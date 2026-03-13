„Taaskasutus on äge,“ on suurel sildil Alavere poehoone kõrval asuva kunagise söökla, hilisema baarihoone sissepääsu kohal. Mullu augustis avas MTÜ RiiuliRõõm ehk kohalikud elanikud Liis Linnumäe ja Liivika Kivistik seal kasutatud asjade butiigi.
Tegu pole tavalise teise ringi asjade kauplusega, sest seal ei ole ühelgi kaubal hinnasilti, vaid hinna määrab ostja – igaüks otsustab ise, kui palju maksab. See on võimalik, sest pakutavat kaupa RiiuliRõõm ei osta, vaid võtab vastu tasuta. Müügil on riided, jalanõud, nõud, maalid, lambid, seinakellad, ehted, triikrauad, grillid, mänguasjad, ka väikseid mööbliesemeid ja palju muud. Kuna igapäevaselt käivad taaskasutuspoe pidajad palgatööl, on butiik avatud kolmapäeva õhtuti ning nädalavahetustel.
Algus Alavere kohvikutepäeval
Liis Linnumäe on taaskasutusega kokku puutunud lapsest saadik ning hakkas koos emaga varakult käima kasutatud asju kõikjal müümas: „Ostsime neid hulgikaubana ja tellisime ka välismaalt. Saime enda suurele perele riideid ja müüsime odava hinna eest teistele.“
Kui Liivika Kivistik avas viis aastat tagasi Alavere esimesel kohvikutepäeval oma kodus Mäe talus kodukohviku, läks Liis Linnumäe sinna tegema hoovikirbukat ehk müüs kasutatud riideid.
„Neid oli nii palju, et tegime riiete müümiseks samal suvel veel ühe kodukohviku. Järgmisel kevadel ehitasid poisid meile väikese kioski, et saaksime pakkuda oma perede ja sõprade kappidest ülejäänud riideid. Ostmas käisid peamiselt enda tuttavad, hinna määrasid nad ise,“ jutustas Liivika Kivistik.
Möödunud suvel küsis Liis Linnumäe Anija vallavolikogu esimehelt ja tulundusühistu Alvar MÜ juhilt Jaanus Kalevilt, kas nad võiksid saada väikese poe jaoks Alavere rahvamajas noortekeskuse endised ruumid: „Jaanus pakkus hoopis, et Alavere poe kõrval seisavad tühjana viimati baari kasutuses olnud ruumid. Tulime vaatama. Olin alguses väga skeptiline, sest olime seni toimetanud ilma üüri ja suurte kommunaalkuludeta.“
