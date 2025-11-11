MTÜ Kol­ga­pol juht, Kol­ga mõi­sa­komp­lek­sis kul­tuu­ri­üri­tu­si kor­ral­da­nud, seal näi­den­deid la­vas­ta­nud ja mõi­sa ka Hol­ly­woo­di fi­mi­võt­ted too­nud Mee­lis Ron­do töö­tab ala­tes sep­temb­rist Kol­ga muu­seu­mis koor­di­naa­tor-klien­di­tee­nin­da­ja­na. Ta kan­di­dee­ris kon­kur­sil ja osu­tus va­li­tuks. Va­rem sel­li­se ni­me­ga ame­ti­koh­ta muu­seu­mis pol­nud, loo­di fon­di­hoid­ja ühe ame­ti­ko­ha ase­me­le. Muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier üt­les, et muu­seu­mi fon­di­hoid­ja­na jät­kab Anu Tä­he­maa, kes di­gi­ta­li­see­rib tul­me­raa­ma­tuid ja hal­dab muu­seu­mi fon­de. Koor­di­naa­tor-klien­di­tee­nin­da­ja üle­san­ne on koor­di­nee­ri­da muu­seu­mi­tööd, su­hel­da koos­töö­part­ne­ri­te, tu­ris­miü­hin­gu­te ja kü­las­ta­ja­te­ga, olla giid ja ürituste korraldaja, ka reklaamimine ning kodulehe ja FB-pos­ti­tus­te hal­da­mi­ne. Mee­lis Ron­do: „Olen Kol­ga mõi­sas te­gut­se­nud küm­me aas­tat ja tei­nud muu­seu­mi­ga koos­tööd. Kui töö­koht va­ba­nes, mõt­le­sin, et kan­di­dee­rin. Esi­me­sed kaks kuud on ol­nud üli­vah­vad, muu­seu­mi­ga on käi­nud tut­vu­mas ini­me­si üle maail­ma. Töö­ta­me sel­le ni­mel, et Kol­ga muu­seum toi­me­taks ja are­neks.“ Kol­ga muu­seum asub mõi­sa­komp­lek­si kuu­lu­va va­lit­se­ja­ma­ja ka­hel kor­ru­sel ja keld­ris. Kuu­sa­lu vald ren­dib ruu­me mõi­sa oma­ni­kult.