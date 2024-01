Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor koh­tus 19. det­semb­ril Elekt­ri­le­vi ju­ha­tu­se liik­me Ras­mus Ar­ma­se­ga. „Kut­su­sin Elekt­ri­le­vi ju­ha­tu­se liik­me meie hal­du­ri Siim Nur­mi­ku kau­du väl­ja, et aru­ta­da, miks on Anija val­las vii­ma­sel ajal se­da­võrd pal­ju elekt­ri­kat­kes­tu­si ning kui­das prob­lee­mi la­hen­da­da,“ sõ­nas Rii­vo Noor. Kõi­ge suu­re­mad mu­red kat­ke­va elekt­ri­ga on te­ma sõ­nul Vi­ki­pa­lu, Rau­do­ja, Pil­la­pa­lu ja Voo­se kü­las ning Aeg­vii­du ale­vi paa­ris piir­kon­nas. „Prae­gu on neis piir­kon­da­des vä­ga pal­ju pal­jas­juht­me­list elekt­ri­lii­ni. Kui lu­me ras­ku­se all puu va­jub sel­le vas­tu, on ko­he elekt­ri­kat­kes­tus. Uue kae­tud lii­ni pu­hul kat­keb elek­ter vaid siis, kui liin lä­heb kat­ki. Elekt­ri­le­vi esin­da­ja näi­tas kaar­dil siin­seid lii­ni­­tras­se ning mil­li­seid ha­ka­tak­se hool­da­ma – mõ­ne alu­sed pu­has­ta­tak­se oht­li­kest puu­dest, mõ­ned lii­ni­ko­ri­do­rid te­hak­se laie­maks. Kõi­gis neis piir­kon­da­des alus­ta­tak­se töödega esi­me­ses kvar­ta­lis. Tä­na­vust tal­ve ja ke­va­det see vä­ga pal­ju ei mõ­ju­ta, kuid järg­mi­seks sü­gis­pe­rioo­diks peaks olu­kord ole­ma tun­du­valt pa­rem,“ rää­kis val­la­va­nem.