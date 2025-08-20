Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas nel­ja­päe­val, 7. au­gus­til toi­mu­nud is­tun­gil ga­ran­tee­ri­da 2026. aas­tal Aeg­vii­tu uue koo­li­ma­ja ehi­ta­mi­se omao­sa­lust 1 078 725 eu­ro­ga.

Juu­lis esi­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le taot­lu­se toe­tu­se saa­mi­seks, et ehi­ta­da Aeg­vii­du koo­li­le uus hoo­ne. Val­la­va­nem Rii­vo Noor on Sõ­nu­mi­too­ja­le va­rem sel­gi­ta­nud, et kui­gi käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses teh­tud ehi­tu­sau­di­ti jär­gi on Aeg­vii­du prae­gu­ne koo­li­ma­ja ehi­tus­konst­rukt­sioo­ni­li­selt ra­hul­da­vas kor­ras, ei ole sel­le ruu­mi­la­hen­dus kaas­­aja tin­gi­mus­te­le so­biv, hoo­ne ei vas­ta tu­leo­hu­tus­nõue­te­le ning puu­dub ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem. See­tõt­tu on kva­li­teet­se koo­li­hoo­ne saa­mi­seks ots­tar­be­kas ning ka ra­ha­li­selt sood­sam se­ni­ne koo­li­ma­ja lam­mu­ta­da ja ehi­ta­da sa­mas­se koh­ta täies­ti uus.

Vo­li­ko­gu möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud is­tun­gil rää­kis val­la­va­nem, et toe­tust taot­le­tak­se sa­mast ko­hast, kust saa­di mõ­ned aas­tad ta­ga­si ra­ha Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja ehi­ta­mi­seks – ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le mõel­dud li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne­te ehi­ta­mi­se meet­mest. Sel­lest toe­ta­tak­se oma­va­lit­su­si suu­re ener­gia­ku­lu­ga ja funkt­sio­naal­selt eba­so­bi­va­te hoo­ne­te lam­mu­ta­mi­sel ning nen­de ase­mel uu­te ener­gia­sääst­li­ke­ma­te ehi­ta­mi­sel.

„Meet­me põ­hi­tin­gi­mus on, et lam­mu­ta­tak­se vä­he­malt sa­ma pal­ju köe­ta­va pin­na­ga ruut­meet­reid va­nu mit­te ener­gia­tõ­hu­said hoo­neid. Ku­na Aeg­vii­du koo­li­le on va­ja pin­da juur­de, sest kool on ruu­mi­kit­si­ku­ses, siis ai­nult prae­gu­se koo­li­ma­ja lam­mu­ta­mi­sest ei pii­sa. See­tõt­tu plaa­ni­me sa­ma pro­jek­ti käi­gus lam­mu­ta­da Aeg­vii­dus Pii­be maan­tee 12 asu­va val­la­le kuu­lu­va hal­vas olu­kor­ras hoo­ne, mi­da ei ole mõ­tet re­no­vee­ri­da,“ lau­sus Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et esialg­se kal­ku­lat­sioo­ni ko­ha­selt lä­heb uue koo­li­ma­ja ehi­ta­mi­ne maks­ma 3 595 750 eu­rot. Sel­lest Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt taot­le­tak­se 70 prot­sen­ti ehk 2 517 025 eu­rot, li­saks 105 000 eu­rot lam­mu­ta­mis­toe­tust. Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ga­ran­tee­ri­da Aeg­vii­du uue koo­li­ma­ja ehi­tust järg­mi­sel aas­tal 1 078 725 eu­ro suu­ru­se omao­sa­lu­se­ga, mis on 30 prot­sen­ti hoo­ne eel­da­ta­vast ehi­tus­mak­su­mu­sest.