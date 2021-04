„Olen se­da plaa­ni­nud ju­ba küm­me aas­tat,“ üt­leb et­te­võt­mi­se al­ga­ta­ja MAR­KO TEP­PAN.

Eel­mi­sel nä­da­lal te­gi Keh­ra elanik Mar­ko Tep­pan Fa­ce­boo­ki gru­pi „Keh­ra kan­di ko­ha“. Sel­gi­tu­seks mär­kis, et grupp sai loo­dud ko­ha asus­ta­mi­seks Keh­ra kan­di ve­tes­se. Nä­da­la lõ­puks oli gru­pi­ga lii­tu­nuid üle poo­le­sa­ja.

„Keh­ra kan­dis on ka­la­me­hi vä­ga pal­ju. Küm­me või ise­gi roh­kem aas­tat ta­ga­si hak­ka­sin sõp­ra­de­ga uu­ri­ma, kui­das saaks tuua meie vee­ko­gu­des­se ko­ha. Too­kord jõud­si­me jä­rel­du­se­ni, et see on lii­ga kal­lis lõ­bu,“ sõ­nas Mar­ko Tep­pan.

Nüüd aru­ta­ti Ain Trol­la, Tiit Tam­ma­ru, Ran­do Pun­ga ja Mar­gus Miid­la­ga, et kui kaa­sa­ta piir­kon­na tei­si har­ras­tus­ka­la­me­hi ja igaüks oleks nõus ra­ha­li­selt pa­nus­ta­ma, on idee või­ma­lik rea­li­see­ri­da. Viis kirg­lik­ku ka­la­meest ot­sus­ta­sid Kau­nis­saa­re ja Aa­vo­ja vee­hoid­las­se ning Jä­ga­la jõe Keh­ra te­ha­se ja Kau­nis­saa­re va­he­li­se­le lõi­gu­le ko­ha­mai­mu­de asus­ta­mi­seks moo­dus­ta­da mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu.

4000 sa­ma­su­vist ko­ha­mai­mu lä­he­vad maks­ma um­bes 2600 eu­rot, ka­he­su­vi­sed mai­mud on kal­li­mad. Fa­ce­boo­kis kü­sis gru­pi loo­ja, kas ja kes on val­mis ra­ha­li­selt toe­ta­ma: „Teo­ree­ti­li­selt on koos li­gi 1300 eu­rot. Kui veel mõ­ni kirg­lik ka­la­mees tun­neb, et ta­hab õla al­la pan­na, võt­ku ühen­dust Fa­ce­boo­ki gru­pi­ga „Keh­ra kan­di ko­ha“ või kir­ju­ta­gu mei­li­le kehrakandikoha@gmail.com. Meie kandis on palju vene rahvusest kalamehi,

ootame ka neid punti.“

Raha ei hakata koguma enne, kui on teada, et käesolevaks aastaks vajalik summa enam-

vähem koos ning MTÜ loodud. Ühingul on võimalik taotleda toetust ka vallalt ja riigiasutustelt, märkis Marko Teppan.

Loe pikemalt 14. aprilli Sõnumitoojast.