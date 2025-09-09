Augustis toimus Anija vallas sammuväljakutse, milles osalesid 67 aktiivset liikujat. Kõik nad kokku tegid kuu jooksul 29 033 856 sammu ehk igaühe kohta keskmiselt ligi 14 000 sammu päevas. Sammukogumise võistluse korraldas kohalik spordihuviline Joonas Kuuskla. Ta ütles, et peamine soov oli kodukandi rahva hulgas tõsta ja propageerida liikumisaktiivsust. Osalejad saatsid talle pilte andmetega, kui palju iga päev samme tegid. Andmed pandi kõigile nähtavasse tabelisse, et igaüks saaks end jooksvalt võrrelda teiste osavõtjatega. „Tegu ei olnud võistlusega, kuid esikolmikut sain tänu sponsoritele premeerida auhindadega. Et põnevus säiliks, loosisin ka igal nädalal välja auhindu. Kokkuvõttes jäi kõige rohkem samme kogunud osalejal vaid mõnikümmend tuhat sammu miljonist puudu,“ ütles korraldaja. Ta rõõmustas, et kui sammuväljakutse lõppes, ütles nii mõnigi osaleja, et liikusid tänu sellele rohkem kui tavaliselt: „Olen saanud tagasisidet, et soovitakse, et jätkaksime sellega.“