Ala­tes möö­du­nud nä­da­last on Keh­ra Le­pat­rii­nu ja Las­te­ta­re las­teae­da­des pal­ju lap­si ja töö­ta­jaid hai­ges­tu­nud vii­rus­hai­gus­tes­se. Keh­ra Las­te­ae­da­de di­rek­to­ri Pi­ret Tis­la­ri sõ­nul oli eel­mi­sel nä­da­lal roh­kem hai­ges­tu­mi­si Le­pa­trii­nu ma­jas, nüüd on seal suu­rem pu­hang möö­das ja ena­mik lap­si las­teaias ta­ga­si, küll aga on hai­ged pal­jud Las­te­ta­re lap­sed. „Ei­le olid 150 lap­sest ko­hal ai­nult 30. Hai­ges­tu­nud on ka pal­jud töö­ta­jad. Et lap­si on vä­he, ole­me saa­nud rüh­mad kok­ku pan­na – tä­na on ka­he sõi­me­rüh­ma pea­le kok­ku viis last,“ üt­les di­rek­tor tei­si­päe­val. Ta li­sas: „See on üs­na ta­va­pä­ra­ne vii­ru­se­pu­hang, mil­le sümp­to­mid on kõr­ge pa­la­vik, no­hu ja kö­ha, ok­sen­da­mi­ne. Tea­vi­ta­sin sel­lest ka ter­vi­se­a­me­tit.“