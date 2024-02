Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas liitusid streigiga 8 kooli õpetajad

Es­mas­päe­val ala­nud õpe­ta­ja­te st­rei­gis osa­le­vad Aru­kü­la põ­hi­koo­li, Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li, Raa­si­ku koo­li, Keh­ra güm­naa­siu­mi, Aeg­vii­du koo­li, Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Kol­ga koo­li ja Lok­sa güm­naa­siu­mi õpe­ta­jad ning hoia­tusst­rei­gis ka nen­de koo­li­de juht­kon­na liik­meid ja töö­ta­jaid tu­gi­per­so­na­list.

Aru­kü­la põ­hi­kool

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis alus­ta­sid es­mas­päe­val st­rei­ki kõik õpe­ta­jad, nad on lu­ba­nud st­rei­ki­da kaks nä­da­lat. Es­mas­päe­val käi­sid õpe­ta­jad Toom­peal toi­mu­nud mii­tin­gul, neid saa­tis hom­mi­kul alates kel­la 8 koo­lis ol­nud TV3 võt­teg­rupp, koolis käis ka Kanal2.

Koo­li õpe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka esi­nes mee­lea­val­du­sel sõ­na­võ­tu­ga.

Õpi­la­si es­mas­päe­val koo­lis ei ol­nud, tulid vaid need, kes osa­le­sid lap­se­va­ne­ma­te or­ga­ni­see­ri­tud in­se­nee­ria­rin­gis ja muu­des rin­gi­te­ge­vus­tes. Koo­li söök­la toit­lus­tab õpi­la­si ala­tes nel­ja­päe­vast, kui lõ­peb töö­ta­ja­te toe­tusst­reik. Koo­li­lõu­nat on sel­lest ala­tes st­rei­gi ajal soo­vi­nud 42 õpi­last.

Aru­kü­la va­ba wal­dorf­kool

Aru­kü­la va­bas wal­dorf­koo­lis lii­tu­sid st­rei­gi­ga kõik 19 õpe­ta­jat. Plaa­ni­tak­se st­rei­ki­da vä­he­malt nä­dal, mak­si­maal­selt kaks nä­da­lat. Kool on st­rei­gi ajal su­le­tud, lap­sed ko­du­des dis­tants­õp­pel. Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selt­si ju­ha­tus on ot­sus­ta­nud, et ka st­rei­gi ajal säi­lib õpe­ta­ja­te töö­ta­su.

Aeg­vii­du kool

Aeg­vii­du koo­lis on 14 st­rei­ki­jat, neist 13 on õpe­ta­jad ja üks toe­tusst­rei­gis osa­lev töö­ta­ja. Õpe­ta­jad on ot­sus­ta­nud, et st­reik kes­tab viis päe­va. St­rei­ki­vad õpe­ta­jad käi­sid es­mas­päe­val Toom­peal mee­lea­val­du­sel.

Koo­li­ma­ja on ava­tud, õpe­ta­jad, kes ei st­rei­gi, on koo­lis. Lap­se­va­ne­ma­tel pa­lu­ti eel­ne­valt an­da tea­da, kui laps va­jab koo­li­lõu­nat ja jä­re­le­val­vet koo­li­ma­jas. Es­mas­päe­val olid koo­lis kaks last. Kool on val­mis toit­lus­ta­ma ka neid õpi­la­si, kes lä­he­vad st­rei­gi­päe­va­del koo­li ju­hul, kui po­le eel­ne­valt tea­da and­nud.

Keh­ra güm­naa­sium

Keh­ra güm­naa­siu­mis st­rei­gi­vad ena­mik õpe­ta­jaist – koo­lis on 59 õpe­ta­jat, neist st­rei­gi­ga ei lii­tu­nud 7. Mõ­ned plaa­ni­vad st­rei­ki­da kolm, mõ­ned viis päe­va, osad ka jaa­nua­ri lõ­pu­ni. Es­mas­päe­val käi­sid st­rei­ki­vad õpe­ta­jad Toom­peal mee­le­a­val­du­sel.

Õpe­ta­jad, kes ei st­rei­gi, te­ge­le­vad koo­li tul­nud õpi­las­te­ga ja vii­vad lä­bi vi­deo­tun­de. Es­mas­päe­val oli koo­lis 18 õpi­last, koo­li­lõu­nat käi­sid söö­mas um­bes 30.

Raa­si­ku kool

Raa­si­ku koo­lis 24 õpe­ta­jast ei st­rei­ki­nud es­mas­päe­val 8, li­saks oli mit­test­rei­ki­jaid põh­ju­sel, et st­reik tu­li hai­gu­se tõt­tu kat­kes­ta­da.

Koo­li­ma­ja on es­mas­päe­vast kol­ma­päe­va­ni su­le­tud, õpe­ta­jad, kes ei st­rei­gi, tee­vad tööd dis­tant­sõp­pe vor­mis. Toit­lus­tust neil päe­vil ei toi­mu, sest köö­gi per­so­nal osa­leb toe­tus­strei­gis.

