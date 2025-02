Möö­du­nud sü­gi­sel moo­dus­ta­ti Ani­ja val­la­va­lit­su­se juur­de töö­rühm, kel­le üle­san­ne oli väl­ja töö­ta­da õpe­ta­ja­te mo­ti­vat­sioo­ni­pa­kett, et oleks liht­sam lei­da val­la koo­li­des­se-las­te­ae­da­des­se uu­si õpe­ta­jaid ning hoi­da prae­gu­seid töö­ta­jaid. Töö­rüh­ma kaa­sa­ti val­la koo­li­de-las­teae­da­de ju­hid, ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni liik­meid ning tei­si ha­ri­dus­vald­kon­na­ga seo­tud ini­me­si. Töö­rüh­ma ju­hi, abi­val­la­va­nem Tii­na Si­le­mi sõ­nul koos­ta­ti töö­rüh­mas 11 või­ma­li­ku mo­ti­vat­sioo­ni­meet­me­ga ni­me­ki­ri ha­ri­dus­töö­ta­ja­te mo­ti­vee­ri­mi­seks. Neist 7 meet­me­ga on val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves ar­ves­ta­tud.

Ha­ri­dus­töö­ta­ja­te­le keh­ti­sid Ani­ja val­las mõ­ned soo­dus­tu­sed ka va­rem. Näi­teks saa­vad las­teae­da­de õpe­ta­jad, abiõ­pe­ta­jad, õp­pea­la­ju­ha­ta­ja ja di­rek­tor 5 li­sa­puh­ku­se­päe­va, koo­li- ja las­teaia­töö­ta­jai­le pa­ku­tak­se ta­su­ta koo­li­tu­si ja psüh­ho­loo­gi vas­tu­võt­te, alus­ta­va­te­le õpe­ta­ja­te­le või­mal­da­tak­se men­to­reid ja di­rek­to­ri­te­le su­per­vi­sioo­ne, töö­ta­jad saa­vad koo­li­des-las­te­ae­da­des sood­sat lõu­na­söö­ki, õpe­ta­ja­te päe­val kor­ral­da­tak­se tä­nu­pi­du, õpe­ta­jad on saa­nud soo­dus­tin­gi­mus­tel üü­ri­da val­la kor­te­reid.

Mo­ti­vat­sioo­ni­pa­ke­ti töö­rüh­ma koo­so­le­ku­tel esi­ta­tud 11 uut mee­det vaa­tas lä­bi val­la­va­lit­sus.

„Pa­ni­me need prio­ri­tee­ti­de jär­je­kor­da, ar­ves­ta­si­me ka val­la ra­ha­li­si või­ma­lu­si. Tä­na­vu sai­me ee­lar­ves­se li­sa­da seit­se mee­det, üle­jää­nud jäid nii-öel­da joo­ne al­la – saa­me neid el­lu viia, kui järg­mis­tel aas­ta­tel on pa­re­mad ra­ha­li­sed või­ma­lu­sed,“ rää­kis Tii­na Si­lem.

Tä­na­vu ee­lar­ves­se li­sa­tud 7 mee­det lä­he­vad val­la­le kok­ku maks­ma 63 640 eu­rot. Ra­ha li­sa­ti val­la kol­me üld­ha­ri­dus­koo­li ja kuns­ti­de koo­li ning las­teae­da­de ee­lar­ve­tes­se.

