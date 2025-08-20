Alates 1. augustist töötab Raasiku vallavalitsuses haridus- ja sotsiaalosakonna juhatajana Tauno Pruli. Ta on pärit Mulgimaalt, õppinud Tallinna Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust, lõpetas 2005. aastal Tartu Ülikoolis õigusteaduskonna. Ta on töötanud mitmes ajakirjandusväljaandes, 13 aastat töötas Tallinnas Lasnamäe linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhatajana. Enne Raasiku valda tööle asumist oli Tauno Pruli kaitseministeeriumi haldusalas õigusnõunik. „Vahepeal sai sotsiaalvaldkonnast mõõt täis ja töötasin õigusalal, nüüd otsisin uut väljakutset ja sotsiaalvaldkonnas on neid alati. Siin on osakonnajuhte palju vahetunud, mina püüan töötajaile pakkuda stabiilsust,“ rääkis Tauno Pruli. Raasiku valla haridus- ja sotsiaalosakonna juht valiti 11 kandidaadi seast. Eelmine osakonnajuhataja Karolin Tooming esitas avalduse ja lahkus töölt juunis.