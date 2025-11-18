Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas an­da Pe­nin­gil Raa­si­ku tee 11-4 asu­va kor­te­ri ta­ga­siu­la­tu­valt ala­tes 1. no­vemb­rist Pe­nin­gi Kü­la­selt­si ka­su­ta­da. Va­rem asus seal Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ha­ru­raa­ma­tu­ko­gu, li­gi kaks aas­tat ta­ga­si Pe­nin­gi raa­ma­tu­ko­gu su­le­ti. Pe­nin­gi Kü­la­selts soo­vib ha­ka­ta tüh­ja­na seis­vat kor­te­rit ka­su­ta­ma kü­la­kes­ku­se­na. Te­gu on ka­he­toa­li­se kor­te­ri­ga, kus on üld­pin­da­la 51,2 ruut­meet­rit. Le­ping sõl­mi­tak­se ku­ni 31. det­semb­ri­ni 2027. Kü­la­selts ren­ti maks­ma ei pea, kuid peab ruu­mi­des te­ge­ma 1500 eu­ro

eest pa­ren­dus­töid ja ta­su­ma jooks­vad kom­mu­naal­ku­lud.