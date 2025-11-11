MTÜ Kolgapol juht, Kolga mõisakompleksis kultuuriüritusi korraldanud, seal näidendeid lavastanud ja mõisa ka Hollywoodi fimivõtted toonud Meelis Rondo töötab alates septembrist Kolga muuseumis koordinaator-klienditeenindajana. Ta kandideeris konkursil ja osutus valituks. Varem sellise nimega ametikohta muuseumis polnud, loodi fondihoidja ühe ametikoha asemele. Muuseumi juhataja Ulvi Meier ütles, et muuseumi fondihoidjana jätkab Anu Tähemaa, kes digitaliseerib tulmeraamatuid ja haldab muuseumi fonde. Koordinaator-klienditeenindaja ülesanne on koordineerida muuseumitööd, suhelda koostööpartnerite, turismiühingute ja külastajatega, olla giid ja ürituste korraldaja, ka reklaamimine ning kodulehe ja FB-postituste haldamine. Meelis Rondo: „Olen Kolga mõisas tegutsenud kümme aastat ja teinud muuseumiga koostööd. Kui töökoht vabanes, mõtlesin, et kandideerin. Esimesed kaks kuud on olnud ülivahvad, muuseumiga on käinud tutvumas inimesi üle maailma. Töötame selle nimel, et Kolga muuseum toimetaks ja areneks.“ Kolga muuseum asub mõisakompleksi kuuluva valitsejamaja kahel korrusel ja keldris. Kuusalu vald rendib ruume mõisa omanikult.