Lau­päe­val, 5 ap­ril­lil kor­ral­das kü­la­selts Ala­ve­re koo­li­ma­jas ko­gu­kon­na ins­pi­rat­sioo­ni­päe­va.

„Ees­märk oli tu­gev­da­da ko­gu­kon­na­tun­net, saa­da ins­pi­rat­sioo­ni hea­dest näi­de­test ja ühes­koos ka­van­da­da Ala­ve­re koo­li staa­dio­nist spor­ti­mi­se ala igas va­nu­ses ini­mes­te­le,“ sel­gi­tas Ala­ve­re kü­la­va­nem Mee­li Kuul.

Ins­pi­rat­sioo­ni­päe­va al­gu­ses kõ­ne­les Te­le2 Ees­ti te­gev­juht, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Nõl­vak pea­mi­selt mo­ti­vat­sioo­nist – rää­kis inim­va­ja­dus­te hie­rar­hiast ehk nii­ni­me­ta­tud Mas­low´pü­ra­mii­dist ning mi­da on mo­ti­vat­sioo­niks va­ja.

Mul­lu Har­ju­maa aas­ta kü­laks va­li­tud Mii­du­ran­na kü­la­va­nem Hen­rik Põ­der ju­tus­tas, et sel ajal, kui ta va­li­ti kü­la­va­ne­maks, oli neil kü­la­elu soi­ku­nud, tal­gu­tel osa­le­sid ai­nult kü­la­selt­si ju­ha­tu­se liik­med. Nelja aastaga on olukord muutunud – kui hil­jaae­gu tehti koos­töös pääs­tea­me­ti­ga krii­si­koh­vi­kut ja val­mis­ta­sid sel­leks me­re­veest 200 liit­rit ka­la­sup­pi, sai supp ju­ba tun­ni aja­ga ot­sa, sest kü­las­ta­jaid oli nii­võrd pal­ju. Hen­rik Põ­der mär­kis, et olu­li­ne ei ole mit­te see, mi­da ko­gu­kon­nas ühi­selt te­hak­se, vaid see, mis tun­deid see te­ki­tab, kui mi­da­gi saab teh­tud. Ta sõ­nas ka, et ei loe, kas osa­le­vad viis või 50 ini­mest, loeb tu­le­mus. Te­ma sõ­nul on täh­tis ka emot­sioon, mil­le­ga ini­me­sed ko­gu­kon­da pa­nus­ta­vad, olu­li­ne on, et nad ise ta­hak­sid se­da te­ha.

Ku­na Hen­rik Põ­der on ka Ees­ti Naa­bri­val­ve uus te­gev­juht, an­dis ta tea­da, et Naabrivalve liikmetele luuakse elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse plaan “Naabrikaitse”. Ta kutsus ka Alavere piirkonda liituma, et olla osa üle-eestilisest võrgustikust.

Staa­dio­nia­la mõt­te­tal­gud

Ins­pi­rat­sioo­ni­päe­va tei­ses osas aru­ta­sid nel­ja laud­kon­da ja­ga­tud paar­küm­mend osa­le­jat, mil­lis­te spor­dia­la­de­ga võiks nen­de ar­va­tes ol­la Ala­ve­re staa­dio­nil või­ma­lik te­ge­le­da.

Kü­la­va­nem sel­gi­tas, et Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas on lä­hiaas­tail ka­vas Ala­ve­re koo­li staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne: „Haa­ra­si­me oh­jad ja te­gi­me val­la eest vei­di tööd ära, ko­gu­si­me kok­ku ko­gu­kon­na ini­mes­te ar­va­mu­sed. Kut­su­si­me ka vallavalitsuse, osales abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe. Me ei mõel­nud nii­võrd sel­le­le, mis see maks­ma lä­heb, kui­võrd püüd­si­me kir­ja pan­na kõik sel­le, mi­da ko­gu­kon­nas pä­ri­selt ta­he­tak­se. Kui te­ha nii suur asi, siis ik­ka mit­me­küm­neks aas­taks. Ala­ve­re kool on öel­nud, et staa­dion võiks ol­la sa­ma­pal­ju ko­gu­kon­na kui koo­li jaoks.“

Iga laud­kond aru­tas tund ae­ga ning püü­dis kaar­di­le ma­hu­ta­da, mil­li­seid ala­sid ja missuguses staa­dio­ni osas võiks ol­la või­ma­lik har­ras­ta­da. Pä­rast lõu­nat esit­le­sid laud­kon­nad oma vi­sioo­ne.

