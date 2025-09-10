Sõnumitoojas 10. septembril

• Anija vallas moodustati 2, Kuusalu ja Raasiku vallas 3 valimisliitu;
• Kuusalu vallavolikogu kehtestas erateede avalikuks kasutamiseks määramise korra;
• Kuusalu vallavolikogu kehtestas maamaksu suurenemise piirmääraks 10 protsenti;
• Toetus Kuusalu valla edukatele sportlastele;
• Valimiskomisjon lõpetas MAIT KRÖÖNSTRÖMI volitused Kuusalu volikogus;
• AIN PAE naasis Kuusalu vallavolikokku;
• Aegviidu noortekeskust külastasid avapäeval 40 last;
• Anija vallas on õppeaasta esimeses pooles riigi toel 17 huviringi ja treeningut;
• Kõrvemaa Metsajooksul said kokku Eesti jooksutipud ja vabatahtlikud Anija vallast;
• Projektitoetus Pikva-Arava külaseltsile;
• Anija valla teEd remondib Verston Eesti OÜ;
• Anija valla ÜVK arendamise kava;
• Anija valla väljakutses osalejad tegid kokku üle 29 miljoni sammu;
• Peningi mõisas meenutati pool sajandit tagasi lahkunud GEORG OTSA;
• Raasiku, Aegviidu ja Kuusalu raamatukogudes lõppes suvelugemise tähestikumäng;
• ARENDUSKODA Šotimaal – preemiareis „Võõramaalase“ ja „Braveheart´i“ paikades.
