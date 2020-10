Fa­ce­boo­ki-gru­pi Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja pos­ti­tu­sed ja kom­men­taa­rid kir­ju­tas näi­te­män­guks „Mu­ku“ JU­HAN TRUMP.

Pal­jud ini­me­sed ei os­ka enam sil­mast sil­ma su­hel­da, sõ­nu­meid va­he­ta­tak­se sot­siaal­mee­dias, üt­les lau­päe­val, 26. sep­temb­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas esie­ten­du­nud „Mu­kus“ kõrts­mik, ke­da ke­has­tas Mark­ko Maa­sik. Ta jät­kas, et Fa­ce­book on na­gu kaa­saeg­ne kõrt­si­tu­ba – koht räus­ka­mi­seks, maail­maas­ja­de pai­ka pa­ne­mi­seks, ene­se­näi­ta­mi­seks. Va­he on vaid sel­les, et kui va­nas­ti pä­ris kõrt­si­toas läks kee­gi oma väl­jaüt­le­mis­te­ga üle pii­ri, an­ti tal­le ko­he „pa­su­nas­se“, kuid kaa­saeg­ne ar­vu­ti­maailm on ise­gi pril­li­kand­ja­te­le ohu­tu paik oma ar­va­mu­se aval­da­mi­seks. Sis­se­ju­ha­tu­seks an­ti tea­da veel, et Raa­si­ku val­la ini­mes­test kõ­ne­le­val näi­te­män­gul on sa­da­kond au­to­rit, kes on pos­ti­ta­nud-kom­men­tee­ri­nud Fa­ce­boo­ki ava­li­kus gru­pis Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja.

Fa­ce­boo­ki kau­du os­te­tak­se-müüak­se-va­he­ta­tak­se ning kut­su­tak­se kul­tuu­riü­ri­tus­te­le, ot­si­tak­se oma­nik­ku hul­ku­va­le koe­ra­le-kas­si­le, ki­ru­tak­se tee­de sei­su­kor­da, aval­da­tak­se ra­hu­lo­le­ma­tust val­la­või­mu teh­tu ja te­ge­ma­ta jät­mis­te pä­rast. Näi­te­mäng on­gi kok­ku pan­dud Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­jas il­mu­nud tsi­taa­ti­dest, need on pos­ti­tu­sed ja kom­men­taa­rid, ole­ne­valt tee­mast ala­tes neut­raal­se­test ja ra­hu­li­kest ku­ni tu­li­se­ma­te vaid­lus­te pu­hul ka te­ra­vus­te ja hal­vas­tiüt­le­mis­te­ni. Koos Mark­ko Maa­si­ku­ga esi­ta­sid neid Ai­ra Jõõt­si la­vas­ta­tud li­gi tun­ni­ pik­ku­ses eten­du­ses Ül­le Kal­da, Õn­ne Päes­ke, Al­do Laid, Rain Loik­mann, Kert Paur, Pee­ter Paur ja Kar­ri Ur­ban. Va­he­le esi­ta­sid Ju­han Trum­bi kir­ju­ta­tud lau­le Sand­ra Par­ve ja An­na-Lii­sa Mii­lits, ke­da saa­tis bänd koos­sei­sus Ju­han Trump, Mai­ro Trump, Kris­to­fer Vaik­saar ja Ar­tur Sepp.

