Anija vallavolikogu otsustas neljapäeval, 7. augustil toimunud istungil garanteerida 2026. aastal Aegviitu uue koolimaja ehitamise omaosalust 1 078 725 euroga.
Juulis esitas Anija vallavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskusele taotluse toetuse saamiseks, et ehitada Aegviidu koolile uus hoone. Vallavanem Riivo Noor on Sõnumitoojale varem selgitanud, et kuigi käesoleva aasta alguses tehtud ehitusauditi järgi on Aegviidu praegune koolimaja ehituskonstruktsiooniliselt rahuldavas korras, ei ole selle ruumilahendus kaasaja tingimustele sobiv, hoone ei vasta tuleohutusnõuetele ning puudub ventilatsioonisüsteem. Seetõttu on kvaliteetse koolihoone saamiseks otstarbekas ning ka rahaliselt soodsam senine koolimaja lammutada ja ehitada samasse kohta täiesti uus.
Volikogu möödunud nädalal toimunud istungil rääkis vallavanem, et toetust taotletakse samast kohast, kust saadi mõned aastad tagasi raha Kehra Lastetare lasteaia uue maja ehitamiseks – kohalikele omavalitsustele mõeldud liginullenergiahoonete ehitamise meetmest. Sellest toetatakse omavalitsusi suure energiakuluga ja funktsionaalselt ebasobivate hoonete lammutamisel ning nende asemel uute energiasäästlikemate ehitamisel.
„Meetme põhitingimus on, et lammutatakse vähemalt sama palju köetava pinnaga ruutmeetreid vanu mitte energiatõhusaid hooneid. Kuna Aegviidu koolile on vaja pinda juurde, sest kool on ruumikitsikuses, siis ainult praeguse koolimaja lammutamisest ei piisa. Seetõttu plaanime sama projekti käigus lammutada Aegviidus Piibe maantee 12 asuva vallale kuuluva halvas olukorras hoone, mida ei ole mõtet renoveerida,“ lausus Riivo Noor.
Ta lisas, et esialgse kalkulatsiooni kohaselt läheb uue koolimaja ehitamine maksma 3 595 750 eurot. Sellest Riigi Tugiteenuste Keskuselt taotletakse 70 protsenti ehk 2 517 025 eurot, lisaks 105 000 eurot lammutamistoetust. Vallavolikogu otsustas garanteerida Aegviidu uue koolimaja ehitust järgmisel aastal 1 078 725 euro suuruse omaosalusega, mis on 30 protsenti hoone eeldatavast ehitusmaksumusest.