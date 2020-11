„Tu­leb väl­ja, et kõi­ge me­nu­kam raa­mat on see, mi­da po­le veel loe­tud,“ üt­les Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Jan­ne Kal­lak­maa pü­ha­päe­val, 1. no­vemb­ril Ani­ja mõi­sa här­ras­te­ma­ja saa­lis.

Ta tun­nis­tas, et nii suurt rah­va­hul­ka ei osa­nud oo­da­ta – Ju­han Mais­te raa­ma­tu „Ani­ja mõi­sa aja­lu­gu. Aa­del ja ta­lu­poeg“ esit­lu­se­le tul­nud ini­me­sed ei mah­tu­nud pä­rast re­no­vee­ri­mist tun­du­valt suu­re­maks ehi­ta­tud saa­li ära.

Jan­ne Kal­lak­maa rõõ­mus­tas, et tä­nu Ju­han Mais­te ja te­ma mees­kon­na suu­re­le töö­le on nüüd või­ma­lik tut­vus­ta­da Ani­ja mõi­sa ka aja­loo­raa­ma­tu kau­du.

Keh­ras sün­di­nud kuns­tia­ja­loo­la­ne Ju­han Mais­te mee­nu­tas, et Ani­ja mõi­sa­raa­ma­tu te­ge­mi­ne tu­li es­ma­kord­selt ju­tuks aas­ta ta­ga­si, kui koos ar­hi­tekt Mart Kes­kü­la ja res­tau­raa­tor Ma­ti Raa­li­ga aru­ta­ti mõi­sa res­tau­ree­ri­mi­se­ga seon­du­vat. Ta­gant­jä­re­le ni­me­tas ta Jan­ne Kal­lak­maa et­te­pa­ne­ku vas­tu­võt­mist hull­jul­geks sam­muks, kuid Ani­ja mõi­sast raa­ma­tu kir­ju­ta­mist seik­lu­seks, mil­le kau­du õp­pis tund­ma nii en­da­le ühe lä­he­da­se pai­ga aja­lu­gu kui ka iseen­nast. Äs­ja il­mu­nud teos on te­ma sõ­nul olu­li­selt roh­kem kui ühe piir­kon­na lu­gu: „Ju­tus­ta­des Ani­ja mõi­sast ja maast sel­le üm­ber, on möö­da­pääs­ma­tu nä­ha laie­mat taus­ta, kõi­ke se­da, mis toi­mus sa­mal ajal Ees­tis ja sel­le pii­ri­de ta­ga.“

