„Ees­ti me­re­kuu­ror­te tut­vus­ta­va trü­ki­se esi­kaa­nel on 1923. aas­tal Lok­sa, Võ­su ja Käs­mu koos Haap­sa­lu, Ku­res­saa­re, Pär­nu, Nar­va-Jõe­suu ja Pi­ri­ta­ga,“ lau­sus tu­ris­mi­loo­la­ne Tiit Kask 22. märt­sil Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses toi­mu­nud aja­loo­kon­ve­rent­sil.

Sa­mal aas­tal trü­ki­tud ran­na­sõi­du-lii­ni­de sõi­du­ka­va jär­gi sõi­tis rei­si­ja­te au­rik Kung­la kaks kor­da nä­da­las Tal­lin­nast üle Tsit­re, Lok­sa ja Käs­mu Võ­su­le.

Me­re­kuu­ror­ti­de trü­ki­ses on Lok­sa koh­ta kir­jas, et vab­ri­kust lõu­na poo­le ran­naäär­ses­se met­sa ehi­ta­ti um­bes 5 aas­ta jook­sul ilu­said su­ve­ma­ju-vil­la­sid. Ehi­tu­se­ga te­gid al­gust tel­li­se­vab­ri­ku di­rek­tor Bo­ris Möl­der, in­se­ner Ja­ron, dok­tor Köh­ler. Lok­sal oli siis 18 su­ve­ma­ja, ena­mas­ti 10-12toa­li­sed ehi­tu­sed ava­ra­te klaas­rõ­du­de­ga.

Aja­loo­kon­ve­rent­sil vii­ma­se­na esi­ne­nud Reet Va­her Va­na-Lok­sa Selt­sist täp­sus­tas, et vab­rik ja maa kuu­lu­sid Kol­ga mõis­ni­ku­le Sten­boc­ki­le, kes ja­gas su­vi­lak­run­te vab­ri­ku juh­ti­de­le, kaup­mees­te­le, lae­va­kap­te­ni­te­le. Ena­mik vil­la­sid on põ­le­nud, neist on al­les 7.

Villaomanikke oli ka Tal­lin­nas te­gut­se­nud et­te­võt­test J.Puhk&Po­jad. Kol­ga krah­vi ars­ti Georg Köh­le­ri tüt­red abiel­lu­sid Puh­ki­de per­re – An­na-Eli­sa­beth oli abie­lus Vol­de­ma­ri Puh­ki­ga ja Eli­se-Ma­rie abi­kaa­sa oli Eduard Puhk.

Aas­tal 1934 Ees­ti kuu­ror­ti­dest aval­da­tud trü­ki­ses on Lok­sa koh­ta kir­jas, et see on oma vab­ri­ku­te­ga ke­na­maid ran­na­kü­la­sid Ees­tis ja Ha­ra saar kõr­ge tu­le­tor­ni­ga on pärl Ees­ti saar­te hul­gas.

Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia va­nem­tea­dur Epp Lan­kots tut­vus­tas kon­ve­rent­sil nõu­ko­gu­de­aeg­seid su­vi­laid ja puh­ke­baa­se Kuu­sa­lu piir­kon­nas. Sal­mis­tul olid Töös­tusp­ro­jek­ti puh­ke­baas ja sel­le vas­tas pos­ti­del eri­li­ne ehi­tis, mis kuu­lus Raasiku Elektrile.

An­di­nee­mes oli EKE puh­ke­baas, mis on lam­mu­ta­tud. Eri­li­seks saun-su­vi­laks ni­me­tas ta Kuu­sa­lu kol­hoo­si sau­na Põh­ja kü­las, kus on teh­tud film „Nai­ne kü­tab sau­na“. Ma­ja ar­hi­tekt on Raul Kü­la.

Lok­sa ehi­tis­test tõi ta esi­le ETKV­Li puh­ke­baa­si me­re ää­res Nõm­me lin­nao­sas. Tõe­li­seks kuns­ti­teo­seks ni­me­tas Kui­vo­ja puh­ke­kes­kust, mis ehi­ta­ti aas­ta­tel 1979-1981 Au­to­de Re­mon­di-Kat­se­te­ha­se ja Koe­ru Au­to­re­mon­di­te­ha­se spor­di- ja puh­ke­komp­lek­siks. Ar­hi­tekt on And­res Al­ver.

