Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tab kol­man­dat kor­da väl­ja üle­val­la­li­se orien­tee­ru­mis­män­gu, mis see­kord on pü­hen­da­tud raa­ma­tuaas­ta­le ning ni­meks on pan­dud „Kuu­sa­lu loeb ja lii­gub“. Män­gu­ga tut­vus­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud raa­ma­tuid – nii kü­la­dest ja val­la tä­he­le­pa­nu­väär­se­test koh­ta­dest koos­ta­tud trü­ki­seid kui ka ko­ha­li­ke au­to­ri­te ilu­kir­jan­dus­lik­ke teo­seid.

Mäng al­gab ree­del, 11. ap­ril­lil ja kes­tab ku­ni sep­temb­ri lõ­pu­ni. Osa­le­jal tu­leb te­le­fo­ni laa­di­da Na­vi­cup ra­ken­du­se mo­bii­li­äpp. Na­vi­cup kaar­di­le on kan­tud Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil 80 orien­tee­ru­mis­punk­ti. Ko­ha­peal ava­neb mo­bii­lis sel­le pai­ga­ga seo­tud raa­ma­tu kaa­ne­pilt ja lõik teks­tist. Sa­ma lõi­ku saab ka kuu­la­ta, et­te loeb ar­vu­tip­rog­ramm.

Orien­tee­ru­mis­män­gu idee au­tor, Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man üt­les, et raa­ma­tuid ai­ta­sid va­li­da Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad ee­sot­sas di­rek­tor Õn­ne Paim­re­ga. Ena­mi­kust neist raa­ma­tu­test on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus teh­tud eral­di näi­tus. Orien­tee­ru­mis­män­gu on kaa­sa­tud ka raa­ma­tu­ko­gu fi­liaa­lid Kol­gas, Vi­ha­soos ja Kõn­nus. Seal tut­vus­ta­tak­se Ees­ti au­to­ri­te vii­ma­se aja loe­tu­maid raa­ma­tuid, kõi­ge roh­kem lae­nu­ta­tud raa­mat on Sven Mik­se­ri „Va­re­da“, tei­sel ko­hal Ur­mas Va­di „Kuu tei­ne pool“ ja kol­man­dal Pi­ret Jaak­si „Tae­va­tüt­red“.

Anu Kirs­man: „Kü­la­de raa­ma­tu­te­ga seo­tud punk­tid on Vi­ha­soos, Park­sis, Ha­ras, Ju­min­dal, Joa­ves­kil ja veel mit­mel pool. Me val­la ko­ha­raa­ma­tuid ja oma­kan­di au­to­reid on pal­ju ning ar­va­ta­vas­ti pa­kub mäng osa­le­ja­te­le ka uut in­fot. An­di­nee­me orien­tee­ru­mis­punk­tis ava­neb näi­teks Uno Aa­va raa­ma­tu „An­di­nee­me ju­tu­ke­sed“ tut­vus­tus. Val­ge­jõel on Tii­na Kuu­le­ri „Mi­nu vei­nid“, las­te män­gu­väl­ja­kul Kuu­sa­lus Ma­ria Lep­maa raa­ma­tut „Hei­ke lä­heb raa­ma­tu­kok­ku“ tut­vus­tav orien­tee­ru­mis­punkt.“

Tä­na­vu­ses kor­ral­dus­tii­mis olid pea­le Anu Kirs­ma­ni veel Ve­ro­ni­ka Laen­de, Trii­nu Re­ba­ne, Ai­gi Rei­no­mä­gi, Al­vi Karp, Õn­ne Ar­ba, Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju, Helle Soots, Kal­li-Ma­rion Sass, Ja­ne Malm, Ma­dis Praks, Peep Abel.

Es­ma­kord­selt on teh­tud las­te­le eral­di orien­tee­ru­mis­ra­da, mis al­gab Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke juu­rest sel­le ni­mi­raa­ma­tu, Sil­vi Väl­ja­li „Jus­si­ke­se seit­se sõp­ra“ tut­vus­ta­mi­se­ga. Las­te­raa­ma­tu­te orien­tee­ru­mis­ra­ja ai­tas koos­ta­da Jus­si­ke­se las­teaia õpe­ta­ja Kai­re Al­to­saar.

Kuu­sa­lu val­la orien­tee­ru­mis­mäng al­gas 2023. aas­tal, siis oli tee­ma „Avas­ta Kuu­sa­lu valda“ ning punk­tid pan­dud val­la tu­ris­mi­pai­ka­des­se ja lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga seo­tud vä­li­koh­ta­des­se. Eel­mi­se aas­ta mäng „Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri­rik­kus“ viis orien­tee­ru­jad fil­mi­võ­te­te toi­mu­mis­pai­ka­des­se.

Mul­lu oli orien­tee­ru­mis­män­gus 235, esi­me­sel kor­ral 352 osa­le­jat. Män­gust osa­võtt on ta­su­ta.