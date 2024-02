Arenduskoja Pärli 2023 aunimetuse said SIRJE KUUSIK ja HEIKI VUNTUS

Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa, ja Kad­ri­na val­la ning Lok­sa lin­na oma­va­lit­sus­te, et­te­võt­ja­te ja va­baü­hen­dus­te ühi­se Lea­der te­ge­vusg­ru­pi MTÜ Aren­dus­ko­da tal­ve­se­mi­na­ril, 18. jaa­nua­ril kuu­lu­ta­ti väl­ja esi­me­sed Aren­dus­ko­ja Pär­lid. Sel­le au­ni­me­tu­se said Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se lii­ge, Viitna lähedal asuva Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu va­na­pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik ning Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus.

Aren­dus­ko­ja Pär­li mee­ne ja tä­nu­kir­ja and­sid üle ju­ha­tu­se liik­med, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ur­mas Kirt­si ja Tool­se Puh­ke­kü­la OÜ juht He­len Ka­rus. Mee­ne au­tor on klaa­si­kunst­nik Re­nee Aua.

Aren­dus­ko­ja Pär­li tii­tel an­tak­se ini­me­se­le, kes on pa­nus­ta­nud Aren­dus­ko­ja Lea­der te­ge­vusg­ru­pi te­ge­vus­se, näi­da­nud üles head koos­tööos­kust, era­kord­set init­sia­tii­vi ja pü­hen­du­must Aren­dus­ko­ja aren­gu ja ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­sel, osa­le­nud edu­kalt olu­lis­tes pro­jek­ti­des, suut­nud ins­pi­ree­ri­da ja kaa­sa­ta tei­si. Kan­di­daa­te sai esi­ta­da ku­ni 8. jaa­nua­ri­ni. Kan­di­daa­te hin­na­nud ko­mis­jo­nis olid Aren­dus­ko­ja­le esi­ta­ta­va­te ra­ha­taot­lus­te hindamiskomisjoni liikmed: Hal­ja­la val­la aren­dus- ja ko­gu­kon­na­spet­sia­list An­ne­li Ki­vi­saar, MTÜ Nee­ru­ti Selts ju­ha­tu­se lii­ge Ül­le Vis­na­puu ja OÜ Jä­ne­da Mõis ju­ha­tu­se lii­ge Elo Kal­las.

Aren­dus­ko­ja Pär­li au­ni­me­tu­se päl­vi­nud Sir­je Kuu­sik on pa­nus­ta­nud Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vus­se ala­tes 2006. aas­tast. Te­ma kan­di­da­tuu­ri sel­gi­tu­ses mär­gi­ti, et ta on aas­ta­te jook­sul al­ga­ta­nud ja ai­da­nud et­te val­mis­ta­da koos­tööp­ro­jek­te, esin­da­nud Aren­dus­ko­da teis­tes or­ga­ni­sat­sioo­ni­des. Te­ma mit­me­keel­ne suht­lu­sos­kus ja jär­je­kin­del te­ge­vus on and­nud suu­re pa­nu­se si­de­me­te loo­mi­sel eri sihtg­rup­pi­de ja koos­töö­part­ne­ri­te­ga Ees­tis ja teis­tes rii­ki­des.

Sir­je Kuu­sik sõ­nas au­ni­me­tu­se eest tä­na­des, et Aren­dus­ko­jal on vä­ga hea tiim, kel on ühi­sed ees­mär­gid ja mo­ti­vat­sioon, ning sel­li­se tii­mi­ga on rõõm koos toi­me­ta­da.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus on pa­nus­ta­nud Aren­dus­ko­ja te­ge­vus­se 22 aas­tat, mil­lest vii­ma­sed 18 aas­tat on seo­tud Lea­der-prog­ram­mi el­lu­vii­mi­se­ga ko­gu te­ge­vus­piir­kon­nas. Te­ma kan­di­da­tuu­ri esi­ta­nud kir­ju­ta­sid ise­loo­mus­tu­seks: „Tal on mul­je­ta­val­dav os­kus luua te­gus ja sõb­ra­lik mees­kond, se­da hoi­da ja aren­da­da, tun­da ära head ideed, mi­da el­lu viia, töö­ta­da ise ja kaa­sa­ta tei­sed neid aren­da­ma. Ta on hoo­liv ja abi­val­mis ning ai­tab lei­da prob­lee­mi­de­le la­hen­du­si. Isik­su­se­oma­dus­telt ja ame­tia­la­selt pro­fes­sio­naal­su­selt on ta just sel­li­ne piir­kond­li­ku aren­du­sor­ga­ni­sat­sioo­ni juht, kes on suut­nud st­ra­tee­gi­li­selt aren­da­da ja jät­ku­suut­li­kult juh­ti­da ko­gu Lea­der-piir­kon­na aren­gut.“

Hei­ki Vun­tus lau­sus, et ak­tiiv­se­te liik­me­te ja abi­lis­te­ta po­leks Aren­dus­ko­da sel­li­ne, mil­li­seks on nüüd­seks ku­ju­ne­nud.

MTÜs Aren­dus­ko­da on prae­gu liik­meid 57, aas­ta­te jook­sul on nõus­ta­tud üle 700 pro­jek­ti­taot­le­ja ja jao­ta­tud toe­tus­teks Eu­roo­pa Lii­du Lea­der-ra­ha üle 7 mil­jo­ni eu­ro. Koos­töös kesk­kon­naa­me­ti­ga sai La­he­maa piir­kond Aren­dus­ko­ja eest­ve­da­mi­sel EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di, loo­dud on Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gis, viiak­se el­lu rah­vus­par­ki­de tu­ris­mi ja ko­ha­li­ku toi­du tee­ma­ga seo­tud Ees­ti-si­se­seid ja rah­vus­va­he­li­si koos­tööp­ro­jek­te, mi­tu neist on päl­vi­nud tun­nus­tust nii üle-ees­ti­li­selt kui ka Har­ju­maal.

Ees­tis ra­ken­dus ELi Lea­der-prog­ramm 2007. aas­tal, aas­ta­tel 2004-2006 oli pi­loot­pe­riood.