La­he­maa staažikas giid An­ne Ku­re­pa­lu mee­nu­tas eks­kur­sioo­ne rah­vus­par­gis ajal, kui ko­gu põh­ja­ran­ni­ku ala asus nõu­ko­gu­de pii­rit­soo­nis ning eks­kur­sioo­ni­le tul­nud bus­si­täie­le sõit­ja­te­le tu­li taot­le­da load ehk pro­pus­kid, mi­da pii­ri­val­vu­rid kont­rol­li­sid. Pi­ki me­re­ran­da olid traa­taiad, Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re tip­pu min­na ei to­hti­nud. Ka ei ol­nud lu­ba­tud me­re ää­res pil­dis­ta­da. Lok­sal käi­di eks­kur­sioo­ni­rah­va­ga Põh­ja­ran­ni­ku res­to­ra­nis söö­mas ja kü­las­ta­ti La­he­maa kau­ba­ma­ja. Kee­la­tud koht oli ka Es­to­nia teat­ri­rah­va ku­na­gi­ne su­vi­tus­koht Pi­ka­ko­se, kus sel­le hi­li­se­ma pe­re­nai­se Lai­ne Sund­ja juu­res siis­ki käi­di, kuid aruan­des­se kir­ja ei pan­dud. Põ­hi­baas öö­bi­mi­seks oli Viit­na mo­tell. Öö­bi­da sai veel Ojaäär­sel ja ma­ju­tus­koht oli Nõm­me­ves­ki en­di­ses koo­li­ma­jas.

An­ne Ku­re­pa­lu kir­jel­das, kui­das kunst­nik Ed­gar Val­te­rilt tel­li­ti 1970nda­te aas­ta­te kes­kel La­he­maa rah­vus­par­gi vär­vi­li­ne, lõ­bu­sa­te pil­ti­de­ga kaart. En­ne trük­ki­mist kont­rol­lis Glav­lit ehk tsen­suur ja kaar­ti tu­li muu­ta – ran­na­joon te­ha te­ge­li­kust sir­ge­maks, Ha­ra saa­re pi­di kaar­dilt kus­tu­ta­ma ja osa tee­dest sa­mu­ti. Õi­ge kaart trü­ki­ti 1990nda­tel aas­ta­tel.

Kol­ga muuseumi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meieri ja fon­di­hoid­ja Ne­le Reia­li esit­lus­tee­ma oli „Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na su­vi­tus­koht Tsit­re“. Te­gu on ki­hel­kon­na kõi­ge va­ne­ma su­vi­tus­ko­ha­ga, mil­le ra­jas Kol­ga krahv Karl Mag­nus Sten­bock. Su­ve­mõi­sal oli 11 väl­ja­pää­su, söö­gi­saa­li mah­tu­sid kor­ra­ga söö­ma 50 ini­mest. Sin­na sõi­tis su­veks kok­ku Sten­boc­ki­de pe­re­kond mit­melt poolt Eu­roo­past. Kor­ral­da­ti väl­ja­sõi­te Pe­das­saa­re­le, mat­ku Muuk­si mäe­le ja Tur­je keld­ri­te juur­de. See su­vi­tus­komp­leks on prae­gu­seks hä­vi­ne­nud.

Reet Va­her lu­ges kon­ve­rent­sil et­te Va­na-Lok­sa Selt­si liik­me Eha Gna­de­ber­gi mee­nu­tu­sed sel­lest, kui ala­tes 1960nda­test aas­ta­test 1980nda­te lõ­pu­ni su­vi­ta­sid Lok­sa pe­re­de era­ma­ja­de ja kor­te­ri­te nen­de jaoks va­bas­ta­tud tu­ba­des Mosk­va ja Le­ning­ra­di in­tel­li­gents – tead­la­sed, õp­pe­jõud. Pal­jud olid stamm­kun­ded.