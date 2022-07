Aeg­vii­du koo­li­ma­ja juu­res on mä­les­tus­ki­vi, mis tä­his­tab 200 aas­ta möö­du­mist Aeg­vii­du es­ma­mai­ni­mi­sest. Ki­vi pai­gal­da­ti 1996. aas­tal. Veel vei­di roh­kem kui pool aas­tat ta­ga­si tea­ti, et Aeg­wid-ni­me­list koh­ta on kir­ja­sõ­nas es­ma­kord­selt mai­ni­tud 1796. aas­ta kaar­dil, mil­le koos­tas krahv Lud­wig Au­gust von Mel­lin.

Ent nüüd ka­van­da­tak­se Aeg­vii­du 500. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mist. Avaü­ri­tus tu­leb 20. au­gus­til, kui toi­mub Aeg­vii­du tra­dit­sioo­ni­li­ne koh­vi­ku­te­päev. Aeg­vii­du 500 juu­be­liaas­ta üri­tus­te­sa­ri on plaa­nis lõ­pe­ta­da 2023. aas­ta jaa­ni­päe­va­ga.

Se­da, et Aeg­vii­dut on es­ma­mai­ni­tud olu­li­selt va­rem, avas­tas ale­vi ela­nik Sig­ne Juur­sa­lu viis aas­tat ta­ga­si. Tei­sed ko­ha­li­kud aja­loo­hu­vi­li­sed said sel­lest tea­da mul­lu no­vemb­ris. ETV saa­tes „Tä­hen­da­mi­si“ rää­gi­ti siis Aeg­vii­du Alek­sand­ri ki­ri­kust ning ko­gu­du­se ju­ha­tu­se lii­ge Tii­na Lõu­gas näi­tas ki­ri­ku ust ja lau­sus, et uks teh­ti aas­tal 1896, kui Aeg­vii­du sai sa­ja-aas­ta­seks.

Sel­le pea­le he­lis­tas tal­le Sig­ne Juur­sa­lu ja tea­tas, et te­ge­li­kult on ale­vit mai­ni­tud pal­ju va­rem – 1522. aas­tal. Koos aru­ta­des jõu­ti tõ­de­mu­se­ni, et see­ga saab Aeg­vii­du 2022. aas­tal 500aas­ta­seks.

Sig­ne Juur­sa­lu: „Leid­sin sel­li­se fak­ti ju­hus­li­kult. Hak­ka­sin 2017. aas­tal uu­ri­ma oma las­te pal­vel ek­sa­bi­kaa­sa su­gu­puud. Ta on pä­rit Leht­sest. Uu­ri­sin Tar­tus Rah­vu­sar­hii­vis Leht­se mõi­sa­ga seo­tud ki­ri­ku­raa­ma­tut ja leid­sin Leht­se pa­ru­ni Jo­han von Bre­me­ni las­te kir­ja­li­ku kok­ku­lep­pe oma isa pä­ran­du­se ja­ga­mi­se koh­ta. Seal on kir­jas, et kol­me­le ven­na­le jääb muu­de val­dus­te seas met­sas asuv Aeg­vii­du ni­me­li­ne ta­lu – sak­sa kee­les dat Ge­sin­de in den Vald ge­no­met Age­vidt. Ven­da­de­le jäi ka hei­na­maa Val­ge­jõe ehk Vit­te­na ää­res. Hak­ka­sin kaht­le­ma, kas ni­me­ta­tud on ik­ka Aeg­vii­dut. Kü­si­sin ar­va­must aja­loo­la­selt, ge­nea­loo­gilt ja ni­me­tead­la­selt Fred Pus­silt, kes kin­ni­tas, et mai­ni­tud on Aeg­vii­dut. Ko­gu do­ku­ment on tõl­gi­tud sak­sa kee­lest ees­ti keel­de, tõl­ke tel­li­si­me­Tar­tu Üli­koo­li raa­ma­tu­ko­gus töö­ta­valt Ül­le Möl­de­rilt.“

Sig­ne Juur­sa­lu li­sab, et oli jõud­nud avas­tu­se unus­ta­da, tu­lid ko­roo­na aas­tad ning seo­ses sel­le­ga muud olu­li­sed mu­red ja tee­mad. Ent siis, kui juh­tus nä­ge­ma saa­det Aeg­vii­du ki­ri­kust, mee­nus, et te­mal on teist­su­gu­sed and­med.

Tii­na Lõu­gas ju­tus­tab, et kui sai Sig­ne Juur­sa­lult kõ­ne, kir­ju­tas ko­gu ju­tu kii­res­ti märk­me­pa­be­ri­le: „Rää­ki­sin kuul­du eda­si Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja ame­tis­se asu­nud An­ge­la Mä­ge­ri­le, te­ma võt­tis sel­lest tuld ja as­jad hak­ka­sid lii­ku­ma, meist ku­ju­nes Aeg­vii­du 500. aast­päe­va tä­his­ta­mi­se kor­ral­dus­tiim. Va­rem pol­nud me oma­va­hel ak­tiiv­selt kok­ku puu­tu­nud.“

Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li toi­du­kee­mia ja teh­no­loo­gia osa­kon­na lek­tor Tii­na Lõu­gas, Tal­lin­nas asuva pe­su­too­de­te val­mis­too­dan­gu lao ju­ha­ta­ja Sig­ne Juur­sa­lu ja Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja An­ge­la Mä­ger saa­vad nüüd sa­ge­li kok­ku, ka­van­da­vad Aeg­vii­du 500 aas­ta­päe­vaü­ri­tu­si ning ju­tuks on tul­nud ka Aeg­vii­du raa­ma­tu väl­jaand­mi­ne.

