Kuusalu vallavalitsus otsustas vastavalt valla andeka sportlase ja eduka tulemuse saavutanud sportlase toetamise korrale toetada esitatud taotluste alusel 2025. aasta eelarvest Hendrik Hermandit 550 ja Aidi Gerde Tuisku 1000 euroga. Võrkpallur Hendrik Hermandi kuulub Selveri Tallinna spordikooli I tiimi, mis on noorte esindustiim. Võistkonna koosseisus saavutas ta Eesti noorte võrkpalli karikavõistlustel ja meistrivõistlustel 2. koha ning CoopPank võrkpalli karikavõistlustel esikoha. Toetust soovis ta spordivarustuse soetamise kulude katmiseks. Jalgrattur Aidi Gerde Tuisk saavutas tänavu Eesti meistrivõistlustel eraldistardis 2. koha. Toetust soovis ta hooaja ettevalmistuslaagri kulude katmiseks.