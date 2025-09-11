Teisipäeval, 2. septembril avas Aegviidu ajaloolisse raudteekompleksi kuulunud jääkeldris uksed noortekeskus. Vana paekivist ja pooleldi maa sisse ehitatud hoonet kasutas viimati MTÜ Aegviidu Kunztisaal, kes korraldas seal ka kunstinäitusi.
„Maja on justkui koobas künka sees, sarnaneb kääbikute majale „Sõrmuste isandast“, lapsed on selle väga hästi vastu võtnud. Ka seest on ilus – dolomiit- ja puitpõrandate ning võlvlaega. Praeguste palavate ilmadega on mõnusalt jahe, talveks on radiaator ja õhksoojuspump, koridori dolomiitpõranda all ka põrandaküte. Ainult aknaid ei ole, seetõttu hoiame ilusate ilmadega ukse lahti ning plaanime ruumi lisada tulesid,“ rääkis eelmisest nädalast Aegviidu noortekeskuses töötav Annika Klemets.
Noortekeskuse umbes 40 ruutmeetri suuruses toas on kööginurk, meisterdamislaud, kott-toolid, diivan, teler, piljardilaud ja lauajalgpall, raamaturiiul ja palju lauamänge.
