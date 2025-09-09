Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas vas­ta­valt val­la an­de­ka sport­la­se ja edu­ka tu­le­mu­se saa­vu­ta­nud sport­la­se toe­ta­mi­se kor­ra­le toe­ta­da esi­ta­tud taot­lus­te alu­sel 2025. aas­ta ee­lar­vest Hend­rik Her­man­dit 550 ja Ai­di Ger­de Tuis­ku 1000 eu­ro­ga. Võrk­pal­lur Hend­rik Her­man­di kuu­lub Sel­ve­ri Tal­lin­na spor­di­koo­li I tii­mi, mis on noor­te esin­dus­tiim. Võist­kon­na koos­sei­sus saa­vu­tas ta Ees­ti noor­te võrk­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­tel ja meist­ri­võist­lus­tel 2. ko­ha ning Coop­Pank võrk­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­tel esi­ko­ha. Toe­tust soo­vis ta spor­di­va­rus­tu­se soe­ta­mi­se ku­lu­de kat­mi­seks. Jalg­rat­tur Ai­di Ger­de Tuisk saa­vu­tas tä­na­vu Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel eral­di­star­dis 2. ko­ha. Toe­tust soo­vis ta hooa­ja et­te­val­mis­tus­laag­ri ku­lu­de kat­mi­seks.