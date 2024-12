Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 27. no­vemb­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras oli taas re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me va­li­mi­ne. Au­gus­tis re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­tud Mar­gus Soom va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu te­gi et­te­pa­ne­ku suu­ren­da­da järg­mi­sel is­tun­gil re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni koos­sei­su kol­me ase­mel viie­le liikmele ning esin­da­tud oleksid ko­mis­jo­nis vo­li­ko­gu kõik po­lii­ti­li­sed jõud. Ta sel­gi­tas, et vas­ta­valt val­la põ­hi­mää­ru­se­le ja ka sea­du­se­le ei pea re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me kan­di­daa­te esi­ta­ma sel­le esi­mees ning opo­sit­sioon ei ole mit­mel is­tun­gil oma­pool­set kan­di­daa­ti esi­ta­nud. Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas see­pea­le liik­me­kan­di­daa­diks Siim Nur­ga va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Siim Nurk loo­bus põh­jen­du­se­ga, et re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nis peaks ole­ma üle­kaal opo­sit­sioo­nil. Mait Kröönst­röm vas­tas, et opo­sit­sioon ei usal­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­meest ja koa­lit­sioon peab ise leid­ma la­hen­du­se. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni asee­si­me­heks va­li­ti au­gus­tis Mart Rei­mann va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Kuu­sa­lu val­la 10liik­me­li­se koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­vad Ühi­ne Ko­du ja EK­RE ni­me­ki­ri, 9liik­me­li­ses opo­sit­sioo­nis on Üks Kuu­sa­lu Vald, Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu ja Re­for­mi­era­kond.