PORT SALMISTU loobus Salmistu sadama hoonestusõigusest

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja OÜ Port Sal­mis­tu juht Raul-Stig Räs­ta all­kir­jas­ta­sid kol­ma­päe­val 13. det­semb­ril no­ta­riaal­se le­pin­gu, mil­le­ga Port Sal­mis­tu OÜ an­dis Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tus­õi­gu­se ta­ga­si Kuu­sa­lu val­la­le. See­ga on 31. mail 2022. aas­tal Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja Port Sal­mis­tu OÜ va­hel 30 aas­taks sõl­mi­tud hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­ping väi­ke­sa­da­ma hoo­nes­ta­mi­seks ja ope­raa­tor­tee­nu­se pak­ku­mi­seks lõ­pe­ta­tud.

No­vemb­ri lõ­pus esi­tas val­la­va­lit­sus Port Sal­mis­tu­le lep­pe­trah­vi nõu­de. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et leppetrahvi nõue esitati hoonestusõiguse lepingust tulenevalt.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus nõu­dis hoo­nes­tu­sõi­gu­se lõ­pe­ta­mist 13. juu­nil 2023 saa­de­tud kir­ja­s, mil­les põh­jen­das, et Port Sal­mis­tu on olu­li­selt rik­ku­nud hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gu tin­gi­mu­si – et­te­võ­te ko­hus­tus alus­ta­ma sa­da­ma­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga märt­sis 2023, hoo­ne pi­di val­mi­ma 1. sep­temb­riks 2023. Kuid juu­ni­kuuks ei ol­nud koos­kõ­las­ta­mi­seks ehi­tusp­ro­jek­ti esi­ta­tud ega asu­tud taot­le­ma ehi­tus­lu­ba.

OÜ Port Sal­mis­tu pa­lus siis le­pin­gut mit­te lõ­pe­ta­da ja lu­bas ot­si­da in­ves­to­rit. Täh­tae­ga­dest mit­te­kin­ni­pi­da­mist põh­jen­da­sid et­te­võt­te ju­hid Raul-Stig Räs­ta ja Sil­ver Räs­ta sel­le­ga, et sa­da­ma ope­ree­ri­mi­ne vas­ta­valt le­pin­gu­le on ku­lu­kas te­ge­vus.

Sa­da­ma­hoo­net po­le tä­ni­ni ehi­ta­ma ha­ka­tud. Kuu­sa­lu val­la hal­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li sõ­nul on OÜ Port Sal­mis­tu esi­ta­nud val­la­va­lit­su­se­le Sal­mis­tu sa­da­ma­hoo­ne es­kii­si, mis po­le ehi­tusp­ro­jekt.

OÜ Port Sal­mis­tu juht Raul-Stig Räs­ta sel­gi­tas, et Port Sal­mis­tu OÜ oli le­pin­gu­lis­te ko­hus­tus­te täit­mi­seks tei­nud eel­kok­ku­lep­ped in­ves­to­ri­ga Sal­mis­tu sa­da­ma aren­dusp­ro­jek­ti toe­ta­mi­seks: „Le­pin­gus on sa­da­ma aren­da­mi­seks et­te näh­tud ula­tus­li­kud ko­hus­tu­sed ja nõu­ded, mi­da on il­ma in­ves­to­ri kaa­sa­mi­se­ta kee­ru­li­ne täi­ta. Pa­ra­ku on in­ves­tor kok­ku­le­pi­tud ko­hus­tu­sed jät­nud täh­tae­ga­deks täit­ma­ta.“

Ta an­dis ok­toob­ri lõ­pus val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et Port Sal­mis­tu tu­leb vas­tu Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se soo­vi­le hoo­nes­tu­s­õi­gu­se le­ping lõ­pe­ta­da, Salmistu sa­da­ma hal­da­mi­se­ga lu­bas te­ge­le­da käi­mas ol­nud na­vi­gat­sioo­ni­hooa­ja lõ­pu­ni: „Meie in­ves­tor an­nab pi­de­valt tea­da, et ko­he-ko­he tu­leb in­ves­tee­ring kon­to­le ja saa­me ehi­tu­se­ga alus­ta­da, se­da aga ei ole siia­maa­ni juh­tu­nud.“

Val­la­va­lit­su­se nõu­tud lep­pe­trah­vi koh­ta üt­les Raul-Stig Räs­ta, et ei soo­vi se­da kom­men­tee­ri­da.

Kuu­sa­lu vald re­no­vee­ris Sal­mis­tu amor­ti­see­ru­nud sa­da­ma rii­gi toel. Re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti mak­su­mus oli 1 661 280 eu­rot, mil­lest 790 311,40 eu­rot an­dis Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus. Kuu­sa­lu val­lal ku­lus omao­sa­lu­se­na 915 796,60 eu­rot. Ehi­tas Kau­rits OÜ, re­no­vee­ri­mis­tööd al­ga­sid sep­temb­ris 2020, uus sa­dam an­ti val­la­le üle no­vemb­ris 2021. Sa­da­mas­se on ra­ja­tud kaks muu­li, park­la, ujuv­kaid 45 alu­se­le, vaa­te­torn.

Port Sal­mis­tu OÜ, mis siis kan­dis ni­me Ras­ta Mu­sic OÜ, või­tis 2022. aas­ta ke­va­del Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si sa­da­ma hoo­nes­ta­ja ja ope­raa­tor­tee­nu­se osu­ta­ja leid­mi­seks. Kon­kur­si­le esi­ta­ti ne­li pak­ku­mist, hin­da­mis­ko­mis­jon va­lis võit­jaks et­te­võt­te, mis an­dis hin­da­misk­ri­tee­riu­mi­te põh­jal pa­ri­ma tu­le­mu­se.

OÜ Ras­ta Mu­sic, hi­li­sem OÜ Port Sal­mis­tu lu­bas sa­da­mas­se ehi­ta­da 800ruut­meet­ri­se ka­he­kor­ru­se­li­se sa­da­ma­hoo­ne, ku­hu tu­le­vad sa­da­ma­kap­te­ni ad­mi­nist­ra­tiiv­ruu­mid, res­to­ran, sau­na­komp­leks koos väi­ke­se veea­la­ga ja ma­ju­tus. Ehi­tu­se mak­su­mu­seks prog­noo­si­ti siis ku­ni 2 mil­jo­nit eu­rot.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Alus­ta­me va­ja­li­ke te­ge­vus­te­ga, et kor­ral­da­da kon­kurss Sal­mis­tu sa­da­ma uue hoo­nes­ta­ja leid­mi­seks. Mil­li­sed saa­vad ole­ma sel­le kon­kur­si tin­gi­mu­sed, kas jää­vad sa­maks või muu­de­tak­se, ei os­ka prae­gu öel­da.“