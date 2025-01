Ala­tes 1. no­vemb­rist lõ­pe­tas toot­mi­se Ani­ja val­las Ala­ve­res ala­tes 1996. aas­tast te­gut­se­nud OÜ A-Vorst, mis too­tis aas­tas kesk­mi­selt 300 ton­ni 50 eri ni­me­tust li­ha­too­teid, pea­mi­selt suit­su­li­ha­too­teid. Et­te­võ­te aas­ta­käi­ve oli üle 2 mil­jo­ni eu­ro.

Et­te­võt­te juht Mart Elu­ri, kes on ka A-Vors­ti üks ka­hest oma­ni­kust, lau­sus, ku­na nen­de too­dan­gu müük lan­ges möö­du­nud aas­tal vä­ga pal­ju, ei ta­su­nud vors­ti- ja sin­gi­toot­mi­ne enam ära. Müü­gi­näi­ta­ja­te lan­gu­ses män­gis te­ma sõ­nul suurt rol­li see, et suu­red kau­ban­dus­ke­tid ei soo­vi­nud väi­ke­toot­ja kau­pa enam müü­giks võt­ta.

„Kuid meie too­dang läks pea­mi­selt kõik just jae­kau­ban­dus­ket­ti­de­le,“ sõ­nas ta.

Tei­ne põh­jus, miks sin­gi- ja vors­ti­toot­mi­ne ot­sus­ta­ti lõ­pe­ta­da, olid põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­ti et­te­kir­ju­tu­sed. Mart Elu­ri tõ­des, et 28 aas­ta jook­sul ei teh­tud et­te­võt­te­le üh­te­gi trah­vi, kuid ala­tes möö­du­nud ke­va­dest ku­ni sü­gi­se­ni käi­sid ve­te­ri­naa­rid neid ne­li kor­da kont­rol­li­mas ja mää­ra­sid ka trah­vi. Su­ve jook­sul in­ves­tee­ri­sid oma­ni­kud et­te­kir­ju­tus­te täit­mi­seks toot­mis­ruu­mi­des­se 15 000 eu­rot, kuid ku­na ka sel­lest ei pii­sa­nud, ot­sus­ta­sid toot­mi­se lõ­pe­ta­da.

A-Vors­tis oli tööl 20 ini­mest, neist 12 Ala­ve­re ko­ha­li­kud ela­ni­kud, üle­jää­nud mu­jalt, ka Tal­lin­nast: „Olek­si­me sul­ge­mi­s­ot­su­se tei­nud ise­gi veel va­rem, aga vii­vi­ta­sin just töö­ta­ja­te­le mõel­des. Seis on nuk­ker, neist osa­del po­le au­tot ega ju­hi­lu­be­gi, et kau­ge­mal tööl käia. Meil oli mõ­ni neist üle 20 aas­ta, koon­da­mi­sel mak­si­me nei­le kol­me kuu ta­su.“

A-Vors­ti­le Ala­ve­res kuu­lu­nud ku­na­gi­sest loo­ma­lau­dast ko­han­da­tud ja juur­dee­hi­tu­se saa­nud toot­mis­hoo­ne on ala­tes möö­du­nud nä­da­last kin­nis­va­ra­por­taa­li­des müü­gis. Toi­du­töös­tu­seks so­bi­vas hoo­nes on toot­mis­pin­da li­gi 1000 ruut­meet­rit, kogu kinnistu suurus on üle 4200 ruutmeetri. Hoo­nes on külm­kamb­rid, sü­gav­kül­ma ruum too­rai­ne ja val­mis­too­dan­gu säi­li­ta­mi­seks, toot­mis­ruu­mid toi­duai­ne­te tööt­le­mi­seks ja pak­ki­mi­seks, lao­ruu­mid kau­ba la­dus­ta­mi­seks, puh­ke­ruu­mid, kon­tor. Äri­kin­nis­tu hind on 319 000 eu­rot.

Mart Elu­ri üt­les, et plaa­nis on müü­ki pan­na ka et­te­võt­te kau­ba­märk Ala­ve­re Li­ha­meis­ter. Sel­le ni­me all müü­di A-Vors­ti kõi­ge kva­li­teet­se­maid too­teid.

„Uu­di­seid lu­ge­des on sel­ge, et toot­mi­set­te­võ­te­tel ker­ge­maks ei lä­he. Mul­le on ise­gi öel­dud, et lõ­pe­ta­si­me õi­gel ajal, ei oo­da­nud se­da nii-öel­da vii­mast pau­ku,“ tõ­des ta.

2017. aas­ta veeb­rua­ris, Ees­ti Va­ba­rii­gi 99. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel Keh­ras, an­ti A-Vors­ti ju­ha­tu­se esi­me­he­le Mart Elu­ri­le 20aas­ta­se li­ha­töös­tus­et­te­võt­te jär­je­pi­de­va aren­da­mi­se ja maa­piir­kon­na töö­hõi­ve aren­da­mi­se eest Ani­ja val­la tee­ne­te­märk.