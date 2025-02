Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas nel­ja­päe­val, 23. jaa­nua­ril toi­mu­nud is­tun­gil, et tä­na­vu an­tak­se väl­ja üks au­ko­da­ni­ku tii­tel ning ni­me­ta­tak­se kaks tee­ne­te­mär­gi saa­jat.

Val­la 18. au­ko­da­ni­ku tii­tel omis­ta­tak­se pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ees­ti spor­die­lu ja ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­sel Too­mas Tõ­ni­se­le, kes on va­li­tud Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku, kuid on prae­gu oma vo­li­tu­sed pea­ta­nud. Vo­li­ko­gu ot­su­ses põh­jen­da­tak­se, et Too­mas Tõ­ni­se on ala­tes 1979. aas­tast pa­nus­ta­nud spor­di eden­da­mi­ses­se. Ta on 45 aas­ta jook­sul töö­ta­nud nii tree­ne­ri­na kui ka riik­li­kes or­ga­ni­sat­sioo­ni­des spor­di­vald­kon­na ju­hi­na – ol­nud Ees­ti Spor­di Kesk­lii­du pea­sek­re­tär, Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pea­sek­re­tär, ku­ni möö­du­nud aas­ta­ni oli Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee asep­re­si­dent.

Üle 15 aas­ta on Too­mas Tõ­ni­se osa­le­nud ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töös. Aas­ta­tel 2009-2017 oli ta Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu esi­mees, pä­rast Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mist va­li­ti Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku, ta on ol­nud ka sel­le esi­mees ja asee­si­mees. Möö­du­nud aas­ta det­semb­ri­ni oli Too­mas Tõ­ni­se sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu esi­mees.

Ani­ja val­la 35. tee­ne­te­märk an­tak­se soo­me­pois­te aja­loo uu­ri­ja­le ja jääd­vus­ta­ja­le Hei­ni Vil­bik­si­le, kes on raa­ma­tu­te „Soo­me­pois­te elu­lood. Soo­me sõ­ja­väes II maail­ma­sõ­ja aas­ta­tel tee­ni­nud eest­la­sed ja Ees­ti va­ba­taht­li­kud“ ning „Ees­ti vä­lis­tee­nis­tus. Biog­raa­fi­li­ne lek­si­kon 1918-1991“ üks au­tor. Neist esi­me­ses on Soo­mes Tal­ve­sõ­jas ja Jät­ku­sõ­jas osa­le­nud 3359 me­he elu­lood. 2019. aas­tal koos­tas Hei­ni Vil­biks Keh­ra muu­seu­mis suu­re tä­he­le­pa­nu päl­vi­nud näi­tu­se „Ani­ja val­la soo­me­poi­sid“. Ta sel­gi­tas väl­ja soo­me­poi­sid, kel­lel on ol­nud Ani­ja val­la­ga kok­ku­puu­teid – on seal sün­di­nud või ela­nud ja töö­ta­nud. Näi­tu­sel olid nen­de elu­lood, lü­hiü­le­vaa­de Ees­ti va­ba­taht­li­ke Soo­me mi­ne­kust, seal­sest võit­lu­sest, ko­du­maa­le naas­mi­sest ja te­ge­vu­sest Keh­ras.

Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi num­ber 36 päl­vib val­la­va­lit­su­se en­di­ne fi­nants­juht Lii­vi Han­sen, kes töö­tas val­la­va­lit­su­ses üle 8 aas­ta, ala­tes 2016. aas­ta ke­va­dest ku­ni möö­du­nud aas­ta 21. juu­ni­ni. Ku­na uut fi­nants­juh­ti en­ne sü­gist ei lei­tud, täi­tis Lii­vi Han­sen ku­ni sel­le aja­ni Ani­ja val­la­va­lit­su­se fi­nants­ju­hi üle­s­an­deid, kui­gi elab ja töö­tab Pär­nus. Ani­ja val­las töö­ta­des oli Lii­vi Han­sen ka sih­ta­su­tus­te Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ja Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ju­ha­tu­se lii­ge ning val­laet­te­võt­te Vel­ko AV nõu­ko­gu esi­mees. Val­la­vo­li­ko­gu ot­su­ses mär­gi­tak­se, et Lii­vi Han­se­nil on suu­re­pä­ra­ne os­kus oma vald­kon­na spet­sii­fi­kat kõi­gi­le liht­salt ja aru­saa­da­valt sel­gi­ta­da. Val­la­va­nem Rii­vo Noor li­sas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et ka val­la käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ve põ­hio­sa on Lii­vi Han­se­ni koos­ta­tud.

Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kku pre­mee­ri­tak­se 1000, tee­ne­te­mär­gi saa­jaid 500 eu­ro suu­ru­se ühe­kord­se toe­tu­se­ga. Au­ko­da­nik­ku ja tee­ne­te­mär­gi saa­jaid tun­nus­ta­tak­se 23. veeb­rua­ril Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel Keh­ras.