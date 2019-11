„Soo­vin seda tunnustust ja­ga­da kõi­gi Ees­ti­maa tub­li­de isa­de­ga, sel­le on ära tee­ni­nud tu­han­ded isad,“ lau­sus tä­na­vu­ne aas­ta isa AR­VI KA­RO­TAM.

Ees­ti Nais­lau­lu Selt­si kor­ral­da­tud isa­de­päe­va kont­ser­dil 10. no­vemb­ril Es­to­nia kont­ser­di­saa­lis kuu­lu­tas Ees­ti Nais­lii­du esi­nai­ne Mai­lis Alt väl­ja 22. kor­da va­li­tud aas­ta isa. Tä­na­vu päl­vis aas­ta isa tiit­li Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem, ka­he täis­kas­va­nud po­ja isa Ar­vi Ka­ro­tam, kes elab Pär­nus.

Ees­ti Nais­lii­du juht Mai­lis Alt ise­loo­mus­tas Ar­vi Ka­ro­ta­mi kui meest, kes on hoid­nud au­ko­hal meie rah­va­le olu­li­si väär­tu­si ja ol­nud ees­ku­juks oma las­te­le – koos abi­kaa­sa Ül­le Ka­ro­ta­mi­ga on ta üles kas­va­ta­nud kak­si­kud po­jad Mar­ko ja Tar­mo.

„Üks poe­ga­dest on ise­loo­mus­ta­nud te­da nii – võin veen­du­mu­se­ga öel­da, et kõi­ke rol­le, mi­da isa on elus võt­nud, on ta täit­nud üli­ma pü­hen­du­mu­se­ga ning tei­nud ala­ti roh­kem, kui te­malt oo­da­tak­se. Isa on ol­nud suu­re­pä­ra­ne ees­ku­ju,“ üt­les Mai­lis Alt.

