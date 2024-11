Raa­si­ku val­la­va­lit­sus keh­tes­tas Aru­kü­la män­ni­kus, ale­vi­ku kes­ku­sest tei­se­le poo­le La­ge­di Pe­nin­gi maan­teed, ku­na­gi­sel sõ­ja­väeo­sa ter­ri­too­riu­mil asu­va Lin­na­ku kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu. Li­gi 14 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le tu­le­vad kor­ter­ma­jad, paa­ris­ma­jad ja era­ma­jad.

Lin­na­ku kin­nis­tu de­tailp­la­nee­ring al­ga­ta­ti 2020. aas­tal sel­le too­na­se oma­ni­ku OÜ Ma­de­gar taot­lu­sel. Prae­gu kuu­lub maa OÜ-le Aru­män­ni, mil­le osa­nik­fir­ma on OÜ Hek­ta­con. Hek­ta­co­ni osa­nik ja ju­ha­tu­se lii­ge Hend­rik Pukk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kin­nis­tu os­te­ti eel­mi­selt oma­ni­kult üs­na pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se al­gu­ses. Hek­ta­con on te­ma sõ­nul kin­nis­va­rap­ro­jek­ti­de­ga te­ge­le­nud ala­tes 2011. aas­tast. Viim­sis on aren­da­tud ne­li suurt ela­mua­la ning ka Aru­kü­la Lin­na­ku kin­nis­tu aren­da­tak­se ise väl­ja.

„Plaa­ni­me jaa­nua­ri lõ­puks an­da sis­se tras­si­de ehi­tus­loa taot­lu­sed ning loo­da­me tras­si­de ja ta­ris­tu ehi­tust alus­ta­da ke­va­del,“ lau­sus Hend­rik Pukk.

Lin­na­ku kin­nis­tu­le ra­ja­tak­se ko­dud 63 pe­re­le. Sin­na on pla­nee­ri­tud 7 kor­ter­ma­ja, 8 paa­ris­ma­ja­bok­si ja 13 era­ma­ja. Li­saks elu­ma­ja­de­le ka­van­da­tak­se kin­nis­tu­le ka suu­rem ava­li­kult ka­su­ta­tav ala, seal­hul­gas las­te män­gu­väl­jak ja koer­te ja­lu­tus­plats. Hend­rik Pukk mär­kis, et nad ei ta­ha ehi­ta­da üks­nes ma­ju, vaid luua lin­na­lä­he­da­ses piir­kon­nas ra­hu­lik­ku, kva­li­teet­set ja ter­vik­lik­ku elu­kesk­kon­da. Sel­leks säi­li­ta­tak­se mak­si­maal­selt met­sa ja kõrg­hal­jas­tust, va­ja­du­sel te­hak­se ka asen­du­sis­tu­tust.

Tu­le­vaks sü­gi­seks loo­dab aren­da­ja saa­da Lin­na­ku kin­nis­tul val­mis vee­süs­tee­mid, elekt­ri, tä­na­va­val­gus­tu­se ja teed, seal­hul­gas La­ge­di-Pe­nin­gi maan­­teelt ma­ha­sõi­dud Har­ju tä­na­valt, ku­hu tu­leb uus rist­mik. Tee äär­de ra­ja­tak­se ka kõn­ni­teed, maan­tee ja elu­ma­ja­de va­he­le hal­jas­ta­tud pin­na­se ja mä­gi­män­di­de­ga mü­ra­val­lid.

Kui tras­sid ja teh­no­ta­ris­tu val­mis, taot­le­tak­se hoo­ne­te ehi­tus­load. Ma­ju ha­ka­tak­se ehi­ta­ma kas järg­mi­se aas­ta lõ­pus või 2026. aas­tal, kui­das jõu­tak­se. Ehi­ta­mist alus­ta­tak­se kor­ter­ma­ja­dest: „Need tu­le­vad väi­ke­sed, kuue kor­te­ri­ga, kut­su­me neid pe­re­kor­te­ri­teks. Me ei hak­ka sin­na te­ge­ma mas­siar­hi­tek­tuu­ri, ma­jad tu­le­vad uni­kaal­sed, tee­me kut­su­tud ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si, kus osa­levad 3 et­te­võ­tet. Soo­vi­me, et ko­gu ar­hi­tek­tuur ja vär­vi­too­nid so­bi­tuk­sid kesk­kon­da ja olek­sid män­ni­met­sa­ga üks ter­vik.“

Kor­ter­ma­jad ehi­ta­tak­se kor­ra­ga. Sel­leks ku­lub aren­da­ja prog­noo­si­de ko­ha­selt pool­teist aas­tat. Järg­mi­ses eta­pis ra­ja­tak­se paa­ri­sma­jad. Hend­rik Pukk rää­kis, et paa­ris­ma­jad tu­le­vad kor­ter­ma­ja­de­ga sar­na­se ar­hi­tek­tuu­ri­ga. 13 era­must osa plaa­nib aren­da­ja kind­las­ti ise ehi­ta­da.

„Pla­nee­ri­me ehi­ta­da vä­he­malt poo­led era­ma­ja­dest, üle­jää­nu­te osas veel ot­sus­ta­me, või­ma­lik, et osa krun­te ka müü­me,“ sõ­nas ta.