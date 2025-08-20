Ala­tes 1. au­gus­tist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na Tau­no Pru­li. Ta on pä­rit Mul­gi­maalt, õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis ees­ti keelt ja kir­jan­dust, lõ­pe­tas 2005. aas­tal Tar­tu Üli­koo­lis õi­gus­tea­dus­kon­na. Ta on töö­ta­nud mit­mes aja­kir­jan­dus­väl­jaan­des, 13 aas­tat töö­tas Tal­lin­nas Las­na­mäe lin­nao­sa­va­lit­su­se sot­siaal­hoo­le­kan­de osa­kon­na ju­ha­ta­ja­na. En­ne Raa­si­ku val­da töö­le asu­mist oli Tau­no Pru­li kait­se­mi­nis­tee­riu­mi hal­du­sa­las õi­gus­nõu­nik. „Va­he­peal sai sot­siaal­vald­kon­nast mõõt täis ja töö­ta­sin õi­gu­sa­lal, nüüd ot­si­sin uut väl­ja­kut­set ja sot­siaal­vald­kon­nas on neid ala­ti. Siin on osa­kon­na­juh­te pal­ju va­he­tu­nud, mi­na püüan töö­ta­jai­le pak­ku­da sta­biil­sust,“ rää­kis Tau­no Pru­li. Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja sot­siaal­­o­sa­kon­na juht valiti 11 kandidaadi seast. Eel­mi­ne osa­kon­na­ju­ha­ta­ja Ka­ro­lin Too­ming esi­tas aval­du­se ja lah­kus töölt juu­nis.