupidamine, vajab ka natuke edevust, muidu inimene oma luuletustega välja ei tule. Luu­le­tusi kodumaast ei ole kunagi liiga palju, sellepärast on tore, et üks fanaatiline rahvavalgustaja, nagu Garina seda on, tuli välja sellise algatusega. Meie elu on läinud kuidagi mu­gavaks ning meile tundub, et Eesti riik ja vabadus on ju­ba iseenesestmõistetavad ja kõik jääbki nii. Aga aiman, et natuke isamaalisem aeg on tulemas.“

Luulekogus „100 luuletajat“ Harjumaalt

Anija vallast: Mare Elm, Sirje Jõe, Anneli Metsaoja, Hele Rei, Ilme Soomre, Anne Tammaru ja Ants Tosin.

Kuusalu vallast: Kaire Altosaar, Maria Antons-Valner, Meeli Lehis, Anneliis Paju, Mangus Põllmaa, Silja Tappel, Mati Torop ja Valdo Valner.

Raasiku vallast: Karin Aanja, Marko Heinloo, Peep Iher, Mare Jutta, Kairit Johanson, Kairi Kadastik, Maie Kiigske, Marju Kondratjev, Jaanika Leiter, Gerlin Mets, Garina Toomingas, Sirje Okapuu, Maile Paenurm, Liine Palu, Tiina Puuste, Kaisa Pärila, Erki Vunder, Maigi Teino.