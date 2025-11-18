Raasiku vallavalitsus otsustas anda Peningil Raasiku tee 11-4 asuva korteri tagasiulatuvalt alates 1. novembrist Peningi Külaseltsi kasutada. Varem asus seal Raasiku raamatukogu haruraamatukogu, ligi kaks aastat tagasi Peningi raamatukogu suleti. Peningi Külaselts soovib hakata tühjana seisvat korterit kasutama külakeskusena. Tegu on kahetoalise korteriga, kus on üldpindala 51,2 ruutmeetrit. Leping sõlmitakse kuni 31. detsembrini 2027. Külaselts renti maksma ei pea, kuid peab ruumides tegema 1500 euro
eest parendustöid ja tasuma jooksvad kommunaalkulud.
Endised raamatukoguruumid Peningi Külaseltsile