Uu­test mo­ti­vat­sioo­ni­meet­me­test kaks esi­mest on sea­du­sest tu­le­ne­vad ko­hus­tu­sed. Need on ter­vi­se­kont­roll ha­ri­du­sa­su­tus­te 250 töö­ta­ja­le üks kord kol­me aas­ta jook­sul ning pril­li­de kom­pen­sat­sioon kõi­gi­le, kes töö­ta­vad vä­he­malt pool tööa­jast ku­va­ri­ga. Sel­li­seid töö­ta­jaid on val­la koo­li­des-las­teae­da­des 90. Li­saks ha­ka­tak­se pril­li­kom­pen­sat­sioo­ni maks­ma veel 55 pe­da­goo­gi­li­se­le töö­ta­ja­le. Pril­li­kom­pen­sat­sioo­ni on õi­gus saa­da üks kord ka­he aas­ta jook­sul, kom­pen­sat­sioo­ni suu­rus on 70 prot­sen­ti pril­li­de mak­su­mu­sest, mak­si­maal­selt 150 eu­rot.

Tii­na Si­lem mär­kis: „Kah­ju tõ­de­da, kuid osa val­la töö­ta­jaid po­le siia­ni töö­ter­vis­hoiuars­ti juur­de saa­nud min­na. Käesoleval aas­tal saa­me kõik ars­ti­kont­rol­li saa­ta. Pril­li­kom­pen­sat­sioo­ni saa­ja­te hul­ka ot­sus­ta­si­me laien­da­da, sest näe­me, et see on üks olu­li­si soo­dus­tu­si, mi­da ini­me­sed va­ja­vad ja soo­vi­vad.“

Li­saks nei­le soo­dus­tus­te­le või­mal­da­tak­se val­la koo­li­de-las­teae­da­de 250 töö­ta­ja­le nüüd Keh­ra ja Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne­tes ta­su­ta spor­ti­da, seal­hul­gas ka­su­ta­da jõu­saa­li. Vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se aas­ta ot­su­se­le saa­vad ala­tes käe­so­le­vast aas­tast val­la koo­li­de-las­teae­da­de õpe­ta­jad, abiõ­pe­ta­jad, as­sis­ten­did, tu­gis­pet­sia­lis­tid ja tu­gi­isi­kud, kel­le lap­sed käi­vad val­la las­teae­da­des, ko­ha­ta­su soo­dus­tust. Ani­ja val­la las­teae­da­des on ko­ha­ta­su 6,5 prot­sen­ti alam­pal­gast ehk käe­so­le­val aas­tal 57,59 eu­rot, soo­dus­tust saa­va­tel ha­ri­dus­töö­ta­ja­tel tu­leb oma las­te eest maks­ta ko­ha­ta­su 3 prot­sen­ti alam­pal­gast ehk tä­na­vu 26,58 eu­rot. Abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul on töö­ta­jad tä­na­vu esi­ta­nud aval­du­se ko­ha­ta­su­soo­dus­tu­se saa­mi­seks 11 lap­se­le. Mo­ti­vat­sioo­ni­meet­me­te­na on ka­vas veel pak­ku­da ha­ri­du­sa­su­tus­te di­rek­to­ri­te­le men­tor­lust ja kord aas­tas kor­ral­da­da juh­ti­de mees­kon­naü­ri­tus.

Nii-öel­da joo­ne al­la ehk tä­na­vu­sest ee­lar­vest jäid väl­ja ha­ri­du­sa­su­tus­te ter­vi­se­kind­lus­tus ja ter­vi­se­kom­pen­sat­sioon, sõi­du­kom­pen­sat­sioon kau­ge­malt töö­le sõit­va­le 70 ini­me­se­le ku­ni 90 eu­rot kuus, töö­ta­ja­te lõu­na­söö­gi mak­su­mu­se vä­hen­da­mi­ne poo­le võr­ra ehk 1,35 eu­ro­ni päe­vas. Nen­de nel­ja meet­me ko­gu­mak­su­mus prae­gus­te hin­da­de­ga koos eri­soo­dus­tu­se ja muu­de mak­su­de­ga on 295 000 eu­rot aas­tas.

„Püüa­me neid edas­pi­di li­sa­da, kui mo­ti­vat­sioo­ni­pa­ke­ti meet­me­test on ka­su ja val­la tu­lu­baas kas­vab,“ lau­sus Tii­na Si­lem.