Tei­si­päe­val, 2. sep­temb­ril avas Aeg­vii­du aja­loo­lis­se raud­tee­komp­lek­si kuu­lu­nud jää­keld­ris uk­sed noor­te­kes­kus. Va­na pae­ki­vist ja poo­lel­di maa sis­se ehi­ta­tud hoo­net ka­su­tas vii­ma­ti MTÜ Aeg­vii­du Kunz­ti­saal, kes kor­ral­das seal ka kuns­ti­näi­tu­si.

„Ma­ja on just­kui koo­bas kün­ka sees, sar­na­neb kää­bi­ku­te ma­ja­le „Sõr­mus­te isan­dast“, lap­sed on sel­le vä­ga häs­ti vas­tu võt­nud. Ka seest on ilus – do­lo­miit- ja puit­põ­ran­da­te ning võlv­lae­ga. Prae­gus­te pa­la­va­te il­ma­de­ga on mõ­nu­salt ja­he, tal­veks on ra­diaa­tor ja õhk­soo­jus­pump, ko­ri­do­ri do­lo­miit­põ­ran­da all ka põ­ran­da­kü­te. Ai­nult ak­naid ei ole, see­tõt­tu hoia­me ilu­sa­te il­ma­de­ga uk­se lah­ti ning plaa­ni­me ruu­mi li­sa­da tu­le­sid,“ rää­kis eel­mi­sest nä­da­last Aeg­vii­du noor­te­kes­ku­ses töö­tav An­ni­ka Kle­mets.

Noor­te­kes­ku­se um­bes 40 ruut­meet­ri suu­ru­ses toas on köö­gi­nurk, meis­ter­da­mis­laud, kott-too­lid, dii­van, te­ler, pil­jardilaud ja laua­jalg­pall, raa­ma­tu­riiul ja pal­ju laua­män­ge.

