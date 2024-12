Pü­ha­päe­val, 8. det­semb­ril eten­dus Aru­kü­la rah­va­ma­ja par­ke­ti­saa­lis jõu­lu­näi­dend „Pä­ka­pik­ku­de as­kel­da­mi­sed“. Te­ge­la­si ke­has­ta­sid Aru­kü­la las­teaia en­di­sed lap­se­va­ne­mad. Pub­li­kus vaa­tas tük­ki ka näi­te­män­gu au­tor – li­gi 35 aas­tat Aru­kü­la las­teaias töö­ta­nud en­di­ne õpe­ta­ja Liia Kot­kas. Ta kir­ju­tas „Pä­ka­pik­ku­de as­kel­da­mi­sed“ las­teaia sõi­me­rüh­ma jõu­lu­peoks roh­kem kui 20 aas­tat ta­ga­si. Nüüd on see koos Liia Kot­ka­se teis­te jõu­lu­näi­den­di­te­ga raa­ma­tus, mis kan­nab ni­me „Rut­tu, rut­tu – jõu­lud ko­he käes!“

Esi­me­se näi­den­di kir­ju­tas Liia Kot­kas 1999. aas­ta jõu­lu­deks enda sõi­me­rüh­ma­le, kus käis ka te­ma lap­se­laps Mar­tin Möl­lits.

„Is­tu­sin mi­tu päe­va las­te­­raama­tu­ko­gus ning lae­nu­ta­sin suu­re vir­na raa­ma­tuid ka ko­ju. Lap­pa­sin neid, kir­ju­ta­sin väl­ja to­re­daid mõt­teid,“ üt­les ta.

Esi­me­se näi­den­di „Pä­ka­pik­ku­de jõu­lu­päev“ te­ge­vus toi­mus pä­ka­pik­ku­de ko­dus, te­ge­la­sed olid­ki pä­ka­pi­kud. Neid män­gi­sid Liia Kot­ka­se sõi­me­las­te­le jõu­lu­peol viie lap­se emad.

Edas­pi­di kir­ju­tas õpe­ta­ja igaks jõu­luks uue näi­den­di: „Hak­ka­sin ju­ba sü­gi­se­sel koo­so­le­kul va­ne­ma­telt kü­si­ma, kas kee­gi ta­hab näi­den­dis kaa­sa te­ha. Ku­na­gi ei juh­tu­nud, et kee­gi po­leks taht­nud. Sel­le jär­gi, kui pal­ju oli soo­vi­jaid, hak­ka­sin kir­ju­ta­ma, tead­sin, mi­tu te­ge­last peab ole­ma.“

Näi­den­di kir­ju­ta­mi­seks ku­lus um­bes nä­dal, isa­de­päe­va pai­ku ja­gas õpe­ta­ja osa­täit­ja­te­le teks­tid: „Va­hel juh­tus, et mõ­ni ei saa­nud siis­ki tul­la. Kord üt­le­sin vii­ma­se­na lap­se­le las­teae­da jä­re­le tul­nud lap­se­va­ne­ma­le, et nüüd ei jää muud üle, kui te­ma peab puu­du­vat osa­täit­jat män­gi­ma. Ta oli ko­he nõus, üt­les, et viib lap­se ko­ju ja tu­leb proo­vi. Proo­vi­deks ku­lus ta­va­li­selt viis-kuus õh­tut. Aja­pik­ku sai­me ka isa­sid kam­pa. Mõ­ni­gi üt­les proo­vi­des, et oli tal tar­vis nõus ol­la, aga kui esi­ne­mi­ne möö­das, olid kõik vä­ga õn­ne­li­kud. Eten­du­se muu­si­ka­li­se osa ajal meie las­te­ga laul­si­me ja tant­si­si­me. Kos­tüü­mid te­gi las­teaias Ene Hert.“

