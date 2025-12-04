Pühapäeval, 30. novembril 1. advendi tähistamisel Arukülas astus kohalik noorte näitering üles oma esimese etendusega „Lumela toimetused“. Näidendi autor on Aruküla lasteaia endine õpetaja Liia Kotkas, kes aasta tagasi avaldas jõulunäidendite kogumiku „Ruttu, ruttu – jõulud kohe käes!“. Rahvamaja ees etendunud näitemängu lavastas Ingrid Teino. Nukkudega mängisid Aruküla kooli nooremate klasside õpilased Anneli Moorits, Kelly Kuur, Lissel Sillaste, Ronja Tamm ja Lilli Kuusemets. Teksti lugesid põhikooli vanemates klassides õppivad Johanna Asuja ja Marta Asuja ning Aruküla kultuurijuht Garina Toomingas.
„Lumela toimetused“ on lugu sellest, kuidas lumememm ja lumetaat panevad kasvama kaks päkapikku. Kui päkapikud on lumeonnis sündinud, kutsuvad lumememm ja lumetaat neile õpetaja, kes hakkab päkapikke koolitama. Kolm kõige tähtsamat tegevust, mida päkapikk peab oskama, on roomamine, piilumine ja peitmine.
Ingrid Teino rääkis, kui Garina Toomingas kuulutas sügisel, et Aruküla noortekeskuses hakatakse näiteringi tegema, oli ta nõus hakkama juhendama, kui on huvilisi. Kohale tulid viis tüdrukut. Näitering sai kokku septembris, oktoobris alustati jõulunäidendi proove, eesmärk oli see esimeseks advendiks publiku ette tuua. Liia Kotkase raamatust valiti näidend, mis 3. klassi tüdrukutele väga meeldis, ja alustati proove.
„Teises-kolmandas proovis näitasin tüdrukutele pulga otsas nukke. Ütlesin, et teeme proovi – mängige täna nendega. Tüdrukud valisid nukud välja ja improviseerisid. Kuulsin, kuidas nad pärast üksteisele ütlesid, et see oli maailma parim proov. Seetõttu küsisin neilt järgmisel korral, mida nad arvavad, kui teekski näitemängu nukkudega. Kuna advendiüritus oli õues, kartsin, et sirmiks seatud kastide tagant mängides nende hääled väga hästi ei kostu.
Seetõttu otsustasime – las lapsed lustivad ja saavad nukkudega mängimise kogemuse, häält nad tegema ei pea, kuulavad teksti ja selle järgi liigutavad nukke,“ kõneles juhendaja.
Proove tehti esialgu üks, hiljem ka kaks korda nädalas. Teksti kutsuti lugema vanemate klasside tüdrukud ning kultuurijuht. Kuna advendiüritusel olid kavas ka muud etteasted, oli näitemängule aega 15-20 minutit.
„Seepärast pidime näidendi teksti autori nõusolekul lühendama. Liia Kotkas oli pühapäeval ka ise kohal, läksime tüdrukutega teda tervitama – teksti autoriga kohtumine pole igapäevane võimalus. Liia Kotkas tänas ja ütles, et talle on suur au, kui keegi tema raamatust mõnd näidendit mängib, see ta mõte seda välja andes oligi,“ lausus Ingrid Teino.
Ta lisas, et „Lumela toimetusi“ rohkem ei esitata, aga lapsed tahavad näitemänguga edasi tegeleda ja ka tema pole jätkamise vastu: „Teeme proove edasi ja vaatame, mis välja tuleb. Tahaksin jõuda selleni, et nad saaksid ka päris nukuteatri nukkudega mängida. Miks ei võiks Arukülas ükskord olla noorte nukunäitering. Meil on Harjumaa suurim rahvamaja, suure saaliga, kus on 268 kohta – kui siin teatrit ei tee, kus siis veel.“