Kuu­sa­lu kesk­kool

Kuu­sa­lu kesk­koo­li es­mas­päe­va­sest st­rei­gi­päe­vast kir­ju­ta­ti Maa­le­he on­li­ne-uu­dis­tes, mis il­mus ka Del­fis. Kuu­sa­lu koo­li 70 õpe­ta­jast st­rei­ki­sid ena­mik – 65. Osa­lusst­rei­gi­ga lii­tu­sid mõ­ned juht­kon­na­liik­med ja osad tu­gi­per­so­na­list. Tal­lin­nas osa­le­sid Toom­pea kõ­ne­koo­so­le­kul Kuu­sa­lu koo­list küm­me­kond st­rei­ki­jat – esin­da­tud olid kõi­gi koo­liast­me­te õpe­ta­jad. St­rei­ki­da on ena­mik õpe­ta­ja­test ot­sus­ta­nud esial­gu ko­gu käe­so­le­va nä­da­la ehk viis päe­va, kol­ma­päe­val aru­ta­tak­se vi­deo­koo­s­ole­kul, kui­das eda­si.

Õpi­la­sed on suu­na­tud dis­tant­sõp­pe­le ja need ük­si­kud õpe­ta­jad, kes ei st­rei­gi, an­na­vad vee­bi­tun­de. Koo­lis olid es­mas­päe­val paar õpi­last, koo­li­söök­la töö­tas ja toit­lus­tas ko­ha­lol­nuid.

Kol­ga kool

Kol­ga koo­lis st­rei­ki­sid ena­mik õpe­ta­ja­test – 19. Osad juht­kon­na­liik­metest ja tu­gi­per­so­na­list lii­tu­sid toe­tusst­rei­gi­ga. St­rei­ki­da oli ot­sus­ta­tud kol­mel päe­val. Mõ­ned st­rei­ki­jad sõit­sid Tal­lin­nas­se Toom­pea­le kõ­ne­koo­so­le­ku­le, or­ga­ni­see­ri­tud ühis­mi­ne­kut ei ol­nud. Koo­li­ma­jas olid es­mas­päe­val 2 õpi­last, söök­la töö­tas ja ko­ha­lol­nu­te­le pa­ku­ti pann­koo­ke.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool

Vi­ha­soo alg­koo­li ena­mik õpe­ta­jaid st­rei­ki­sid es­mas­päe­val, 22. jaa­nua­ril. Kaks õpe­ta­jat ei st­rei­ki­nud, nen­de õpi­la­sed olid koo­lis. Las­teaia õpe­ta­jad ei st­rei­ki­nud.

Lok­sa güm­naa­sium

Lok­sa güm­naa­siu­mi õpe­ta­jad plaa­ni­sid st­rei­gi kol­ma­päe­vaks lõ­pe­ta­da. Es­mas­päe­val ja tei­si­päe­val st­rei­ki­sid 29 pe­da­goo­gi ja hoia­tusst­rei­gis osa­le­sid 2 tu­gis­pet­sia­lis­ti. Üh­te­gi õpi­last es­mas­päe­val koo­li ei läi­nud, neil pa­lu­ti ko­dus te­ge­le­da ise­seis­va õp­pe­töö­ga.

Koo­li söök­la per­so­nal ei st­rei­ki­nud, õpi­las­te toit­lus­ta­mist ei toi­mu­nud, te­ge­le­ti köö­gi­teh­ni­ka hool­da­mi­se­ga.

Las­teaiad

Las­teae­da­dest lii­tu­sid toe­tusst­rei­gi­ga Ani­ja Val­la Las­te­ae­da­de Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia­ma­ja, Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaed, Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li las­teaed, Raa­si­ku koo­li Ora­va­ke­se las­teaed, Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed, Kol­ga las­teaed ja Lok­sa las­teaed.

Ala­ve­re las­teaia­ma­ja töö­ta­jad osa­le­vad toe­tusst­rei­gis ühe päe­va, 25. jaa­nua­ril. Las­te jaoks, kes sel päe­val las­teae­da viiak­se, ava­tak­se nel­ja­päe­val üks liit­rühm.

Aru­kü­la las­teaia 60 töö­ta­jast 34 lii­tu­vad toe­tusst­rei­gi­ga ree­del, 26. jaa­nua­ril. Las­teaed sel päe­val lap­si vas­tu ei võ­ta.

Raa­si­ku las­teaed osa­leb toe­tusst­rei­gis ühe päe­va, 24. jaa­nua­ril. Toe­tusst­rei­gist võ­tab osa ena­mik õpe­ta­jaid ja köö­gi per­so­nal, las­teaed on sel päe­val su­le­tud.

Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li las­teaed osa­leb toe­tusst­rei­gis kolm päe­va, 24.-26. jaa­nua­ri­ni.

Kol­ga las­teaias on toe­tus­streik 24. ja 25. jaa­nua­ril. Toe­tusst­rei­gist osa­le­vad ühel päe­val 6 ja tei­sel 7 töö­ta­jat. Las­teaia töö on üm­ber kor­ral­da­tud.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia li­gi poo­led töö­ta­jad osa­le­vad toe­tusst­rei­gis 24.-26. jaa­nua­ri­ni. Las­teaia töö on üm­ber kor­ral­da­tud.

Lok­sa las­teaed st­rei­gib kol­ma­päe­val, 24. jaa­nua­ril. Ko­gu las­teaed on su­le­tud.