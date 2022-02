Kaks nä­da­lat ta­ga­si võt­tis va­rem Aru­kü­la las­teaias töö­ta­nud Ae Ti­ha­ne Aru­kü­la Pe­re­kes­ku­se Män­ni­kä­bi ruu­mi­des esi­mest kor­da vas­tu väi­ke­lap­si, kel­le­le va­ne­mad ei ole saa­nud las­teaia­koh­ta. Las­te­hoid on ava­tud nä­da­las kol­mel en­ne­lõu­nal, ning ta nimetas selle hommikuhoiuks.

„Las­te­hoiu­soov tu­li väi­kes­te las­te ema­delt. Meil on pal­ju ko­du­kon­to­ri­tes töö­ta­vaid va­ne­maid, kel oleks va­ja koh­ta, ku­hu saaks lap­se kas või mõ­neks tun­niks viia,“ üt­les MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi juht Õn­ne­la Met­saorg.

Aru­kü­la pe­re­kes­kus asub Raa­si­ku val­la­le kuu­lu­vas hoo­nes Pii­ri tä­na­val, sa­mas ma­jas ter­vi­se­kes­ku­se­ga. Män­ni­kä­bis te­gut­se­vad mit­u las­te­rin­gi, ka täis­kas­va­nu­te tree­nin­gud, seal saab pi­da­da las­te sün­ni­päe­va­pi­du­sid. Val­laee­lar­vest saa­dud toe­tu­se­ga on MTÜ ruu­me re­mon­ti­nud ja si­sus­ta­nud. Ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi toe­tu­se eest on os­te­tud pal­li­me­ri, liu­mä­gi, väi­ke ba­tuut ning muid män­guas­ju.

„Eel­mi­sel aas­tal re­mon­tis vald ma­ja ka­tu­se, en­ne tun­gis ühe toa vä­lis­sei­nast vih­ma­ve­si sis­se. Kui prob­leem la­he­nes, kir­ju­ta­sin KO­Pi pro­jek­ti ja asen­da­si­me suu­re toa jäi­selt kül­ma põ­ran­da kork­põ­ran­da­ga. Sel­le­ga sai loo­dud eel­du­sed, et Män­ni­kä­bis oleks või­ma­lik las­te­hoi­du te­ha,“ kirjeldas ta.

Ae Tihane rää­kis, et on mõel­nud las­te­hoiu loo­mi­se­le, kuid po­le val­las leid­nud so­bi­vat koh­ta. Pe­re­kes­kus pak­kus oma ruu­me, kus õh­tu­ti toi­mub rin­gi­te­ge­vus, hom­mi­ku­poo­li­kul on need tüh­jad. Ku­na oli ka hu­vi­li­si ja te­mal va­ba ae­ga, ot­sus­tas kat­se­ta­da na­tu­ke teist­moo­di ko­ha­ga kui ta­va­li­ne las­te­hoid.

