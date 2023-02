Peaae­gu aas­ta ta­ga­si, mul­lu veeb­rua­ri lõ­pus, sai Aru­kü­la staa­dio­nil ole­v ui­su- ja ho­ki­väl­jak kül­ma­sead­me, mis või­mal­dab jääd te­ha ja hoi­da ku­ni 10 soo­jak­raa­di­ga.

„Tä­na­vu­sel tal­vel, kus va­hel­du­mi­si kül­me­tab ja su­la­tab, on komp­res­sor jää­väl­ja­kul ideaal­ne abi­mees, il­ma sel­le­ta po­leks liu­väl­ja eri­ti ka­su­ta­da saa­nud­ki, vaid det­semb­ris olid meil mõ­ned nä­da­lad kül­ma­jää,“ mär­kis Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la.

Ta sel­gi­tas, et kül­ma­sea­de töö­tab au­to­maat­režii­mil ja tar­bib elekt­rit vaid siis, kui on su­la. Mõ­nel ük­si­kul soo­je­mal päe­val aas­ta lõ­pus oli liu­vä­li ka su­le­tud, sest elekt­ri­hind oli kõr­ge ning pol­nud täp­selt tea­da, kui pal­ju komp­res­sor voo­lu tar­bib. Jaa­nua­ri al­gu­sest on jää­väl­jak ol­nud pi­de­valt ava­tud.

„Elekt­ri bör­si­pa­kett töö­tab prae­gu meie ka­suks, hind on ol­nud ena­mas­ti ma­dal. Kui­gi vä­ga soo­ja­del, vih­mas­tel või päi­ke­se­lis­tel päe­va­del on elekt­ri­ku­lu ol­nud 200 eu­rot, on sel­li­seid päe­vi har­va, roh­kem on neid, kus komp­res­so­ri töö­päev mak­sab 20 eu­rot. Ühe kuu elekt­ri­ku­lu on 3000-4000 eu­rot, um­bes sel­li­se sum­ma­ga oli­me ka ar­ves­ta­nud. Kui nä­da­las on väl­ja­kul üle viie­sa­ja ka­su­ta­ja, ei tun­du­gi ku­lu nii suur ning osa suu­da­me ka ta­ga­si tee­ni­da,“ rää­kis Raa­si­ku Val­la Spor­di juht.

Päe­val ka­su­ta­vad liu­väl­ja koo­li­lap­sed, seal käi­vad ke­ha­li­se kas­va­tu­se õue­tun­de te­ge­mas Aru­kü­la koo­li kõik klas­sid, sa­mu­ti Aru­kü­la wal­dorf­koo­li õpi­la­sed, üle nä­da­la ka Raa­si­ku koo­li õpi­la­sed: „Tun­dub, et Aru­kü­la las­tel on ui­su­ta­mi­ne ju­ba sel­ge, tei­sed, kes al­les esi­me­si tun­de jääl, alus­ta­vad kuk­ku­mi­se õp­pi­mi­sest. Raa­si­ku koo­li en­tu­siast­lik ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ree­li­ka Vir­ma tu­li üle-eel­mi­sel nä­da­lal jär­jest viiel päe­val oma õpi­las­te­ga Aru­kül­la ui­su­ta­ma, mõ­nel päe­val sõi­tis ron­gi­de-bus­si­de­ga mi­tu kor­da eda­si-ta­ga­si, et mit­me klas­si lap­sed ui­su­ta­ma tuua. Käesoleval nä­da­lal käi­vad nad taas Aru­kü­las ui­su­ta­mas.“