„Sel­gus, et meil oli pä­ris pal­ju sel­list, mi­da kõik laud­kon­nad soo­vi­sid. Näi­teks olid kõik se­da meelt, et staa­dio­nil peab kind­las­ti ole­ma ran­na­võrk­pal­li ala ning kõik leid­sid, et see peaks ole­ma üsna sa­mas asu­ko­has, kus on prae­gu. Se­ni­ses­se vanade ronimisatraktsioonide asu­koh­ta mär­ki­sid kõik ka vä­li­jõu­saa­li. Sa­mu­ti ol­di ühi­sel mee­lel, staa­dio­nia­lal võiks ol­la aia­ga ümb­rit­se­tud ja tar­taan­kat­te­ga mul­ti­väl­jak las­te jalg­pal­li, korv­pal­li ja ten­ni­se män­gi­mi­seks,“ rää­kis Mee­li Kuul.

Kõi­ge suu­rem aru­te­lu tek­kis te­ma sõ­nul sel­le üle, kas staa­dio­nil peaks ole­ma pä­ris- või kunst­mu­ru­ka­te ning kas staa­dio­ni ää­res peak­sid ole­ma sir­ged 60 või 100 meet­ri jook­su­ra­jad või peaks saa­ma joos­ta staa­dio­niringi: „Lõ­puks jõud­si­me sel­le­ni, et kui häs­ti ma­hu­ta­da, peaks saa­ma staa­dio­nialale te­ha 200meet­ri­se jook­su­rin­gi. Jook­su­ring oleks hea, mui­du ei saa õi­get staa­dio­nil jooks­mi­se tun­ne­tust. Ühe variandina sooviti, kui ma­hub, võiks staa­dio­ni­le te­ha ka­he­ra­ja­li­se jook­su­rin­gi ning ühe­le sir­gele neli sp­rin­di­ra­da.“

Kü­la­va­nem li­sas, et Ala­ve­re staa­dion on mõõ­tu­delt liiga väi­ke ja seetõttu pro­fi­võist­lu­si seal na­gu­nii kor­ral­da­da ei saa.

„Eel­kõi­ge on meil va­ja mul­ti­funkt­sio­naal­set kü­las­taa­dio­ni,“ sõ­nas ta.

Ins­pi­rat­sioo­ni­päe­val soo­vi­ti, et spor­di­väl­ja­kul olek­sid veel pal­li­vis­ke­ra­da, kau­gus­hüp­pe­kast, kuu­li­tõu­ke­ring, kus saab män­gi­da ka pe­tan­ki, pa­de­li­väl­jak, tei­sal­da­ta­vad jalg­pal­li­vä­ra­vad ning val­gus­tus ja tua­lett.

Ala­ve­re koo­li staa­dio­ni ta­ga on üks Ani­ja val­la­le kuu­luv kin­nis­tu. Ins­pi­rat­sioo­ni­päe­val lei­ti, et ka sin­na võiks laie­ne­da rek­reat­sioo­nia­la, näi­teks võiks seal ol­la pumt­rac­ki-ra­da ja või­ma­lus har­ras­ta­da ket­ta­gol­fi.

Mee­li Kuul sel­gi­tas, et kü­la­selt­si ju­ha­tus vaa­tab kõik esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud üle ja an­nab Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le eda­si ko­gu­kon­na sei­su­ko­had Ala­ve­re staa­dio­nia­la koh­ta: „Loo­da­me, et val­la­va­lit­sus ar­ves­tab nen­de­ga ja tel­lib staa­dio­nia­la pro­jek­ti.“