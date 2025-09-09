Au­gus­tis toi­mus Ani­ja val­las sam­mu­väl­ja­kut­se, mil­les osa­le­sid 67 ak­tiiv­set lii­ku­jat. Kõik nad kok­ku te­gid kuu jook­sul 29 033 856 sam­mu ehk iga­ühe koh­ta kesk­mi­selt li­gi 14 000 sam­mu päe­vas. Sam­mu­ko­gu­mi­se võist­lu­se kor­ral­das ko­ha­lik spor­di­hu­vi­li­ne Joo­nas Kuusk­la. Ta üt­les, et pea­mi­ne soov oli ko­du­kan­di rah­va hul­gas tõs­ta ja pro­pa­gee­ri­da lii­ku­mi­sak­tiiv­sust. Osa­le­jad saat­sid tal­le pil­te and­me­te­ga, kui pal­ju iga päev sam­me te­gid. And­med pan­di kõi­gi­le näh­ta­vas­se ta­be­lis­se, et igaüks saaks end jooks­valt võr­rel­da teis­te osa­võt­ja­te­ga. „Te­gu ei ol­nud võist­lu­se­ga, kuid esi­kol­mi­kut sain tä­nu spon­so­ri­te­le pre­mee­ri­da au­hin­da­de­ga. Et põ­ne­vus säi­liks, loo­si­sin ka igal nä­da­lal väl­ja au­hin­du. Kok­ku­võt­tes jäi kõi­ge roh­kem sam­me ko­gu­nud osa­le­jal vaid mõ­ni­küm­mend tu­hat sam­mu mil­jo­nist puu­du,“ üt­les kor­ral­da­ja. Ta rõõ­mus­tas, et kui sam­mu­väl­ja­kut­se lõp­pes, üt­les nii mõ­ni­gi osa­le­ja, et lii­ku­sid tä­nu sel­le­le roh­kem kui ta­va­li­selt: „Olen saa­nud ta­ga­si­si­det, et soo­vi­tak­se, et jät­kak­si­me sel­le­ga.“