„Taas­ka­su­tus on äge,“ on suu­rel sil­dil Ala­ve­re poe­hoo­ne kõr­val asu­va ku­na­gi­se söök­la, hi­li­se­ma baa­ri­hoo­ne sis­se­pää­su ko­hal. Mul­lu au­gus­tis avas MTÜ Riiu­li­Rõõm ehk ko­ha­li­kud ela­ni­kud Liis Lin­nu­mäe ja Lii­vi­ka Ki­vis­tik seal ka­su­ta­tud as­ja­de bu­tii­gi.

Te­gu po­le ta­va­li­se tei­se rin­gi as­ja­de kaup­lu­se­ga, sest seal ei ole ühel­gi kau­bal hin­na­sil­ti, vaid hin­na mää­rab ost­ja – igaüks ot­sus­tab ise, kui pal­ju mak­sab. See on või­ma­lik, sest pakutavat kau­pa Riiu­li­Rõõm ei os­ta, vaid võ­tab vas­tu ta­su­ta. Müü­gil on rii­ded, ja­la­nõud, nõud, maa­lid, lam­bid, sei­na­kel­lad, eh­ted, triik­rauad, gril­lid, män­guas­jad, ka väik­seid mööb­li­e­se­meid ja pal­ju muud. Ku­na iga­päe­va­selt käi­vad taas­ka­su­tus­poe pi­da­jad pal­ga­tööl, on bu­tiik ava­tud kol­ma­päe­va õh­tu­ti ning nä­da­la­va­he­tus­tel.

Al­gus Ala­ve­re koh­vi­ku­te­päe­val

Liis Lin­nu­mäe on taas­ka­su­tu­se­ga kok­ku puu­tu­nud lap­sest saa­dik ning hak­kas koos ema­ga va­ra­kult käi­ma ka­su­ta­tud as­ju kõik­jal müü­mas: „Ost­si­me neid hul­gi­kau­ba­na ja tel­li­si­me ka vä­lis­maalt. Sai­me en­da suu­re­le pe­re­le rii­deid ja müü­si­me oda­va hin­na eest teis­te­le.“

Kui Lii­vi­ka Ki­vis­tik avas viis aas­tat ta­ga­si Ala­ve­re esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val oma ko­dus Mäe ta­lus ko­du­koh­vi­ku, läks Liis Lin­nu­mäe sin­na te­ge­ma hoo­vi­kir­bu­kat ehk müüs ka­su­ta­tud rii­deid.

„Neid oli nii pal­ju, et te­gi­me riie­te müü­mi­seks sa­mal su­vel veel ühe ko­du­koh­vi­ku. Järg­mi­sel ke­va­del ehi­ta­sid poi­sid mei­le väi­ke­se kios­ki, et saak­si­me pak­ku­da oma pe­re­de ja sõp­ra­de kap­pi­dest üle­jää­nud rii­deid. Ost­mas käi­sid pea­mi­selt enda tut­ta­vad, hin­na mää­ra­sid nad ise,“ ju­tus­tas Lii­vi­ka Ki­vis­tik.

Möö­du­nud su­vel kü­sis Liis Lin­nu­mäe Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­helt ja tu­lun­du­sü­his­tu Al­var MÜ ju­hilt Jaa­nus Ka­le­vilt, kas nad võik­sid saa­da väi­ke­se poe jaoks Ala­ve­re rah­va­ma­jas noor­te­kes­ku­se en­di­sed ruu­mid: „Jaa­nus pak­kus hoo­pis, et Ala­ve­re poe kõr­val sei­sa­vad tüh­ja­na vii­ma­ti baa­ri ka­su­tu­ses ol­nud ruu­mid. Tu­li­me vaa­ta­ma. Olin al­gu­ses väga skep­ti­li­ne, sest oli­me se­ni toi­me­ta­nud il­ma üü­ri ja suur­te kom­mu­naal­ku­lu­de­ta.“

Loe pikemalt 11. märtsi Sõnumitoojast.