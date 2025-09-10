Sõnumitoojas 10. septembril

• Anija vallas moodustati 2, Kuusalu ja Raasiku vallas 3 valimisliitu;

• Kuusalu vallavolikogu kehtestas erateede avalikuks kasutamiseks määramise korra;

• Kuusalu vallavolikogu kehtestas maamaksu suurenemise piirmääraks 10 protsenti;

• Toetus Kuusalu valla edukatele sportlastele;

• Valimiskomisjon lõpetas MAIT KRÖÖNSTRÖMI volitused Kuusalu volikogus;

• AIN PAE naasis Kuusalu vallavolikokku;

• Aegviidu noortekeskust külastasid avapäeval 40 last;

• Anija vallas on õppeaasta esimeses pooles riigi toel 17 huviringi ja treeningut;

• Kõrvemaa Metsajooksul said kokku Eesti jooksutipud ja vabatahtlikud Anija vallast;

• Projektitoetus Pikva-Arava külaseltsile;

• Anija valla teEd remondib Verston Eesti OÜ;

• Anija valla ÜVK arendamise kava;

• Anija valla väljakutses osalejad tegid kokku üle 29 miljoni sammu;

• Peningi mõisas meenutati pool sajandit tagasi lahkunud GEORG OTSA;

• Raasiku, Aegviidu ja Kuusalu raamatukogudes lõppes suvelugemise tähestikumäng;

• ARENDUSKODA Šotimaal – preemiareis „Võõramaalase“ ja „Braveheart´i“ paikades.

